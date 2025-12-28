Katie Fang: od rozczarowania po gigantyczny sukces finansowy w świecie beauty

Aktualizacja: 28.12.2025 15:28 Publikacja: 28.12.2025 10:16
Dwudziestoletnia Katie Fang zapytana o sekret powodzenia przełomowego video zaznacza, że istotne czynniki to świetne oświetlenie, a także przekazanie intrygujących treści już w trakcie pierwszych pięciu sekund od rozpoczęcia nagrania, tak aby przyciągnąć i utrzymać uwagę obserwujących.
Foto: Adobe Stock
Zalana łzami nastolatka, rozczarowana wezwaniem do pracy w dniu, gdy się tego nie spodziewała, roztrzęsionymi dłońmi nakładała kolejne warstwy makijażu, wprawnie tuszując zaczerwienienia pod oczami i przy pomocy specjalistycznych kosmetyków nadając cerze blasku. Perfekcyjnie pomalowana twarz i elegancko ułożone włosy pozwoliły zamaskować ślady wcześniejszego wybuchu płaczu, a nagranie dokumentujące cały proces pielęgnacyjny połączony z pomstowaniem na niekorzystną sytuację młodej pracownicy kawiarni Cactus Club Café obiegło sieć, pomagając początkującej influencerce uzyskać 3,9 miliona obserwatorów na TikToku. Z czasem grono zainteresowanych jej profilem na wspomnianej platformie społecznościowej wzrosło, a liczne współprace reklamowe utorowały jej drogę do zawrotnej kariery w ciągu niespełna dwóch lat.
Pochodząca z Tajwanu Katie Fang w dzieciństwie uczęszczała do lokalnych szkół w rodzinnej prowincji oraz w Hongkongu, zanim przeprowadziła się z mamą do Kanady, gdzie na Uniwersytecie Wiktorii rozpoczęła studia dziennikarskie. W poszukiwaniu tymczasowych źródeł zarobkowania, które nie kolidowałyby z harmonogramem zajęć, podejmowała dorywcze prace, między innymi w sklepie odzieżowym Brandy Melville czy we wspomnianej kawiarni Cactus Club Café. Jako miłośniczka nowości kosmetycznych, w wolnym czasie zamieszczała też w mediach społecznościowych nagrania dokumentujące jej rytuały pielęgnacyjne. Publikowane treści cieszyły się umiarkowaną popularnością wśród obserwujących. Sytuacja zmieniła się w lutym 2023 r., gdy w pewien deszczowy dzień Katie Fang została zobowiązana do stawiennictwa w pracy. Wideo dokumentujące jej wprawne przygotowania do wyjścia i wysiłki zatuszowania śladów łez stało się hitem sieci. – Tego dnia zadeklarowałam wprawdzie swoją dyspozycyjność, jednak nie spodziewałam się telefonu od pracodawcy. Gdy pojawiła się taka konieczność, byłam tak bardzo rozczarowana, że popłakałam się. Pomyślałam, że udokumentuję proces przygotowań do wyjścia – wspomina w rozmowie z „Fashion Magazine”.
Pomysł 18-latki okazał się na tyle inspirujący dla obserwatorów, że nagranie zyskało 8 milionów polubień i zostało odtworzone niemal 40 milionów razy. Skromne grono 800 obserwatorów Katie Fang w ekspresowym tempie wzrosło do niemal 7 milionów zainteresowanych. – Lęk był pierwszą emocją, jaką odczułam, gdy odkryłam, że post stał się takim hitem, ponieważ moje treści nigdy nie cieszyły się aż tak dużą popularnością – wyznała w cytowanej rozmowie, zapytana o początki zawrotnej kariery w mediach społecznościowych. – Jednocześnie było to tak ekscytujące i zabawne, że bardzo chciałam robić to dalej – dodaje, zapewniając przy tym, że działalność zarobkowa w mediach społecznościowych nie była w jej przypadku zaplanowana. – Wcześniej przeglądałam TikToka i obserwowałam wielu twórców, jednak nie przyszło mi do głowy, że mogłabym mieć takie samo zajęcie jak oni i zostać influencerką – zapewnia.
Czytaj więcej
Mikrobiolożka Sheena Zadeh założyła imperium kosmetyczne warte 150 mln dol. Marka Kosas zyskała w...
Zapytana o sekret powodzenia przełomowego wideo, dwudziestoletnia obecnie znawczyni marek beauty zaznacza, że istotne czynniki to, jej zdaniem, świetne oświetlenie, a także przekazanie intrygujących treści już w trakcie pierwszych pięciu sekund od rozpoczęcia nagrania, tak aby przyciągnąć i utrzymać uwagę obserwujących. – Kluczem jest jednak autentyczność – podkreśla, wierząc, że w jej przypadku to właśnie ta cecha zadecydowała o gigantycznym powodzeniu pamiętnego nagrania. – Chciałam, by obserwatorzy, zwłaszcza ci młodsi ode mnie, mogli się ze mną utożsamiać i widzieć we mnie źródło inspiracji, radości oraz pewności siebie – wymienia.
Prawdziwe emocje uchwycone na filmikach tworzonych przez młodą influencerkę zapewniły jej nie tylko imponujące grono wielbicieli, ale i zaowocowały intratnymi kontraktami z topowymi firmami cenionymi przez znawców świata beauty: Kosas, Caudalie, Make Up For Ever, OGX Beauty, Mugler, Too Faced Cosmetics, Neutrogena, Cetaphil czy choćby Dior. Billboardy z jej podobizną znalazły się na Times Square, a sukces finansowy pozwolił na zakup apartamentu i przeprowadzkę do Nowego Jorku. Wśród zawodowych dokonań ambitnej influencerki znalazł się też udział w kampanii promocyjnej stworzonej przez Scarlett Johansson marki kosmetycznej The Outset, w której Katie Fang wystąpiła u boku nominowanej do Oscara aktorki. Jak wylicza „Forbes”, dzięki współpracom reklamowym dwudziestolatka zgromadziła majątek wart co najmniej 4 mln dol.. – Po prostu jestem sobą, nikogo nie udaję i nie obawiam się okazywać prawdziwych emocji. Nie planuję starannie tego, co zamierzam opublikować, ponieważ to odbierałoby mi autentyczność. Nagrywam i umieszczam w sieci filmiki wówczas, gdy mam moim obserwatorom coś do przekazania – wyjaśnia w rozmowie z „Forbes”.
Czytaj więcej
Czy 400 dolarów wystarczy, by podbić świat mody? Projektantka Danielle Guizio udowadnia, że tak....
Zaskakujący sukces finansowy i rozpoznawalność w mediach społecznościowych sprawiły, że zamierzenie o inspirowaniu młodych odbiorców udało się zrealizować. – Mam poczucie, że wielu moich rówieśników oraz osób, które nadal chodzą do szkoły, chętnie korzysta z moich rad. Chcę zatem promować właściwe wzorce zachowania. Początkowo narzekałam na nadmiar obowiązków związanych z nauką i zdarzało mi się powiedzieć, że zamierzam opuścić w danym dniu zajęcia. Zdałam sobie jednak sprawę z tego, że moi odbiorcy mogą mnie naśladować. Nie chcę, by myśleli, że to właściwa postawa. Wolę więc mówić, że mam w danym dniu sporo do zrobienia, a wśród zaplanowanych czynności jest między innymi udział w zajęciach – wyjaśnia w rozmowie z „Fashion Magazine”.
Oprócz dbałości o promowanie właściwych postaw i zachęcania młodych odbiorców do rzetelnego wywiązywania się z ich obowiązków, Katie Fang dokłada też starań, by zamieszczane przez nią treści miały urozmaicony charakter. Choć sławę przyniosły jej nagrania z cyklu „Get Ready With Me” dokumentujące proces przygotowania do wyjścia z domu i starannego nakładania poszczególnych warstw kosmetyków na twarz, na jej profilu pojawiają się też filmiki o charakterze lifestyle: porady zakupowe, dekoracyjne czy modowe. – Każdego dnia używam innych produktów, tak, aby moi odbiorcy mieli poczucie otrzymywania urozmaiconych treści i z ciekawością czekali na każdy nowy post – wyjaśnia, zastrzegając przy tym, że umiejętność prowadzenia atrakcyjnego profilu w mediach społecznościowych nie wiąże się z koniecznością prowadzenia wystawnego życia, pełnego fascynujących uroczystości czy obecności na czerwonym dywanie. – Nie musisz mieć statusu gwiazdy, by tworzyć ciekawe treści. Jeśli jednak odbiorcy utożsamiają się z tym, co masz im do powiedzenia, a do tego robisz to w interesujący sposób, może okazać się to dla nich intrygujące. W moim przypadku stało się to kluczem do sukcesu – podkreśla.
Godna podziwu skromność dwudziestolatki rzeczywiście może zainspirować młode osoby, które stoją u progu kariery w wybranej przez siebie dziedzinie. Ona sama również prowadziła życie pełne wyzwań, z którymi jej rówieśniczki mogły się utożsamiać. Gdy jednak pamiętnego lutowego dnia jej plany zaczęły się komplikować, okazało się, że rozczarowanie szybko ustąpiło miejsca zgoła innym emocjom, a wystawne życie stanowi skutek uboczny podjętych wówczas działań. Wiele wskazuje na to, że od tego momentu decyzje pracodawców nie wywołują już u niej łez rozpaczy.
Źródła:
https://www.forbes.com/
https://fashionmagazine.com/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Reprezentująca Jamajkę dr Gabrielle Henry, biorąca udział w konkursie Miss Universe 2025, doznała poważnych obra...
Ignacia Fernández zdobyła tytuł Miss World Chile 2025. 27-letnia weganka i obrończyni praw zwierząt wyraziła oba...
Jesienią i zimą częściej korzystają z sauny. Wielu ludzi wchodzi do niej w poliestrowych kostiumach i strojach k...
Mikrobiolożka Sheena Zadeh założyła imperium kosmetyczne warte 150 mln dol. Marka Kosas zyskała wiernych zwolenn...
Miley Cyrus, zapytana o popełniony w przeszłości błąd, którego konsekwencje ponosi do dziś, z rozbrajającą szcze...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas