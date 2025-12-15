Co piąta osoba w Polsce doświadcza stresu każdego dnia lub niemal codziennie – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Benefit Systems. Kiedy świat nieustannie przyspiesza, praktyki wspierające równowagę psychiczną stają się dobrem szczególnie pożądanym i daje o sobie znać nowe zjawisko: poszukiwanie odprężenia w klubach fitness – najnowszym trendem stają się w nich medytacja i trening relaksacyjny.

Medytacja i relaks w klubach fitness – nowy trend

– Od czasu pandemii i ponownego otwarcia klubów fitness obserwujemy, że uczestnicy zajęć oczekują znacznie więcej niż krótkiego elementu wyciszenia na zakończenie treningu – mówi Magdalena Szwed, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w Benefit Systems Oddział Fitness. – Dlatego rozwijamy ofertę w tym zakresie – informuje.

Choć dane pokazują, że przeciążenie najmocniej dotyka kobiety – aż 54 proc. z nich deklaruje, że stan przebodźcowania pojawia się u nich często lub bardzo często – zajęcia, o których mowa, są inkluzywne i uczestniczą w nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Z analiz Benefit Systems wynika, że obecnie blisko 40 proc. klubowiczów regularnie uwzględnia w swoich planach treningowych spokojne formy ruchu. Co równie istotne, niemal 2 na 5 klubowiczów, szczególnie z pokolenia Z oraz milenialsów, łączy treningi intensywne z regeneracyjnymi i traktuje je jako komplementarne elementy aktywnego stylu życia. Jeśli chodzi o ten rodzaj zajęć, to pełnią one też funkcję punktu wejścia dla nowej grupy uczestników, którzy wybierają tę formę aktywności jako swój bezpieczny start w klubie fitness.