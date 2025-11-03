Takie hobby może odmłodzić mózg nawet o siedem lat. Zaskakujące wyniki badań

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób kreatywne hobby wpływa na wiek naszego umysłu?

Naukowcy opracowali metodę do obliczania, czy czyjś mózg starzeje się szybciej, czy wolniej niż sugeruje jego wiek chronologiczny. Okazało się, że osoby, które miały kreatywne hobby, wykazywały wzorce mózgowe wyglądające na młodsze nawet o 4–7 lat.

Kreatywność odmładza mózg. Co ustalili naukowcy?

Taniec, gra na instrumentach, malowanie, a nawet gra w strategiczne gry komputerowe – to wszystko można zaliczyć do kreatywnych zajęć, które wpływają na utrzymanie umysłu w dobrej kondycji i spowalniają proces jego starzenia się. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez międzynarodową grupę naukowców w 13 krajach Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy – od Argentyny po Polskę. Głównymi autorami badań są neurobiolodzy Latin American Brain Health Institute - Carlos Coronel i Agustín Ibáñez. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”.

Badania wykazały, że różnego rodzaju twórcze zajęcia cofały „zegary mózgowe” uczestników. Wiek mózgu osób posiadających kreatywne zajęcia był znacznie niższy niż ich rówieśników bez tego rodzaju zainteresowań. Największe korzyści odnotowano w przypadku tancerzy tango - różnica wynosiła ponad 7 lat (7,1 roku). U muzyków - ponad 5 lat (5,4 roku), u osób z zamiłowaniem do sztuk plastycznych - ponad 6 lat (6,2 roku), a u grających w strategiczne gry komputerowe – ponad 4 lata (4,1 roku). Im bardziej ktoś był biegły w swojej kreatywnej dziedzinie, tym młodziej wyglądał jego mózg.