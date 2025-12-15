Aktualizacja: 15.12.2025 18:06 Publikacja: 15.12.2025 17:13
Paweł Habrat: Rosnące zainteresowanie szeroko rozumianym slow fitnessem nie jest przypadkowe.
Foto: Adobe Stock
Co piąta osoba w Polsce doświadcza stresu każdego dnia lub niemal codziennie – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Benefit Systems. Kiedy świat nieustannie przyspiesza, praktyki wspierające równowagę psychiczną stają się dobrem szczególnie pożądanym i daje o sobie znać nowe zjawisko: poszukiwanie odprężenia w klubach fitness – najnowszym trendem stają się w nich medytacja i trening relaksacyjny.
– Od czasu pandemii i ponownego otwarcia klubów fitness obserwujemy, że uczestnicy zajęć oczekują znacznie więcej niż krótkiego elementu wyciszenia na zakończenie treningu – mówi Magdalena Szwed, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w Benefit Systems Oddział Fitness. – Dlatego rozwijamy ofertę w tym zakresie – informuje.
Choć dane pokazują, że przeciążenie najmocniej dotyka kobiety – aż 54 proc. z nich deklaruje, że stan przebodźcowania pojawia się u nich często lub bardzo często – zajęcia, o których mowa, są inkluzywne i uczestniczą w nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Z analiz Benefit Systems wynika, że obecnie blisko 40 proc. klubowiczów regularnie uwzględnia w swoich planach treningowych spokojne formy ruchu. Co równie istotne, niemal 2 na 5 klubowiczów, szczególnie z pokolenia Z oraz milenialsów, łączy treningi intensywne z regeneracyjnymi i traktuje je jako komplementarne elementy aktywnego stylu życia. Jeśli chodzi o ten rodzaj zajęć, to pełnią one też funkcję punktu wejścia dla nowej grupy uczestników, którzy wybierają tę formę aktywności jako swój bezpieczny start w klubie fitness.
– Zajęcia tego typu prowadzone są przez doświadczoną kadrę instruktorów, którzy posiadają kompetencje w obszarze aktywności typu body&mind – mówi Magdalena Szwed. – Są to trenerzy przygotowani do pracy z uważnością, oddechem i relaksacją, a jednocześnie potrafiący stworzyć bezpieczną, komfortową przestrzeń dla uczestników o różnym poziomie zaawansowania. Rosnąca popularność tego typu praktyk zwiększa zapotrzebowanie na trenerów o poszerzonych kompetencjach. My odpowiadamy na ten trend, rozwijając i wspierając własną kadrę instruktorską poprzez dedykowane szkolenia i programy rozwojowe – wyjaśnia.
– Polacy coraz częściej szukają bardziej relaksacyjnych form ruchu, ponieważ tempo życia i obciążenia psychiczne stają się realnym wyzwaniem dla zdrowia – mówi Paweł Habrat, psycholog sportowy oraz społeczny. – Rosnące zainteresowanie szeroko rozumianym slow fitnessem nie jest przypadkowe. Od kilku lat obserwuję zarówno w pracy ze sportowcami, jak i w populacji ogólnej, że przeciążenie psychiczne wynikające z tempa życia staje się jednym z głównych wyzwań zdrowotnych. Nadmiar bodźców, presja informacyjna i ciągłe pobudzenie sprawiają, że układ nerwowy wielu osób pracuje w trybie mobilizacji praktycznie przez cały dzień. W takim stanie organizm nie regeneruje się prawidłowo, a poziom stresu nie spada nawet w momentach odpoczynku. W tym kontekście sięganie po spokojniejsze, bardziej świadome formy ruchu jest naturalną i zdrową reakcją – podsumowuje.
