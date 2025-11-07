Aktualizacja: 07.11.2025 17:09 Publikacja: 07.11.2025 12:18
Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej powinny być dopasowane do płci.
Foto: Adobe Stock
Takie instytucje jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomendują, aby wykonywać ćwiczenia ze średnią lub dużą intensywnością przez co najmniej 150 minut tygodniowo. Dotyczy to wszystkich dorosłych osób — zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Nowe badanie naukowców z Uniwersytetu w Xiamen w Chinach udowadnia, że zalecenia dotyczące aktywności fizycznej powinny być dopasowane do płci. Co więcej, kobiety potrzebują znacznie mniejszego wysiłku niż mężczyźni, aby uchronić się przed groźnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Dotyczy to również umiarkowanej aktywności fizycznej, czyli takiej, w trakcie której zwiększa się tętno, ale która nie jest nadmiernie męcząca i można wykonywać ją przez dłuższy czas. Chodzi na przykład o energiczny spacer, pracę w ogrodzie lub jazdę na rowerze.
Badacze przeanalizowali dane dotyczące 80 243 dorosłych osób, pochodzące z brytyjskiej bazy medycznej Biobank. Średnia wieku uczestników badania wynosiła 61 lat, żaden z nich nie przebył choroby serca. Raport z badania ukazał się na łamach czasopisma „Nature Cardiovascular Research”.
Autorzy badania ustalili, że kobiety, które wykonywały umiarkowaną aktywność fizyczną przez rekomendowane 150 minut tygodniowo, zmniejszały ryzyko rozwinięcia się choroby wieńcowej o 22 proc. w porównaniu z kobietami, które ćwiczyły mniej lub w ogóle. W przypadku mężczyzn, którzy spędzali na ćwiczeniach tyle samo czasu, spadek ryzyka wyniósł jedynie 17 proc..
Obliczono, że aby obniżyć ryzyko choroby o 30 proc., mężczyźni po 50. roku życia muszą poświęcić na aktywność fizyczną w ciągu tygodnia średnio około osiem godzin i 50 minut. W przypadku kobiet osiągnięcie tego samego wyniku wymaga już tylko około czterech godzin i 10 minut tygodniowo.
Różnica jest jeszcze większa w przypadku osób, u których już zdiagnozowano chorobę wieńcową. Udowadnia to dodatkowa analiza danych wśród 5169 pacjentów z tej grupy. Średnia ich wieku wynosiła 67 lat, dwie trzecie pacjentów stanowili mężczyźni.
Okazało się, że ćwicząc z umiarkowaną lub dużą intensywnością przez 150 minut tygodniowo, kobiety obniżały ryzyko śmierci (z jakiejkolwiek przyczyny) aż o 70 proc. w porównaniu z tymi mniej aktywnymi. W przypadku mężczyzn ćwiczących tyle samo czasu ryzyko spadało jedynie o 20 proc.
Z czego wynikają tak duże różnice między kobietami a mężczyznami? Autorzy raportu sugerują dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, kobiety mają więcej estrogenu, który wspomaga spalanie tłuszczu w trakcie ćwiczeń, co prowadzi do lepszej ochrony przed chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Drugą przyczyną różnic, zdaniem badaczy, może być różnica w strukturze mięśniowej w zależności od płci. Mężczyźni mają więcej mięśni typu II, które świetnie sprawdzają się w przypadku szybkiej, intensywnej i krótkotrwałej aktywności. Tymczasem kobiety mają więcej mięśni typu I, które lepiej służą aktywności długotrwałej, co z kolei skuteczniej zapobiega chorobom serca.
Źródło:
www.nature.com
Źródło: rp.pl
