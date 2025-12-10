Reklama

Miss Universe 2025: dr Gabrielle Henry uległa wypadkowi. Komentarz organizatora

Reprezentująca Jamajkę dr Gabrielle Henry, biorąca udział w konkursie Miss Universe 2025, doznała poważnych obrażeń w wyniku upadku ze sceny podczas ceremonii poprzedzającej finał show. Organizator plebiscytu wydał oświadczenie na temat jej stanu zdrowia.

Publikacja: 10.12.2025 13:47

Incydent z udziałem reprezentantki Meksyku nie zaszkodził jej w kontynuowaniu starań o tytuł najpiękniejszej kobiety świata.

Incydent z udziałem reprezentantki Meksyku nie zaszkodził jej w kontynuowaniu starań o tytuł najpiękniejszej kobiety świata.

Foto: AFP/EastNews

Dominika Drygas

– Zaledwie kilka tygodni temu przygotowywałam się do udziału w konkursie Miss Universe, a teraz jestem już na miejscu. Wszystkie emocje towarzyszące przyjazdowi tutaj, czyli pośpiech, ekscytacja, radość, pozostają ze mną w tym wyjątkowym czasie. Zamierzam godnie reprezentować mój ukochany kraj. Każdy krok, oddech i każdy moment spędzony na próbie niosą w sobie cząstkę mojej historii. Im bliżej finału konkursu, tym większą wdzięczność odczuwam, krocząc przed siebie z gracją i gotowością, by zabłysnąć – taki post widnieje na profilu instagramowym Miss Jamajki, dr Gabrielle Henry, pretendującej do tytułu Miss Universe 2025.

Zamieszczony 17 listopada i opatrzony fotografiami uśmiechniętej kandydatki w pięknych, nasyconych kolorystycznie stylizacjach, jest jednym z ostatnich wpisów widocznych w mediach społecznościowych 28-latki. Wydarzenia mające miejsce podczas gali 19 listopada, poprzedzającej finał konkursu zaplanowany niespełna tydzień później, mają dla uczestniczki dramatyczne konsekwencje. W wyniku upadku ze sceny w trakcie prezentacji kreacji wieczorowej kandydatka trafiła do szpitala. 8 grudnia organizator odbywającego się w Tajlandii konkursu, przekazał oficjalny komunikat na temat zaistniałej sytuacji, działań podjętych tuż po zdarzeniu oraz obrażeń doznanych przez reprezentantkę Jamajki.

Miss Jamajki: dramatyczny upadek ze sceny

Prezentacja spektakularnej, połyskującej sukni w kolorze pomarańczowym, zestawionej z długą peleryną w tym samym odcieniu, do pewnego momentu przebiegała zgodnie ze scenariuszem konkursu Miss Universe 2025. Dr Gabrielle Henry w stroju z atelier rodzimej marki Uzuri International, niespiesznie przechadzała się po scenie, po uprzednim zaprezentowaniu ozdobionej kwiatami kreacji w ramach pokazu strojów nawiązujących do dziedzictwa kulturowego reprezentowanego rejonu świata. Przy próbie zawrócenia, kandydatka wykonała jednak krok w niewłaściwym kierunku, spadając ze sceny ku przerażeniu widzów zgromadzonych w Impact Arena w sąsiadującym z Bangkokiem mieście Pak Kret. Reprezentanci organizatora konkursu, Organizacji Miss Universe (ang. Miss Universe Organization, skr. MUO), ruszyli na pomoc uczestniczce plebiscytu, a w wyniku błyskawicznej akcji ratunkowej podjętej przez służby medyczne, 28-latka została przetransportowana do pobliskiego szpitala.

Bieżące informacje na temat jej stanu zdrowia były udostępniane zarówno przez jej siostrę, dr Phylicię Henry-Samuels, jak i reprezentantów krajowego konkursu eliminacyjnego, Miss Universe Jamaica. – Dr Gabrielle Henry została przewieziona do szpitala Paolo Rangsit, gdzie lekarze sprawują nad nią opiekę i potwierdzają, że nie odniosła obrażeń zagrażających życiu. Nadal jednak poddawana jest badaniom, by mogła w jak najszybszym czasie wrócić do pełni zdrowia. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie i nieustające modlitwy w jej intencji – pisano na profilu instagramowym Miss Universe Jamaica bezpośrednio po zdarzeniu, 19 listopada.

Siostra dr Gabrielle Henry: Gabby nie wraca do zdrowia w takim tempie, jakiego wszyscy byśmy sobie życzyli

Dwa dni później siostra kandydatki do tytułu Miss Universe przekazała kolejne wiadomości na temat podejmowanych przez medyków działań. – Gabby nie wraca do zdrowia w takim tempie, jakiego wszyscy byśmy sobie życzyli, jednak lekarze nadal opiekują się nią z należytą starannością – pisała. Tego samego dnia informowano też, że reprezentantka Jamajki spędzi co najmniej siedem kolejnych dni na oddziale intensywnej terapii. – W tym wyjątkowo trudnym czasie prosimy o wsparcie dr Henry modlitwą i optymistycznymi komunikatami. Jednocześnie kierujemy gorącą prośbę w stronę użytkowników mediów społecznościowych o powstrzymanie się od publikowania negatywnych komentarzy, nieprawdziwych informacji lub spekulacji, które są krzywdzące zarówno dla poszkodowanej, jak i jej rodziny – pisano wówczas.

O obrażeniach doznanych przez 28-letnią lekarkę, założycielkę fundacji See Me Foundation wspierającą finansowo dzieci z wadami wzroku, poinformowano też w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez MUO 8 grudnia. – W wyniku upadku, do jakiego doszło 19 listopada 2025 r., dr Henry doznała krwotoku śródczaszkowego z utratą przytomności, złamania, ran ciętych twarzy i innych poważnych obrażeń. Została natychmiast przyjęta na oddział intensywnej terapii w Bangkoku, gdzie pozostawała w stanie krytycznym pod stałym nadzorem neurologicznym i nadal wymaga całodobowej opieki specjalistycznej – brzmi treść wspomnianego oświadczenia.

Organizator konkursu Miss Universe 2025 o stanie zdrowia Miss Jamajki: w rodzinnym kraju będzie poddawana dalszemu leczeniu

W dalszej części komunikatu podkreślono, że Miss Jamajki w najbliższym czasie powróci do rodzinnego kraju, gdzie jednak nadal pozostanie pod opieką medyczną. – W asyście zespołu medycznego dr Henry zostanie w najbliższych dniach przetransportowana do szpitala na Jamajce, gdzie będzie poddawana dalszemu leczeniu i rekonwalescencji – napisano, zapewniając następnie, że organizator plebiscytu od chwili zdarzenia aktywnie wspierał uczestniczkę i jej rodzinę we wszystkich działaniach podejmowanych w celu jej powrotu do zdrowia. – Od momentu incydentu Organizacja Miss Universe wspierała Gabrielle i jej rodzinę tak, jak dba się o swoich najbliższych, bez wahania biorąc na siebie pełną i natychmiastową odpowiedzialność. Organizacja pokryła wszystkie koszty leczenia szpitalnego, medycznego i rehabilitacji w Tajlandii, a także koszty zakwaterowania i utrzymania matki i siostry dr Henry, które pozostały przy niej w tym trudnym okresie. Ponadto Organizacja Miss Universe finansuje lot powrotny z eskortą medyczną zorganizowany przez szpital i zobowiązała się do pokrycia wszystkich przyszłych kosztów leczenia związanych z tym incydentem – deklarowano.

W cytowanym komunikacie zapewniono też o pozytywnych uczuciach, jakie rodzina poszkodowanej uczestniczki wyraża wobec organizatorów zaangażowanych w proces jej leczenia. – Rodzina Henry jest głęboko wdzięczna Organizacji Miss Universe za jej obecność, miłość i okazane wsparcie. Jej dotychczasowa reakcja wykraczała poza odpowiedzialność zawodową, odzwierciedlając oddanie i troskę o kandydatkę oraz o jej najbliższych – pisano, w podsumowaniu oświadczenia odnosząc się też do tych komunikatów medialnych, wedle których organizator plebiscytu miał zarzucać uczestniczce brak ostrożności podczas poruszania się na scenie. – Niektóre doniesienia medialne sugerujące, że dr Henry w jakikolwiek sposób przyczyniła się do incydentu, są całkowicie nieprawdziwe. Organizacja Miss Universe nigdy nie przypisywała dr Henry winy i potwierdza, że te sugestie są bezpodstawne i nie odzwierciedlają faktów. Dr Henry i jej rodzina składają serdeczne podziękowania mieszkańcom Jamajki, społeczności Miss Universe, a także zwolennikom na całym świecie za ogromne wyrazy miłości, modlitwy i wsparcia – napisano w podsumowaniu.

Miss Universe 2025: incydent z udziałem przyszłej zwyciężczyni

Tegoroczna edycja konkursu Miss Universe nie obyła się bez innych kontrowersji, wśród których jedną z najszerzej komentowanych w mediach światowych była kłótnia reprezentantki Meksyku, Fátimy Bosch, z dyrektorem konkursu Miss Universe, Nawatem Itsaragrisilem. Ten ostatni zarzucał 25-latce zaniedbanie obowiązku publikowania informacji na temat Tajlandii w swoich serwisach społecznościowych. Gdy użył pod jej adresem słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, kandydatka broniła się, twierdząc, że okazał jej brak szacunku, a zaniechania w publikowaniu treści na temat Tajlandii tłumaczyła zakazem wystosowanym przez organizatora konkursu w jej kraju. – Nie szanujesz mnie. Reprezentuję mój kraj i to nie moja wina, że masz problem z moją organizacją – mówiła podczas spotkania mającego miejsce na początku listopada.

Incydent z udziałem reprezentantki Meksyku nie zaszkodził jej w kontynuowaniu starań o tytuł najpiękniejszej kobiety świata. W finale plebiscytu to właśnie ona otrzymała tytuł Miss Universe 2025. Podczas udzielonego tuż po wygranej wywiadu dla „Good Morning America”, zwróciła uwagę na warunki panujące na scenie w trakcie show. – Skierowane na nas światła sprawiają, że w naszych oczach wszystko ciemnieje. Dzięki oświetleniu wy widzicie nas doskonale, my nie – mówiła, ujawniając kulisy pokazu, który z perspektywy widza może wydawać się dziecinnie prosty. Dla uczestniczek zyskuje jednak zupełnie inny wymiar, niedostrzegalny mimo wymierzonych w ich stronę reflektorów.

