Gdyby stworzyć ranking narodowości, których przedstawiciele lubią saunować, jakie miejsce zajęliby w nim Polacy?

Angelika Olsza: Polacy są coraz wyżej w tym rankingu, ale nadal daleko nam do Finów, Estończyków, Norwegów czy Szwedów, dla których sauna to nie tylko rytuał, ale wręcz element tożsamości narodowej. W Finlandii jest ponad 2 miliony saun przy 5,5 milionach mieszkańców, czyli średnio jedna sauna na dwie osoby. W Norwegii sauny są obecne niemal w każdym domku letniskowym. To codzienna forma relaksu po nartach, kąpieli w lodowatym fiordzie czy dniu pracy.

W Polsce ta kultura dopiero dojrzewa, choć rośnie w błyskawicznym tempie. Coraz więcej osób traktuje saunowanie nie tylko jako relaks, ale jako realne wsparcie dla odporności, skóry i psychiki – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Widzę jednak, jak wiele osób wciąż korzysta z sauny bez znajomości podstawowych zasad czy odpowiedniego przygotowania. Dlatego staram się edukować, inspirować i pomagać kobietom odkrywać saunowanie na nowo. Pokazywać, że to przyjemny rytuał, który naprawdę zmienia samopoczucie i sposób dbania o siebie.

Co dobrego płynie z saunowania? I czy to aktywność dla każdego?

Saunowanie to jeden z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów na regenerację całego organizmu. Regularne sesje poprawiają krążenie, wspierają odporność, przyspieszają metabolizm i pomagają usunąć toksyny. Dla wielu kobiet to także sposób na rozluźnienie spiętych mięśni, złagodzenie bólu głowy, a nawet redukcję stresu i poprawę snu.

Z punktu widzenia skóry sauna to naturalny detoks. Pod wpływem wysokiej temperatury pory rozszerzają się, skóra intensywnie się poci, a martwe komórki naskórka zostają złuszczone. Skóra staje się jaśniejsza, gładsza i lepiej chłonie składniki aktywne z kosmetyków. Nic dziwnego, że coraz częściej mówi się o saunie jako o „sekrecie nordyckiej urody”.

Ale warto pamiętać, że sauna to nie zabawa, to rytuał, który trzeba dostosować do siebie. Większość osób może korzystać z niej bez przeszkód, o ile przestrzegają zasad: nie wchodzą na czczo ani tuż po posiłku, dbają o nawodnienie, dają sobie czas na regenerację. Przeciwwskazaniami są m.in. niektóre choroby serca, nadciśnienie w stanie niestabilnym, ostre stany zapalne czy ciąża. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości związane z saunowaniem, to warto skonsultować je ze swoim lekarzem.