Katie Fang: od rozczarowania po gigantyczny sukces finansowy w świecie beauty

Katie Fang: autentyczność jest kluczem do sukcesu

Zapytana o sekret powodzenia przełomowego wideo, dwudziestoletnia obecnie znawczyni marek beauty zaznacza, że istotne czynniki to, jej zdaniem, świetne oświetlenie, a także przekazanie intrygujących treści już w trakcie pierwszych pięciu sekund od rozpoczęcia nagrania, tak aby przyciągnąć i utrzymać uwagę obserwujących. – Kluczem jest jednak autentyczność – podkreśla, wierząc, że w jej przypadku to właśnie ta cecha zadecydowała o gigantycznym powodzeniu pamiętnego nagrania. – Chciałam, by obserwatorzy, zwłaszcza ci młodsi ode mnie, mogli się ze mną utożsamiać i widzieć we mnie źródło inspiracji, radości oraz pewności siebie – wymienia.

Prawdziwe emocje uchwycone na filmikach tworzonych przez młodą influencerkę zapewniły jej nie tylko imponujące grono wielbicieli, ale i zaowocowały intratnymi kontraktami z topowymi firmami cenionymi przez znawców świata beauty: Kosas, Caudalie, Make Up For Ever, OGX Beauty, Mugler, Too Faced Cosmetics, Neutrogena, Cetaphil czy choćby Dior. Billboardy z jej podobizną znalazły się na Times Square, a sukces finansowy pozwolił na zakup apartamentu i przeprowadzkę do Nowego Jorku. Wśród zawodowych dokonań ambitnej influencerki znalazł się też udział w kampanii promocyjnej stworzonej przez Scarlett Johansson marki kosmetycznej The Outset, w której Katie Fang wystąpiła u boku nominowanej do Oscara aktorki. Jak wylicza „Forbes”, dzięki współpracom reklamowym dwudziestolatka zgromadziła majątek wart co najmniej 4 mln dol.. – Po prostu jestem sobą, nikogo nie udaję i nie obawiam się okazywać prawdziwych emocji. Nie planuję starannie tego, co zamierzam opublikować, ponieważ to odbierałoby mi autentyczność. Nagrywam i umieszczam w sieci filmiki wówczas, gdy mam moim obserwatorom coś do przekazania – wyjaśnia w rozmowie z „Forbes”.



Katie Fang: promowanie właściwych wzorców zachowania

Zaskakujący sukces finansowy i rozpoznawalność w mediach społecznościowych sprawiły, że zamierzenie o inspirowaniu młodych odbiorców udało się zrealizować. – Mam poczucie, że wielu moich rówieśników oraz osób, które nadal chodzą do szkoły, chętnie korzysta z moich rad. Chcę zatem promować właściwe wzorce zachowania. Początkowo narzekałam na nadmiar obowiązków związanych z nauką i zdarzało mi się powiedzieć, że zamierzam opuścić w danym dniu zajęcia. Zdałam sobie jednak sprawę z tego, że moi odbiorcy mogą mnie naśladować. Nie chcę, by myśleli, że to właściwa postawa. Wolę więc mówić, że mam w danym dniu sporo do zrobienia, a wśród zaplanowanych czynności jest między innymi udział w zajęciach – wyjaśnia w rozmowie z „Fashion Magazine”.

Oprócz dbałości o promowanie właściwych postaw i zachęcania młodych odbiorców do rzetelnego wywiązywania się z ich obowiązków, Katie Fang dokłada też starań, by zamieszczane przez nią treści miały urozmaicony charakter. Choć sławę przyniosły jej nagrania z cyklu „Get Ready With Me” dokumentujące proces przygotowania do wyjścia z domu i starannego nakładania poszczególnych warstw kosmetyków na twarz, na jej profilu pojawiają się też filmiki o charakterze lifestyle: porady zakupowe, dekoracyjne czy modowe. – Każdego dnia używam innych produktów, tak, aby moi odbiorcy mieli poczucie otrzymywania urozmaiconych treści i z ciekawością czekali na każdy nowy post – wyjaśnia, zastrzegając przy tym, że umiejętność prowadzenia atrakcyjnego profilu w mediach społecznościowych nie wiąże się z koniecznością prowadzenia wystawnego życia, pełnego fascynujących uroczystości czy obecności na czerwonym dywanie. – Nie musisz mieć statusu gwiazdy, by tworzyć ciekawe treści. Jeśli jednak odbiorcy utożsamiają się z tym, co masz im do powiedzenia, a do tego robisz to w interesujący sposób, może okazać się to dla nich intrygujące. W moim przypadku stało się to kluczem do sukcesu – podkreśla.

Godna podziwu skromność dwudziestolatki rzeczywiście może zainspirować młode osoby, które stoją u progu kariery w wybranej przez siebie dziedzinie. Ona sama również prowadziła życie pełne wyzwań, z którymi jej rówieśniczki mogły się utożsamiać. Gdy jednak pamiętnego lutowego dnia jej plany zaczęły się komplikować, okazało się, że rozczarowanie szybko ustąpiło miejsca zgoła innym emocjom, a wystawne życie stanowi skutek uboczny podjętych wówczas działań. Wiele wskazuje na to, że od tego momentu decyzje pracodawców nie wywołują już u niej łez rozpaczy.