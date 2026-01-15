W jednej ze scen z filmu „Pamięć absolutna” z 1990 r. z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej jedna z bohaterek, pracownica biurowa, w wolnej chwili błyskawicznie zmieniła kolor swoich paznokci z turkusowego na krwistoczerwony. Zrobiła to za pomocą czegoś w rodzaju elektronicznego rysika.

Reklama Reklama

E-tipsy jak z „Pamięci absolutnej” – przyszłość manicure’u?

Taki zaawansowany technologicznie manicure, który jeszcze 35 lat temu wydawał się możliwy wyłącznie w sferze science fiction, dziś staje się faktem. Efekt natychmiastowej zmiany koloru paznokci już niebawem pierwsze klientki będą mogły uzyskać dzięki innowacyjnym elektronicznym tipsom, które stworzyli inżynierowie firmy iPolish z siedzibą na Florydzie.

Imponujący efekt na paznokciach przedstawiciele iPolish zaprezentowali w trakcie zakończonych niedawno targów innowacji CES 2026 w Las Vegas. E-tipsy, których kolory zmieniają się dosłownie jak w kalejdoskopie, zrobiły już niemałą furorę w zachodnich mediach. Niedawno ruszyła przedsprzedaż zestawów. Firma iPolish zapowiedziała wysyłkę zamówień w czerwcu tego roku.

Jak działają e-tipsy?

Jak tłumaczą twórcy e-tipsów, ich wynalazek, który zdążyli już opatentować, działa z wykorzystaniem technologii nanopolimerów elektroforetycznych. Pod wpływem impulsu elektrycznego nanopolimery układają się na tipsie w taki sposób, aby uzyskać pożądany kolor.