Reklama

Nowy trend w klubach fitness. Po to przychodzi tam dziś duża liczba Polaków

Epidemia wszech ogarniającego stresu sprawia, że Polacy zaczynają szukać nieco innych doświadczeń niż dotychczas w klubach fitness – miejscu, w którym do tej pory pojawiali się zwykle po to, aby wylewać z siebie siódme poty.

Publikacja: 15.12.2025 17:13

Paweł Habrat: Rosnące zainteresowanie szeroko rozumianym slow fitnessem nie jest przypadkowe.

Paweł Habrat: Rosnące zainteresowanie szeroko rozumianym slow fitnessem nie jest przypadkowe.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Co piąta osoba w Polsce doświadcza stresu każdego dnia lub niemal codziennie – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Benefit Systems. Kiedy świat nieustannie przyspiesza, praktyki wspierające równowagę psychiczną stają się dobrem szczególnie pożądanym i daje o sobie znać nowe zjawisko: poszukiwanie odprężenia w klubach fitness – najnowszym trendem stają się w nich medytacja i trening relaksacyjny.

Medytacja i relaks w klubach fitness – nowy trend

– Od czasu pandemii i ponownego otwarcia klubów fitness obserwujemy, że uczestnicy zajęć oczekują znacznie więcej niż krótkiego elementu wyciszenia na zakończenie treningu – mówi  Magdalena Szwed, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w Benefit Systems Oddział Fitness. – Dlatego rozwijamy ofertę w tym zakresie – informuje. 

Choć dane pokazują, że przeciążenie najmocniej dotyka kobiety – aż 54 proc. z nich deklaruje, że stan przebodźcowania pojawia się u nich często lub bardzo często – zajęcia, o których mowa, są inkluzywne i uczestniczą w nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Czytaj więcej

Eksperci podkreślają, że aplikacje fitnessowe te powinny na pierwszym miejscu stawiać dobrostan i we
Zdrowie
Aplikacje fitness przynoszą więcej szkody niż pożytku? Naukowcy ostrzegają

Z analiz Benefit Systems wynika, że obecnie blisko 40 proc. klubowiczów regularnie uwzględnia w swoich planach treningowych spokojne formy ruchu. Co równie istotne, niemal 2 na 5 klubowiczów, szczególnie z pokolenia Z oraz milenialsów, łączy treningi intensywne z regeneracyjnymi i traktuje je jako komplementarne elementy aktywnego stylu życia. Jeśli chodzi o ten rodzaj zajęć, to pełnią one też funkcję punktu wejścia dla nowej grupy uczestników, którzy wybierają tę formę aktywności jako swój bezpieczny start w klubie fitness.

Reklama
Reklama

– Zajęcia tego typu prowadzone są przez doświadczoną kadrę instruktorów, którzy posiadają kompetencje w obszarze aktywności typu body&mind – mówi Magdalena Szwed. – Są to trenerzy przygotowani do pracy z uważnością, oddechem i relaksacją, a jednocześnie potrafiący stworzyć bezpieczną, komfortową przestrzeń dla uczestników o różnym poziomie zaawansowania. Rosnąca popularność tego typu praktyk zwiększa zapotrzebowanie na trenerów o poszerzonych kompetencjach. My odpowiadamy na ten trend, rozwijając i wspierając własną kadrę instruktorską poprzez dedykowane szkolenia i programy rozwojowe – wyjaśnia. 

Czytaj więcej

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej powinny być dopasowane do płci.
Zdrowie
Kobiety w średnim wieku potrzebują innych dawek ćwiczeń niż mężczyźni. Ważne ustalenia

Polacy potrzebują slow fitness

– Polacy coraz częściej szukają bardziej relaksacyjnych form ruchu, ponieważ tempo życia i obciążenia psychiczne stają się realnym wyzwaniem dla zdrowia –  mówi Paweł Habrat, psycholog sportowy oraz społeczny. – Rosnące zainteresowanie szeroko rozumianym slow fitnessem nie jest przypadkowe. Od kilku lat obserwuję zarówno w pracy ze sportowcami, jak i w populacji ogólnej, że przeciążenie psychiczne wynikające z tempa życia staje się jednym z głównych wyzwań zdrowotnych. Nadmiar bodźców, presja informacyjna i ciągłe pobudzenie sprawiają, że układ nerwowy wielu osób pracuje w trybie mobilizacji praktycznie przez cały dzień. W takim stanie organizm nie regeneruje się prawidłowo, a poziom stresu nie spada nawet w momentach odpoczynku. W tym kontekście sięganie po spokojniejsze, bardziej świadome formy ruchu jest naturalną i zdrową reakcją – podsumowuje. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Fitness sport
Torebki marki Hermès zyskują na wartości
Styl życia
Czy zakup luksusowej torebki może być inwestycją?
Przedmioty nie są już świątecznym marzeniem dużej części Polaków.
Styl życia
Oto aktualne świąteczne potrzeby Polaków. Na to najchętniej wydaliby ekstra 5 tys. zł
48 proc. kobiet i 33 proc. mężczyzn w Polsce ma poczucie osobistego zagrożenia przestępczością.
Styl życia
94 proc. Polek doświadczyło w przestrzeni publicznej sytuacji, które nie powinny mieć miejsca
Młode kobiety szczególnie cierpią z powodu samotności.
Styl życia
Nowe badanie ujawniło smutny fakt na temat pokolenia Z. Dotyczy szczególnie kobiet
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Czy z medycznego punktu widzenia sen na świeżym powietrzu o tej porze roku jest korzystny dla zdrowi
Styl życia
Dzieci w olsztyńskim przedszkolu śpią na dworze. Pediatra: „Problemem” są tutaj raczej rodzice
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama