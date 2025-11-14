Reklama
Ekstremalny występ Miss World Chile 2025. Złamała wszelkie schematy, prezentując swój talent

Ignacia Fernández zdobyła tytuł Miss World Chile 2025. 27-letnia weganka i obrończyni praw zwierząt wyraziła obawę przed reakcją widzów na pokaz jej talentu. Zaprezentowany występ miał dla niej wyjątkowe znaczenie, choć mógł wydać się zaskakujący.

Publikacja: 14.11.2025 11:33

W finałowym wyścigu o tytuł najpiękniejszej kobiety w Chile zwyciężczyni pokonała 19 konkurentek

Foto: Adobe Stock

Dominika Drygas

Wygrana w konkursie piękności to wypadkowa wielu czynników: poza urodą, perfekcyjną sylwetką czy nienaganną fryzurą, nie bez znaczenia jest też dykcja przyszłej zwyciężczyni, trafność odpowiedzi udzielanych na zadawane przez sędziów pytania, umiejętność zaprezentowania dobranych przez stylistów kreacji czy oryginalny pomysł zrealizowany podczas tej części konkursu, która jest poświęcona pokazom talentów kandydatek do tytułu najpiękniejszej kobiety w danym rejonie świata. Taniec, śpiew lub gra na instrumencie to zwykle doceniane zdolności prezentowane przez uczestniczki tego typu plebiscytów.

Choć należą one do najczęściej wybieranych aktywności w sekcji poświęconej pokazom talentów, istotny jest również repertuar wykonywanych na żywo utworów. A ten bywa zaskakujący, o czym mieli okazję przekonać się widzowie konkursu piękności odbywającego się w listopadzie w Chile. Zwyciężczyni plebiscytu Miss World Chile 2025, pochodząca z Santiago modelka Ignacia Fernández, w finale show wykonała utwór z repertuaru zespołu Decessus. Powstała w 2020 r. kapela, w której 27-latka pełni rolę wokalistki, specjalizuje się w muzyce death-metalowej. Na scenie towarzyszył jej gitarzysta grupy, Carlos Palma. Jak na ekstremalny występ zareagowali sędziowie konkursu i co o młodej wokalistce sądzą koleżanki z branży muzycznej?

Ignacia Fernández: Muzyka metalowa stanowi fundamentalną część mnie i mojego życia

Obserwowany przez blisko 300 tys. użytkowników profil na Instagramie mieszkanki Chile noszącej tytuł najpiękniejszej kobiety w swoim kraju, obfituje treściami o zróżnicowanej tematyce. Ignacia Fernández zamieszcza na nim liczne relacje z pokazów mody, przymiarek sukni przed konkursem piękności, w którym sięgnęła po główną wygraną, a także nagrania z wizyt w przytułkach dla zwierząt, gdzie wspomaga opiekunów opuszczonych czworonogów w dbałości o czystość pomieszczeń lub zawartość misek z pożywieniem. – Od zawsze chroniłaś zwierzęta w bardzo szczególny sposób. Wykazujesz się odwagą i zaangażowaniem, podnosząc swój potężny głos w ich obronie. Jesteśmy pewni, że każde małe stworzenie, które było u twego boku, docenia twój charakter, a my pozostajemy pod wrażeniem historii, którą tworzysz na naszych oczach – brzmiał jeden z postów umieszczonych przez przedstawicieli organizacji Animal Libre pod serią zdjęć 27-latki opiekującej się zwierzętami.

Zadeklarowana weganka i obrończyni praw zwierząt, biorąca udział w licznych kampaniach reklamowych, nienagannie prezentuje się w bogato zdobionych, połyskujących sukniach w kolorze cukierkowego różu czy nieskazitelnej bieli. Jej misternie ułożona fryzura dopracowana do perfekcji na potrzeby sesji zdjęciowej dla marki zajmującej się produkcją kosmetyków do włosów, w innych nagraniach zamieszczanych na Instagramie zostaje zaprezentowana w zupełnie odmiennym wydaniu. 27-letnia wokalistka zespołu Decessus grającego muzykę death-metalową w trakcie koncertów doskonale wpisuje się w charakter wykonywanej muzyki. Świadczą o tym czarne stylizacje, wysokie buty w tym samym kolorze, mroczny makijaż i długie rozpuszczone włosy służące do tego, by w rytm utworów, solidarnie z trzema kolegami z zespołu, miarowo wymachiwać głową. – Muzyka metalowa stanowi fundamentalną część mnie i mojego życia. Traktuję ją jak schronienie i źródło siły. Możliwość wyrażenia tego na scenie Miss World Chile była dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem – napisała na Instagramie tuż po występie w ramach konkursu piękności.

Ignacia Fernández: Wyuczona technika śpiewania

Obdarzona niebywałą urodą wokalistka i modelka zaprezentowała się na scenie plebiscytu w eleganckiej, czarnej sukni zakrywającej nogi. Jej stylizację dopełniła oryginalna, rozcięta na całej długości ramion peleryna w tym samym kolorze. Nienaganna fryzura tym razem do końca występu pozostała w nienaruszonym stanie, a ruch sceniczny ograniczał się do minimalnych odchyleń głowy po każdym zakończonym fragmencie piosenki „The Eve of Severed Tongues”. Głos, jakim Ignacia Fernández wyśpiewała wybrany utwór, mógł wydawać się zaskakujący w zestawieniu z eleganckim anturażem uczestniczki konkursu piękności. Gardłowy, niski krzyk charakterystyczny dla muzyków death-metalowych i powszechnie nazywany growlem, jest w przypadku nowej Miss World Chile 2025 efektem przemyślanych i starannie zaplanowanych treningów wokalnych. – W dużym skupieniu uczę się tej techniki śpiewania od ponad dwóch lat. Regularnie współpracuję z laryngologiem i logopedą, aby mieć pewność, że we właściwy sposób moduluję głos, bez szkody dla mojego zdrowia. Przed każdym występem dbam też o to, by odpowiednio się rozgrzać i poświęcić 15 do 30 minut na spokojne wykonanie kilku ćwiczeń – wyjaśniała w rozmowie z redakcją chilijskiej gazety „Las Últimas Noticias”.

Mimo tak solidnego przygotowania do występu oraz niebagatelnego doświadczenia scenicznego, piękna mieszkanka Santiago miała obawy przed tym, jak publiczność i jurorzy oceniający pokaz zareagują na zaprezentowane przez nią umiejętności wokalne. – Występy telewizyjne bywają przedmiotem żartów, a nawet memów, gdy nie przypadną ludziom do gustu. Obawiałam się, że mogę stać się obiektem takich złośliwych komentarzy, zwłaszcza że piosenka, którą wybrałam, to jeden z nowych utworów mojego zespołu. To moja praca, to całe moje życie – wyjaśniała w cytowanej rozmowie.

Ignacia Fernández: Mocny głos, twarz anioła

Tymczasem niebagatelny występ zachwycił nie tylko jurorów konkursu, którzy zgotowali liderce grupy Decessus owację na stojąco, ale i internautów, ochoczo komentujących wokalne poczynania 27-latki. – Jesteś inspirująca!; Twoja wygrana może sprawić, że muzyka death-metalowa zyska rzesze nowych fanów; Ta kobieta zmienia reguły gry; Mocny głos, twarz anioła – pisano w komentarzach pod nagraniem z występu. Ignacia Fernández, która w finałowym wyścigu o tytuł najpiękniejszej kobiety w Chile pokonała 19 konkurentek, również nie kryła entuzjazmu związanego z tak pozytywnym odbiorem jej twórczości. – Nie mogłabym być bardziej wdzięczna i szczęśliwa. Dziękuję za światowe uznanie dla mojego śpiewu i tej cząstki mojej duszy, która inspiruje mnie do dalszego rozwoju i realizacji kolejnych marzeń – pisała po zakończonym plebiscycie.

Na liście tych ostatnich znaleźć się może wygrana w kolejnych konkursach piękności, do których zwyciężczyni Miss World Chile 2025 zakwalifikowała się za sprawą wygranej: w przyszłym r. 27-latka będzie reprezentować swój kraj w wyścigu o koronę najpiękniejszej kobiety świata, stając w szranki z innymi uczestniczkami międzynarodowych plebiscytów Miss World i Miss Universe.

Na wsparcie ze strony koleżanek z branży muzycznej może liczyć już teraz. Spektakularny występ podczas chilijskiego konkursu piękności skomentowały między innymi wokalistki tej rangi, co Rita Ora czy Ellie Goulding. – To był wspaniały występ; Mam obsesję na jej punkcie – pisały. Czy jurorzy kolejnych konkursów piękności z udziałem reprezentantki Chile również wykażą się podobnym entuzjazmem wobec jej umiejętności wokalnych?

