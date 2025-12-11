Aktualizacja: 12.12.2025 01:27 Publikacja: 11.12.2025 19:25
Przedmioty nie są już świątecznym marzeniem dużej części Polaków.
Foto: Adobe Stock
W badaniu, o którym mowa – podobnie jak w poprzednich latach – zadano respondentom kilka pytań, m.in.:
Pytanie o odczucia związane z wolną wigilią znalazło się na liście po raz pierwszy. Autorzy analiz starają się bowiem wychwycić interesujące zjawiska na styku świata finansów osobistych i celebrowania polskich świąt. Po raz drugi zapytano o prezent w postaci kwoty 5 tys. złotych, którą badani mieliby nieoczekiwanie otrzymać od świętego Mikołaja.
Najwięcej Polek i Polaków, gdyby otrzymało niespodziewane dodatkowe 5 tys. zł, przeznaczyłoby tę kwotę na wyjazd wypoczynkowy – takiej odpowiedzi udzieliło 20 proc. badanych. To wzrost o 4 p. proc. w porównaniu do ubiegłego roku.
– Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn wyjazd świąteczny był najczęściej wskazywaną odpowiedzią. Taką opcję wybrałoby 21 proc. mężczyzn i co piąta kobieta. Większe różnice widać w odpowiedziach, które znalazły się na kolejnych pozycjach. Panie częściej wskazywały (15 proc. vs. 8 proc. panów) na mały remont mieszkania. Z kolei drugim najczęściej wskazywanym celem był sprzęt elektroniczny – np. telewizor lub smartfon. Tę odpowiedź wybrało 12 proc. panów i tylko 5 proc. pań. Interesująco wygląda rozkład odpowiedzi osób, które wybrały przeznaczenie dodatkowych 5 tys. zł na cele finansowe. O ile panie częściej przeznaczyłyby środki na nadpłatę kredytu, to panowie częściej wybraliby spłatę długów – komentuje Jolanta Grabowska, menadżerka ESG z ANG Odpowiedzialne Finanse.
A co dla Polek i Polaków oznacza pierwsza ustawowo wolna Wigilia?
– Najczęściej oznacza więcej czasu z bliskimi i mniej pośpiechu. Mężczyźni częściej wskazują, że wolna Wigilia nie zmienia nic w ich planach. Panowie częściej niż panie wskazywali na przedłużenie wyjazdu świątecznego jako konsekwencję dodatkowego, wolnego dnia. Kobiety za to w większym stopniu niż mężczyźni zauważały, że będą miały więcej czasu na przygotowanie potraw świątecznych. Może to być efekt wciąż obecnego w wielu domach przekonania, że ta kwestia spoczywa na barkach kobiet –mówi ekspertka.
A na jakie cele Polki i Polacy chcieliby oszczędzać, myśląc o przyszłym roku?
– Dominowała jedna odpowiedź i jest to cel niesprecyzowany – „na czarną godzinę”. I tu właściwie nie ma istotnych różnic ze względu na płeć. Podobnie jest z odpowiedzią dotyczącą oszczędzania na wakacje. Różnice widać natomiast w kolejnych wskazaniach. Panie zdecydowanie częściej niż panowie chętniej odkładałyby środki na własny rozwój, zakup lub remont mieszkania. Panowie za to nieco częściej wskazywali zakup sprzętu RTV i AGD, rozwój własnego biznesu czy emeryturę. 17 proc. mężczyzn nie zamierza oszczędzać, w przypadku kobiet jest to 11 proc. wskazań - informuje Jolanta Grabowska.
Źródło: rp.pl
