Ta witamina ma wpływ na produkcję kolagenu i odnowę skóry. Przełomowe badanie naukowców

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są zależności między poziomem witaminy C w osoczu i w skórze?

Jakie zmiany w strukturze skóry powoduje zwiększone spożycie witaminy C?

Dlaczego witamina C jest istotna dla regeneracji skóry?

Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Journal of Investigative Dermatology”, przeprowadzili naukowcy z Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Otago w Nowej Zelandii pod kierownictwem profesor Margreet Vissers.

Naukowcy zbadali wpływ spożywania większej ilości witaminy C na strukturę skóry i jej odnowę

Badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym z nich ustalono związek między poziomem witaminy C w osoczu a poziomem tej witaminy w skórze. W tym celu wykorzystano zdrową tkankę skórną pacjentów poddawanych planowym zabiegom chirurgicznym.

Drugi etap obejmował badanie wpływu diety z witaminą C na skórę. Etap ten przeprowadzony został w dwóch ośrodkach (w Christchurch w Nowej Zelandii i w w Hamburgu w Niemczech), w każdym z nich z udziałem 12 zdrowych uczestników. Wszyscy badani spożywali przez osiem tygodni dwa owoce kiwi SunGold dziennie, co odpowiada 250 mikrogramom witaminy C. Naukowcy wybrali tę odmianę owocu ze względu na udowodnioną wysoką zawartość witaminy C.