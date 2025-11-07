Reklama
Rozwiń
Reklama

Kobiety w średnim wieku potrzebują innych dawek ćwiczeń niż mężczyźni. Ważne ustalenia

Zalecenia o 150 minutach średniego lub intensywnego wysiłku w ciągu tygodnia dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Okazuje się jednak, że te rekomendacje mają poważną lukę. Chodzi o dawkowanie aktywności fizycznej w zależności od płci.

Publikacja: 07.11.2025 12:18

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej powinny być dopasowane do płci.

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej powinny być dopasowane do płci.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Takie instytucje jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomendują, aby wykonywać ćwiczenia ze średnią lub dużą intensywnością przez co najmniej 150 minut tygodniowo. Dotyczy to wszystkich dorosłych osób — zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Aby uchronić się przed chorobami serca, kobiety potrzebują znacznie mniej ćwiczeń niż mężczyźni

Nowe badanie naukowców z Uniwersytetu w Xiamen w Chinach udowadnia, że zalecenia dotyczące aktywności fizycznej powinny być dopasowane do płci. Co więcej, kobiety potrzebują znacznie mniejszego wysiłku niż mężczyźni, aby uchronić się przed groźnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Dotyczy to również umiarkowanej aktywności fizycznej, czyli takiej, w trakcie której zwiększa się tętno, ale która nie jest nadmiernie męcząca i można wykonywać ją przez dłuższy czas. Chodzi na przykład o energiczny spacer, pracę w ogrodzie lub jazdę na rowerze.

Czytaj więcej

Szacuje się, że nawet do ok. 650 tys. Polaków posiada jedną z tzw. chorób otępiennych
Nauka
5000 kroków dziennie może spowolnić postępy choroby Alzheimera. Nowe wyniki badań

Badacze przeanalizowali dane dotyczące 80 243 dorosłych osób, pochodzące z brytyjskiej bazy medycznej Biobank. Średnia wieku uczestników badania wynosiła 61 lat, żaden z nich nie przebył choroby serca. Raport z badania ukazał się na łamach czasopisma „Nature Cardiovascular Research”.

Reklama
Reklama

Autorzy badania ustalili, że kobiety, które wykonywały umiarkowaną aktywność fizyczną przez rekomendowane 150 minut tygodniowo, zmniejszały ryzyko rozwinięcia się choroby wieńcowej o 22 proc. w porównaniu z kobietami, które ćwiczyły mniej lub w ogóle. W przypadku mężczyzn, którzy spędzali na ćwiczeniach tyle samo czasu, spadek ryzyka wyniósł jedynie 17 proc..

Mężczyźni po 50 muszą ćwiczyć prawie dwukrotnie dłużej niż kobiety

Obliczono, że aby obniżyć ryzyko choroby o 30 proc., mężczyźni po 50. roku życia muszą poświęcić na aktywność fizyczną w ciągu tygodnia średnio około osiem godzin i 50 minut. W przypadku kobiet osiągnięcie tego samego wyniku wymaga już tylko około czterech godzin i 10 minut tygodniowo.

Różnica jest jeszcze większa w przypadku osób, u których już zdiagnozowano chorobę wieńcową. Udowadnia to dodatkowa analiza danych wśród 5169 pacjentów z tej grupy. Średnia ich wieku wynosiła 67 lat, dwie trzecie pacjentów stanowili mężczyźni.

Okazało się, że ćwicząc z umiarkowaną lub dużą intensywnością przez 150 minut tygodniowo, kobiety obniżały ryzyko śmierci (z jakiejkolwiek przyczyny) aż o 70 proc. w porównaniu z tymi mniej aktywnymi. W przypadku mężczyzn ćwiczących tyle samo czasu ryzyko spadało jedynie o 20 proc.

Czytaj więcej

Tzw. zegar mózgowy działa podobnie jak monitor, który szacuje wiek układu sercowo-naczyniowego na po
Nauka
Takie hobby może odmłodzić mózg nawet o siedem lat. Zaskakujące wyniki badań

Z czego wynikają tak duże różnice między kobietami a mężczyznami? Autorzy raportu sugerują dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, kobiety mają więcej estrogenu, który wspomaga spalanie tłuszczu w trakcie ćwiczeń, co prowadzi do lepszej ochrony przed chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Reklama
Reklama

Drugą przyczyną różnic, zdaniem badaczy, może być różnica w strukturze mięśniowej w zależności od płci. Mężczyźni mają więcej mięśni typu II, które świetnie sprawdzają się w przypadku szybkiej, intensywnej i krótkotrwałej aktywności. Tymczasem kobiety mają więcej mięśni typu I, które lepiej służą aktywności długotrwałej, co z kolei skuteczniej zapobiega chorobom serca.

Źródło:
www.nature.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Styl Życia sport

Izabela Popko

Takie instytucje jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomendują, aby wykonywać ćwiczenia ze średnią lub dużą intensywnością przez co najmniej 150 minut tygodniowo. Dotyczy to wszystkich dorosłych osób — zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Aby uchronić się przed chorobami serca, kobiety potrzebują znacznie mniej ćwiczeń niż mężczyźni

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podnoszenie ciężarów skuteczniej redukowało również niebezpieczną tkankę tłuszczową trzewną oraz tka
Zdrowie
To ćwiczenie lepiej niż inne chroni przed cukrzycą i otyłością. Nowe wyniki badań
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Kobiety neuroatypowe częściej niż czują się zawstydzone przez lekarza.
Zdrowie
Neuroatypowość w gabinecie ginekologicznym. „Nie można naruszać praw pacjentki”
Adrianna Sobol, psychoterapeutka, psychoonkolog
Zdrowie
Psychoonkolog Adrianna Sobol: Przestańmy straszyć rakiem
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i przychylne opinie ze strony kursantów nie są jedynymi
Zdrowie
Charlotte Chopin: recepta na wyśmienitą formę 102-letniej nauczycielki jogi
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Nowe odkrycia badaczy mogą wkrótce rozwiązać problem bezpłodności części borykających się z nim par.
Zdrowie
Przełomowe odkrycie w leczeniu niepłodności. „Osiągnęliśmy coś, co wydawało się niemożliwe"
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama