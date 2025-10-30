Aktualizacja: 30.10.2025 12:17 Publikacja: 30.10.2025 10:41
Związek pomiędzy nocnym światłem a ryzykiem niewydolności serca i choroby wieńcowej jest wyższy u kobiet
Publikacja na temat związku pomiędzy ekspozycją na światło w godzinach nocnych a ryzykiem określonych schorzeń serca ukazała się w czasopiśmie „JAMA Network Open”.
Nowe wyniki to efekt analizy danych prawie 90 tys. uczestników badania UK Biobank. Pierwszy etap projektu badawczego prowadzono w latach 2013-2016. Uczestnicy badania nosili przez tydzień na nadgarstkach czujniki śledzące poziom światła. Urządzenia rejestrowały ekspozycję na światło całodobowo. Warto jednak podkreślić, że w badaniu nie rozróżniano źródeł światła w godzinach nocnych (ważny czynnik w omawianym kontekście). Średnia wieku uczestników projektu wynosiła ok. 62 lat (najmłodsi badani mieli 40 lat), a 57 proc. badanych stanowiły kobiety.
W badaniu wydzielono dzienną (od godz. 7:30 do godz. 20:30) i nocną ekspozycję na światło (od godz. 0:30 do godz. 06:00). W trakcie analizy wyników badanych podzielono na cztery grupy. Każda z grup odzwierciedlała określony poziom ekspozycji na światło: od najniższej do najwyższej. Ostatecznie analizie poddano 13 milionów godzin danych zebranych przez czujniki.
Kolejnym etapem badania, trwającym ok. 9,5 roku, było monitorowanie stanu zdrowia uczestników projektu. Monitoring obejmował m.in. schorzenia układu sercowo-naczyniowego.
W trakcie monitoringu zdrowia uczestników pod uwagę brano m.in. chorobę wieńcową, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, migotanie przedsionków i udar mózgu. Jak pokazała analiza, osoby z najwyższą ekspozycją na światło nocą były wyżej narażone na wszystkie z wymienionych pięciu schorzeń (w porównaniu z grupą kontrolną, śpiącą w najciemniejszych warunkach).
Autorzy badania mówią o „istotnie wyższym ryzyku wystąpienia” tych schorzeń u osób, które spały w najjaśniejszych pomieszczeniach w porównaniu z grupą kontrolną. Jak wysoki jest poziom badanego ryzyka? Jak udało się ustalić, osoby śpiące przy najsilniejszym nocnym oświetleniu (źródło oświetlenia nie było znane):
Co istotne, ryzyko wystąpienia zawału oceniono w tej grupie na 42 proc. (w porównaniu z grupą kontrolną). Związek pomiędzy ryzykiem zachorowania a snem przy zapalonym świetle utrzymywał się niezależnie od dodatkowych czynników. Pod uwagę brano m.in. dietę, predyspozycje genetyczne i aktywność fizyczną uczestników badania.
Ustalono, że związek pomiędzy nocnym światłem a ryzykiem niewydolności serca i choroby wieńcowej jest wyższy u kobiet (kobiety stanowiły także większość uczestników badania). Najmłodsza grupa wiekowa (40 lat i więcej), śpiąca przy najjaśniejszym świetle, była z kolei bardziej narażona niż starsi uczestnicy na ryzyko niewydolności serca i migotania przedsionków.
Organizm podlega tzw. rytmowi dobowemu. Ekspozycja na silne światło w godzinach nocnych może prowadzić do zaburzeń tego cyklu (co pokazały już wcześniejsze badania). Efektem tego procesu może być m.in. podniesienie ciśnienia krwi i zaburzenie dobowego cyklu uwalniania hormonów. Według autorów badania, silne światło nocą może także zaburzać procesy metaboliczne i sercowo-naczyniowe. Jednym z potencjalnych skutków może być skłonność do tworzenia się skrzepów krwi (a w dalszej kolejności m.in. zawałów i udarów serca).
Eksperci komentujący wyniki badania zauważają z kolei, że organizm może reagować na światło nocą jak na czynnik niepożądany i stresogenny. Ryzyko można łatwo zmniejszyć, ograniczając oświetlenie w sypialni i czas spędzany przed ekranami (godziny wieczorne i noc).
Jak podkreślono w publikacji, analiza ma charakter obserwacyjny. Zauważono potencjalnie ważny związek, ale jego udowodnienie będzie wymagać dalszych badań. Same pomiary ekspozycji na światło trwały przez 1 tydzień (dla każdego uczestnika). W analizie nie uwzględniano typu źródła oświetlenia w godzinach nocnych. Trudno zatem powiedzieć, czy badani spali przy włączonej lampce czy np. oglądali telewizję. Nie wiadomo także, czy jasne oświetlenie sypialni było np. efektem lokalizacji mieszkania (jasne, nocne oświetlenie uliczne). Konieczne będą również dalsze badania, które pozwolą zrozumieć i pokazać opisany proces w szerszym kontekście.
