Psycholożka Urszula Struzikowska-Marynicz: Jak nie zepsuć świąt sobie i bliskim

Jak dać sobie przyzwolenie na spędzanie świąt po swojemu?

Pamiętajmy, że nie istnieje jedna „właściwa” forma celebracji świąt. Proponuję zadać sobie pytanie o to, czy bardziej zależy nam na reakcji rodziny czy może na kontakcie z własnymi potrzebami, uczuciami i samym sobą. Bliscy sobie prędzej czy później jakoś poradzą z faktem, że podejmujemy własne decyzje, a jak my będziemy radzili sobie bez samych siebie? Tu nie trzeba wybierać „ja albo oni”, ale szukać porozumienia między tymi dwiema, wartościowymi przystaniami: odwiedzić kogoś przed lub po świętach, skrócić wizytę, wyjaśnić swoje potrzeby i intencje, pozwalając ludziom przeżyć je tak, jak potrafią, po swojemu, nawet jeśli czują złość czy obawę przed zmianą, której stali się świadkami i uczestnikami. Dojrzałość oznacza różnorodność form przeżywania, działania i charakteru naszych oraz cudzych wyborów. Święta obfitują w wiele wartości: mogą uczyć szacunku do tradycji i spotkań i jednocześnie autentyczności czy swobody.

Każdy z nas powieli wzorce wyniesione z domu? Czy jeśli miałyśmy w dzieciństwie nieszczęśliwe święta, albo po prostu brakowało nam bliskości, to będziemy umiały stworzyć ciepłą atmosferę dla swojej rodziny?

Nasza przeszłość to bardzo ważny rozdział – kształtuje nas, ale nie determinuje ostatecznie tego, kim jesteśmy oraz dokąd zmierzamy. Wzorce wyniesione z domu oraz oparte na nich schematy kiedyś były dla nas jedyną podpowiedzią na temat nieznanej przyszłości i tajemnicy świata. Dziś możemy za część podziękować, a część zostawić tam, gdzie ich miejsce – za plecami. Schematy i wzorce są podpowiedzią, jak zwykliśmy i na czym budować obraz siebie, relacji z ludźmi, świata i przyszłości, ale to tylko informacja o naszych nawykach, do których w dorosłym życiu się odwołujemy czy je stosujemy.

Dziś mamy dużo więcej okazji do budowania naszych własnych i samodzielnych zasobów wiedzy o konfliktach, napięciach, relacjach, wartościach. Jeśli wasze święta w dzieciństwie były trudne, emocjonalnie mroźne lub obfite w napięcia, nie oznacza to, że jesteście skazani na powielanie takich elementów świątecznego krajobrazu relacji. Wiele osób właśnie dzięki tym doświadczeniom w swoim dorosłym życiu buduje świadomie inny klimat dla siebie i swoich bliskich, korzystając z osobistego instruktażu „jak nie zepsuć świąt sobie i bliskim”.

Brak czegoś w przeszłości często uwrażliwia na to, co dla nas ważne. To, co nieuświadomione, ma tendencję do powtarzania się. To, co nazwane i zrozumiane, może zostać zmienione. Ciepła atmosfera nie rodzi się z temperatury lampek choinkowych oraz z perfekcji ani z odtwarzania „idealnych” świątecznych obrazków w naszych głowach, ale z autentycznej obecności, życzliwości i uważności – także na to, co trudne. Często ważniejsze od wystawnej kolacji jest poczucie, że ktoś ma dla nas czas i jest emocjonalnie dostępny. Zmiana wzorców to proces, nie jednorazowa decyzja. Czasem wymaga terapii. Doświadczenia z dzieciństwa nie odbierają ludziom zdolności do tworzenia bliskości; mogą być źródłem refleksji, empatii i uważnego partnerstwa czy rodzicielstwa.

Przy świątecznym stole spotykamy się nie tylko z tymi, których kochamy, ale też z osobami, które regularnie przekraczają nasze granice. W jaki sposób się przed nimi zabezpieczyć?

Samemu je szanując i nie próbując wychowywać innych. Budujmy dystans do tego, co myślą o nas inni – mają prawo do wszelkich ocen na nasz temat, podobnie jak my. Nie ma co szarpać się z udowadnianiem, że jest inaczej, niż ktoś to widzi. Druga ważna kwestia to, co i z jakiego powodu budzi w nas poczucie zagrożenia, wstydu, poczucia winy i różnego rodzaju emocjonalny dyskomfort. Dlaczego to, co myśli o mnie ciocia czy wujek ma dla nas takie znaczenie, dlaczego nie akceptuję tego, że ten człowiek tak myśli? Czemu ja nie godzę się na takie zdanie na swój temat?

Sami zdecydujmy, na jakie tematy mamy ochotę rozmawiać. Czasem zaczynamy stawiać granice innym, a sami je gubimy, gdy ktoś nie zamierza ich przestrzegać i komentuje nasze życie prywatne, wychowywanie dzieci czy wagę – to, czy trafi nas i w co, zależy już od nas samych. Jeśli nie czujesz się komfortowo w rozmowie z daną osobą, możesz ją po prostu zakończyć. Tak po prostu, bez uzasadniania, obwiniania czy pouczania o swoich granicach.