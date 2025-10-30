Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest potencjalne ryzyko zdrowotne związane z ekspozycją na światło podczas snu?

W jaki sposób analizowano związek między światłem nocnym a chorobami układu sercowo-naczyniowego?

Jak działanie rytmu dobowego może być zaburzone przez nocne oświetlenie?

Publikacja na temat związku pomiędzy ekspozycją na światło w godzinach nocnych a ryzykiem określonych schorzeń serca ukazała się w czasopiśmie „JAMA Network Open”.

Reklama Reklama

13 milionów godzin danych i 90 tys. badanych

Nowe wyniki to efekt analizy danych prawie 90 tys. uczestników badania UK Biobank. Pierwszy etap projektu badawczego prowadzono w latach 2013-2016. Uczestnicy badania nosili przez tydzień na nadgarstkach czujniki śledzące poziom światła. Urządzenia rejestrowały ekspozycję na światło całodobowo. Warto jednak podkreślić, że w badaniu nie rozróżniano źródeł światła w godzinach nocnych (ważny czynnik w omawianym kontekście). Średnia wieku uczestników projektu wynosiła ok. 62 lat (najmłodsi badani mieli 40 lat), a 57 proc. badanych stanowiły kobiety.

W badaniu wydzielono dzienną (od godz. 7:30 do godz. 20:30) i nocną ekspozycję na światło (od godz. 0:30 do godz. 06:00). W trakcie analizy wyników badanych podzielono na cztery grupy. Każda z grup odzwierciedlała określony poziom ekspozycji na światło: od najniższej do najwyższej. Ostatecznie analizie poddano 13 milionów godzin danych zebranych przez czujniki.

Kolejnym etapem badania, trwającym ok. 9,5 roku, było monitorowanie stanu zdrowia uczestników projektu. Monitoring obejmował m.in. schorzenia układu sercowo-naczyniowego.