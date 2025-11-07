Takie instytucje jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomendują, aby wykonywać ćwiczenia ze średnią lub dużą intensywnością przez co najmniej 150 minut tygodniowo. Dotyczy to wszystkich dorosłych osób — zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Aby uchronić się przed chorobami serca, kobiety potrzebują znacznie mniej ćwiczeń niż mężczyźni

Nowe badanie naukowców z Uniwersytetu w Xiamen w Chinach udowadnia, że zalecenia dotyczące aktywności fizycznej powinny być dopasowane do płci. Co więcej, kobiety potrzebują znacznie mniejszego wysiłku niż mężczyźni, aby uchronić się przed groźnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Dotyczy to również umiarkowanej aktywności fizycznej, czyli takiej, w trakcie której zwiększa się tętno, ale która nie jest nadmiernie męcząca i można wykonywać ją przez dłuższy czas. Chodzi na przykład o energiczny spacer, pracę w ogrodzie lub jazdę na rowerze.

Badacze przeanalizowali dane dotyczące 80 243 dorosłych osób, pochodzące z brytyjskiej bazy medycznej Biobank. Średnia wieku uczestników badania wynosiła 61 lat, żaden z nich nie przebył choroby serca. Raport z badania ukazał się na łamach czasopisma „Nature Cardiovascular Research”.