Miss Universe 2025: dr Gabrielle Henry uległa wypadkowi. Komentarz organizatora

– Zaledwie kilka tygodni temu przygotowywałam się do udziału w konkursie Miss Universe, a teraz jestem już na miejscu. Wszystkie emocje towarzyszące przyjazdowi tutaj, czyli pośpiech, ekscytacja, radość, pozostają ze mną w tym wyjątkowym czasie. Zamierzam godnie reprezentować mój ukochany kraj. Każdy krok, oddech i każdy moment spędzony na próbie niosą w sobie cząstkę mojej historii. Im bliżej finału konkursu, tym większą wdzięczność odczuwam, krocząc przed siebie z gracją i gotowością, by zabłysnąć – taki post widnieje na profilu instagramowym Miss Jamajki, dr Gabrielle Henry, pretendującej do tytułu Miss Universe 2025.

Zamieszczony 17 listopada i opatrzony fotografiami uśmiechniętej kandydatki w pięknych, nasyconych kolorystycznie stylizacjach, jest jednym z ostatnich wpisów widocznych w mediach społecznościowych 28-latki. Wydarzenia mające miejsce podczas gali 19 listopada, poprzedzającej finał konkursu zaplanowany niespełna tydzień później, mają dla uczestniczki dramatyczne konsekwencje. W wyniku upadku ze sceny w trakcie prezentacji kreacji wieczorowej kandydatka trafiła do szpitala. 8 grudnia organizator odbywającego się w Tajlandii konkursu, przekazał oficjalny komunikat na temat zaistniałej sytuacji, działań podjętych tuż po zdarzeniu oraz obrażeń doznanych przez reprezentantkę Jamajki.



Miss Jamajki: dramatyczny upadek ze sceny

Prezentacja spektakularnej, połyskującej sukni w kolorze pomarańczowym, zestawionej z długą peleryną w tym samym odcieniu, do pewnego momentu przebiegała zgodnie ze scenariuszem konkursu Miss Universe 2025. Dr Gabrielle Henry w stroju z atelier rodzimej marki Uzuri International, niespiesznie przechadzała się po scenie, po uprzednim zaprezentowaniu ozdobionej kwiatami kreacji w ramach pokazu strojów nawiązujących do dziedzictwa kulturowego reprezentowanego rejonu świata. Przy próbie zawrócenia, kandydatka wykonała jednak krok w niewłaściwym kierunku, spadając ze sceny ku przerażeniu widzów zgromadzonych w Impact Arena w sąsiadującym z Bangkokiem mieście Pak Kret. Reprezentanci organizatora konkursu, Organizacji Miss Universe (ang. Miss Universe Organization, skr. MUO), ruszyli na pomoc uczestniczce plebiscytu, a w wyniku błyskawicznej akcji ratunkowej podjętej przez służby medyczne, 28-latka została przetransportowana do pobliskiego szpitala.

Bieżące informacje na temat jej stanu zdrowia były udostępniane zarówno przez jej siostrę, dr Phylicię Henry-Samuels, jak i reprezentantów krajowego konkursu eliminacyjnego, Miss Universe Jamaica. – Dr Gabrielle Henry została przewieziona do szpitala Paolo Rangsit, gdzie lekarze sprawują nad nią opiekę i potwierdzają, że nie odniosła obrażeń zagrażających życiu. Nadal jednak poddawana jest badaniom, by mogła w jak najszybszym czasie wrócić do pełni zdrowia. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie i nieustające modlitwy w jej intencji – pisano na profilu instagramowym Miss Universe Jamaica bezpośrednio po zdarzeniu, 19 listopada.

