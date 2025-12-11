Najwięcej Polek i Polaków, gdyby otrzymało niespodziewane dodatkowe 5 tys. zł, przeznaczyłoby tę kwotę na wyjazd wypoczynkowy – takiej odpowiedzi udzieliło 20 proc. badanych. To wzrost o 4 p. proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Polacy chcą wyjeżdżać na święta

– Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn wyjazd świąteczny był najczęściej wskazywaną odpowiedzią. Taką opcję wybrałoby 21 proc. mężczyzn i co piąta kobieta. Większe różnice widać w odpowiedziach, które znalazły się na kolejnych pozycjach. Panie częściej wskazywały (15 proc. vs. 8 proc. panów) na mały remont mieszkania. Z kolei drugim najczęściej wskazywanym celem był sprzęt elektroniczny – np. telewizor lub smartfon. Tę odpowiedź wybrało 12 proc. panów i tylko 5 proc. pań. Interesująco wygląda rozkład odpowiedzi osób, które wybrały przeznaczenie dodatkowych 5 tys. zł na cele finansowe. O ile panie częściej przeznaczyłyby środki na nadpłatę kredytu, to panowie częściej wybraliby spłatę długów – komentuje Jolanta Grabowska, menadżerka ESG z ANG Odpowiedzialne Finanse.

A co dla Polek i Polaków oznacza pierwsza ustawowo wolna Wigilia?

– Najczęściej oznacza więcej czasu z bliskimi i mniej pośpiechu. Mężczyźni częściej wskazują, że wolna Wigilia nie zmienia nic w ich planach. Panowie częściej niż panie wskazywali na przedłużenie wyjazdu świątecznego jako konsekwencję dodatkowego, wolnego dnia. Kobiety za to w większym stopniu niż mężczyźni zauważały, że będą miały więcej czasu na przygotowanie potraw świątecznych. Może to być efekt wciąż obecnego w wielu domach przekonania, że ta kwestia spoczywa na barkach kobiet –mówi ekspertka.

Oszczędzanie w 2026 r. oczami kobiet i mężczyzn

A na jakie cele Polki i Polacy chcieliby oszczędzać, myśląc o przyszłym roku?