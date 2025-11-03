Takie hobby może odmłodzić mózg nawet o siedem lat. Zaskakujące wyniki badań

Aktualizacja: 03.11.2025 17:01 Publikacja: 03.11.2025 10:02
Tzw. zegar mózgowy działa podobnie jak monitor, który szacuje wiek układu sercowo-naczyniowego na podstawie tętna i poziomów aktywności.
Foto: Adobe Stock
Naukowcy opracowali metodę do obliczania, czy czyjś mózg starzeje się szybciej, czy wolniej niż sugeruje jego wiek chronologiczny. Okazało się, że osoby, które miały kreatywne hobby, wykazywały wzorce mózgowe wyglądające na młodsze nawet o 4–7 lat.
Taniec, gra na instrumentach, malowanie, a nawet gra w strategiczne gry komputerowe – to wszystko można zaliczyć do kreatywnych zajęć, które wpływają na utrzymanie umysłu w dobrej kondycji i spowalniają proces jego starzenia się. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez międzynarodową grupę naukowców w 13 krajach Ameryki Południowej i Północnej oraz Europy – od Argentyny po Polskę. Głównymi autorami badań są neurobiolodzy Latin American Brain Health Institute - Carlos Coronel i Agustín Ibáñez. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”.
Badania wykazały, że różnego rodzaju twórcze zajęcia cofały „zegary mózgowe” uczestników. Wiek mózgu osób posiadających kreatywne zajęcia był znacznie niższy niż ich rówieśników bez tego rodzaju zainteresowań. Największe korzyści odnotowano w przypadku tancerzy tango - różnica wynosiła ponad 7 lat (7,1 roku). U muzyków - ponad 5 lat (5,4 roku), u osób z zamiłowaniem do sztuk plastycznych - ponad 6 lat (6,2 roku), a u grających w strategiczne gry komputerowe – ponad 4 lata (4,1 roku). Im bardziej ktoś był biegły w swojej kreatywnej dziedzinie, tym młodziej wyglądał jego mózg.
W osobnym badaniu oceniającym efekty krótkotrwałego uczenia się, osoby początkujące, po 30-godzinnym treningu w grze strategicznej (StarCraft II) trwającym 3-4 tygodnie, również obniżyły wiek mózgu o 3,1 roku w porównaniu z pomiarami sprzed treningu i poprawiły koncentrację. Osoby grające w inną grę (Hearthstone), nie wykazały takich zmian.
Przeprowadzenie międzynarodowych testów było możliwe dzięki współpracy wielu badaczy i instytutów z całego świata. To jedno z największych badań dotyczących kreatywności i zdrowia mózgu. Wyniki sugerują, że korzyści płynące z kreatywności były zbieżne niezależnie od części świata, z której pochodzili uczestnicy.
Naukowcy zebrali dane od około 1400 osób w wieku 17–91 lat z różnych krajów. Część z nich była ekspertami w tangu, muzykami, artystami lub graczami. Inni nie. Naukowcy rejestrowali aktywność mózgu uczestników za pomocą badań EEG (elektroencefalografia) i MEG (magnetoencefalografia), które mogą być używane do pomiarów w czasie rzeczywistym. Następnie przeszkolili modele komputerowe, aby stworzyć „zegar mózgowy” dla każdego uczestnika. Miał on na celu oszacowanie wieku ich mózgu.
Tzw. zegar mózgowy działa podobnie jak monitor, który szacuje wiek układu sercowo-naczyniowego na podstawie tętna i poziomów aktywności. Zamiast jednak mierzyć kroki, sztuczna inteligencja analizuje wzorce aktywności mózgu, aby przewidzieć jego wiek biologiczny. We wszystkich czterech grupach mózgi uczestników wykonujących kreatywne zajęcia wydawały się młodsze, niż przewidywał ich rzeczywisty wiek. Zjawiska tego nie zaobserwowano u osób, które nie posiadały twórczego hobby.
Wykryte przez naukowców zmiany występujące u osób posiadających kreatywne pasje koncentrowały się w ośrodkach czołowo-ciemieniowych mózgu, które odpowiadają za planowanie, skupienie, rytm i koordynację. Są to obszary wrażliwe na wiek i zmiany neurodegeneracyjne. Sugeruje to, że twórcze zajęcia wzmacniają kluczowe zdolności ludzkiego mózgu i mogą zapewniać efekt ochronny dokładnie tam, gdzie mózg najbardziej tego potrzebuje.
Różne dziedziny aktywowały nieco inne sieci mózgowe, ale wszystkie zbiegały się w podobnych, wrażliwych na wiek ośrodkach. We wszystkich badanych grupach zwiększona łączność była związana z kontrolą motoryczną, ruchem i przetwarzaniem wizualnym. Osoby uczące się krótkoterminowo wykazywały nieco inne wzorce, które były związane z percepcją wzrokową, rozpoznawaniem obiektów i uwagą. Pomimo różnic, badania wykazały u wszystkich poprawę w sieciach czołowo-ciemieniowych odpowiedzialnych za funkcje wykonawcze.
Źródło:
www.the-independent.com
www.studyfinds.org
Źródło: rp.pl
