E-tipsy, których kolory zmieniają się dosłownie jak w kalejdoskopie, zrobiły już niemałą furorę w zachodnich mediach.
W jednej ze scen z filmu „Pamięć absolutna” z 1990 r. z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej jedna z bohaterek, pracownica biurowa, w wolnej chwili błyskawicznie zmieniła kolor swoich paznokci z turkusowego na krwistoczerwony. Zrobiła to za pomocą czegoś w rodzaju elektronicznego rysika.
Taki zaawansowany technologicznie manicure, który jeszcze 35 lat temu wydawał się możliwy wyłącznie w sferze science fiction, dziś staje się faktem. Efekt natychmiastowej zmiany koloru paznokci już niebawem pierwsze klientki będą mogły uzyskać dzięki innowacyjnym elektronicznym tipsom, które stworzyli inżynierowie firmy iPolish z siedzibą na Florydzie.
Imponujący efekt na paznokciach przedstawiciele iPolish zaprezentowali w trakcie zakończonych niedawno targów innowacji CES 2026 w Las Vegas. E-tipsy, których kolory zmieniają się dosłownie jak w kalejdoskopie, zrobiły już niemałą furorę w zachodnich mediach. Niedawno ruszyła przedsprzedaż zestawów. Firma iPolish zapowiedziała wysyłkę zamówień w czerwcu tego roku.
Jak tłumaczą twórcy e-tipsów, ich wynalazek, który zdążyli już opatentować, działa z wykorzystaniem technologii nanopolimerów elektroforetycznych. Pod wpływem impulsu elektrycznego nanopolimery układają się na tipsie w taki sposób, aby uzyskać pożądany kolor.
Jak to działa w praktyce? Najpierw należy połączyć poprzez Bluetooth „magiczną różdżkę” ze specjalną aplikacją na swoim smartfonie. Owa „magiczna różdżka” to niewielkie urządzenie, w którym należy umieścić paznokieć z przyklejonym e-tipsem.
Kiedy wybrało się już w aplikacji jeden z około 400 kolorów, wystarczy umieścić paznokieć w „magicznej różdżce”, która w iście magiczny sposób nadaje e-tipsowi wybrany kolor. Cały proces (na jednym paznokciu) trwa zaledwie kilka sekund.
Użytkownik może zmienić kolor e-tipsów tyle razy, ile chce, warto jedynie pamiętać o tym, aby „magiczna różdżka” była naładowana. Zasilenie urządzenia za pomocą kabla USB-C trwa kilka godzin, co pozwala na jego działanie przez 24 do 48 godzin.
W porównaniu z kosztem wizyty w salonie manicure, cena całego zestawu do wielokrotnego wykonania e-manicure’u jest dość niska i wynosi 95 dol. W tej cenie otrzymujemy dwa zestawy tipsów w dwóch kształtach: jeden to zaokrąglone tipsy typu „ballerina”, drugie mają modny kształt „squoval”. Oprócz tego zestaw zawiera „magiczną różdżkę”, kabel zasilający USB-C, klej do tipsów, top coat (do opcjonalnego użycia), metalowe narzędzie do usuwania skórek, polerkę, zmywacz bez acetonu – i oczywiście instrukcję obsługi.
Twórcy wynalazku podkreślają, że zarówno e-tipsy, jak i wszystkie akcesoria, które wchodzą w skład zestawu, są nietoksyczne, cruelty free i wodoodporne. Co ciekawe, można śmiało umieszczać na nich wszelkiego rodzaju ozdoby do paznokci, a także wzory wykonane klasycznym lakierem. Należy jednak uważać, aby nic nie przedostało się pomiędzy e-tipsa a paznokieć.
Trwałość tipsów wynosi maksymalnie 14 dni. Jeżeli tips z jakiegoś powodu przedwcześnie się odklei od paznokcia, ale jego powierzchnia nie będzie uszkodzona, można przykleić go z powrotem. Koszt nowego e-tipsa to 6,5 dol. Jest tylko jeden haczyk: jak na razie są dostępne jedynie dwa kształty e-tipsów i nie można ich samodzielnie przycinać lub piłować.
