Ta witamina ma wpływ na produkcję kolagenu i odnowę skóry. Przełomowe badanie naukowców

Witamina C obecna w krwiobiegu przenika do wszystkich warstw skóry i wiąże się z poprawą jej funkcjonowania.
Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Journal of Investigative Dermatology”, przeprowadzili naukowcy z Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Otago w Nowej Zelandii pod kierownictwem profesor Margreet Vissers.
Badanie składało się z dwóch etapów. W pierwszym z nich ustalono związek między poziomem witaminy C w osoczu a poziomem tej witaminy w skórze. W tym celu wykorzystano zdrową tkankę skórną pacjentów poddawanych planowym zabiegom chirurgicznym.
Drugi etap obejmował badanie wpływu diety z witaminą C na skórę. Etap ten przeprowadzony został w dwóch ośrodkach (w Christchurch w Nowej Zelandii i w w Hamburgu w Niemczech), w każdym z nich z udziałem 12 zdrowych uczestników. Wszyscy badani spożywali przez osiem tygodni dwa owoce kiwi SunGold dziennie, co odpowiada 250 mikrogramom witaminy C. Naukowcy wybrali tę odmianę owocu ze względu na udowodnioną wysoką zawartość witaminy C.
Od wszystkich uczestników pobrano próbki skóry przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniu. Następnie naukowcy przeprowadzili analizy pobranych próbek. W Christchurch zbadali warstwy podstawowe skóry, natomiast w Instytucie SGS Fresenius w Hamburgu przyjrzeli się zewnętrznej warstwie skóry właściwej. W tej drugiej instytucji za pomocą ultradźwięków dokonali też pomiarów regeneracji próbek skóry – w tym jej grubości, elastyczności, ochrony przed promieniowaniem UV i odnowy komórek naskórka – co dało pełny obraz funkcjonowania skóry.
Naukowcy odkryli, że codzienne spożywanie kiwi SunGold podniosło poziom witaminy C w osoczu krwi oraz zwiększyło jej stężenie zarówno w skórze właściwej, jak i w naskórku. Wzrost poziomu witaminy C w płynie naskórkowym odpowiadał wzrostowi jej stężenia w osoczu, co świadczy o aktywnym transporcie w odpowiedzi na zwiększone spożycie. Ta współzależność między poziomem witaminy C w osoczu a poziomem w skórze była tu o wiele bardziej widoczna niż w przypadku innych badanych narządów, co zaskoczyło badaczy. Ponadto okazało się, że znacząco wzrosła gęstość skóry, co z kolei wskazuje na zwiększone wsparcie kolagenu.
– Innym naprawdę istotnym odkryciem był znaczny wzrost grubości skóry uczestników badania, odzwierciedlający produkcję kolagenu i przyspieszenie regeneracji komórek naskórka, czyli odnowę skóry – przyznała profesor Margreet Vissers, cytowana w komunikacie Uniwersytetu w Otago.
Wyniki badań sugerują, jak podkreśliła profesor Vissers, że piękno naprawdę pochodzi z wnętrza, a funkcjonowanie skóry można wspierać od wewnątrz poprzez dostarczanie jej witaminy C w sposób zgodny z naturą, a więc za pośrednictwem krwiobiegu.
Po raz pierwszy, jak podkreślają autorzy badań, udało się wykazać, że witamina C obecna w krwiobiegu przenika do wszystkich warstw skóry i wiąże się z poprawą jej funkcjonowania.
Naukowcy sugerują, że zwiększenie spożycia witaminy C powoduje jej skuteczne wchłanianie we wszystkich warstwach skóry. W związku z tym, aby utrzymać optymalny poziom tej witaminy w osoczu, zalecają spożywać jej około 250 mg dziennie.
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
