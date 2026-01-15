Reklama

Rewolucja w manicurze. Amerykański start-up oferuje urządzenie, jakiego jeszcze nie było

Błyskawiczna zmiana paznokcia bez chemicznych lakierów do paznokci, lamp UV i, co ważne, bez żadnych zabrudzeń. Taki manicure oferują innowacyjne e-tipsy, które zaprezentował niedawno amerykański start-up iPolish. Zdaniem twórców wynalazku ma on szansę zrewolucjonizować branżę manicure’u.

Publikacja: 15.01.2026 12:09

E-tipsy, których kolory zmieniają się dosłownie jak w kalejdoskopie, zrobiły już niemałą furorę w za

E-tipsy, których kolory zmieniają się dosłownie jak w kalejdoskopie, zrobiły już niemałą furorę w zachodnich mediach.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

W jednej ze scen z filmu „Pamięć absolutna” z 1990 r. z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej jedna z bohaterek, pracownica biurowa, w wolnej chwili błyskawicznie zmieniła kolor swoich paznokci z turkusowego na krwistoczerwony. Zrobiła to za pomocą czegoś w rodzaju elektronicznego rysika.

E-tipsy jak z „Pamięci absolutnej” – przyszłość manicure’u?

Taki zaawansowany technologicznie manicure, który jeszcze 35 lat temu wydawał się możliwy wyłącznie w sferze science fiction, dziś staje się faktem. Efekt natychmiastowej zmiany koloru paznokci już niebawem pierwsze klientki będą mogły uzyskać dzięki innowacyjnym elektronicznym tipsom, które stworzyli inżynierowie firmy iPolish z siedzibą na Florydzie.

Imponujący efekt na paznokciach przedstawiciele iPolish zaprezentowali w trakcie zakończonych niedawno targów innowacji CES 2026 w Las Vegas. E-tipsy, których kolory zmieniają się dosłownie jak w kalejdoskopie, zrobiły już niemałą furorę w zachodnich mediach. Niedawno ruszyła przedsprzedaż zestawów. Firma iPolish zapowiedziała wysyłkę zamówień w czerwcu tego roku.

Czytaj więcej

Z danych OECD wynika, że na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba osób aktywnych zawodowo spadła w Jap
Styl życia
Japońskie korporacje zmieniają zasady dotyczące wyglądu pracownic

Jak działają e-tipsy?

Jak tłumaczą twórcy e-tipsów, ich wynalazek, który zdążyli już opatentować, działa z wykorzystaniem technologii nanopolimerów elektroforetycznych. Pod wpływem impulsu elektrycznego nanopolimery układają się na tipsie w taki sposób, aby uzyskać pożądany kolor.

Reklama
Reklama

Jak to działa w praktyce? Najpierw należy połączyć poprzez Bluetooth „magiczną różdżkę” ze specjalną aplikacją na swoim smartfonie. Owa „magiczna różdżka” to niewielkie urządzenie, w którym należy umieścić paznokieć z przyklejonym e-tipsem.

Kiedy wybrało się już w aplikacji jeden z około 400 kolorów, wystarczy umieścić paznokieć w „magicznej różdżce”, która w iście magiczny sposób nadaje e-tipsowi wybrany kolor. Cały proces (na jednym paznokciu) trwa zaledwie kilka sekund.

Użytkownik może zmienić kolor e-tipsów tyle razy, ile chce, warto jedynie pamiętać o tym, aby „magiczna różdżka” była naładowana. Zasilenie urządzenia za pomocą kabla USB-C trwa kilka godzin, co pozwala na jego działanie przez 24 do 48 godzin.

Czytaj więcej

W ostatnich latach w kobiecych łazienkach pojawia się coraz więcej innowacyjnych urządzeń do pielęgn
Uroda
Kobiety coraz częściej używają w domach profesjonalnych urządzeń do pielęgnacji. Jak to odczuwa branża beauty?

W porównaniu z kosztem wizyty w salonie manicure, cena całego zestawu do wielokrotnego wykonania e-manicure’u jest dość niska i wynosi 95 dol. W tej cenie otrzymujemy dwa zestawy tipsów w dwóch kształtach: jeden to zaokrąglone tipsy typu „ballerina”, drugie mają modny kształt „squoval”. Oprócz tego zestaw zawiera „magiczną różdżkę”, kabel zasilający USB-C, klej do tipsów, top coat (do opcjonalnego użycia), metalowe narzędzie do usuwania skórek, polerkę, zmywacz bez acetonu – i oczywiście instrukcję obsługi.

Reklama
Reklama

Twórcy wynalazku podkreślają, że zarówno e-tipsy, jak i wszystkie akcesoria, które wchodzą w skład zestawu, są nietoksyczne, cruelty free i wodoodporne. Co ciekawe, można śmiało umieszczać na nich wszelkiego rodzaju ozdoby do paznokci, a także wzory wykonane klasycznym lakierem. Należy jednak uważać, aby nic nie przedostało się pomiędzy e-tipsa a paznokieć.

Trwałość tipsów wynosi maksymalnie 14 dni. Jeżeli tips z jakiegoś powodu przedwcześnie się odklei od paznokcia, ale jego powierzchnia nie będzie uszkodzona, można przykleić go z powrotem. Koszt nowego e-tipsa to 6,5 dol. Jest tylko jeden haczyk: jak na razie są dostępne jedynie dwa kształty e-tipsów i nie można ich samodzielnie przycinać lub piłować.

Źródła:
www.reuters.com
www.ipolish.fashion

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Uroda
Nie ma jednego, idealnego kremu dla każdego, ponieważ skóra wokół oczu u każdej z nas ma inną histor
Materiał Promocyjny
Czy krem pod oczy to tylko chwyt marketingowy?
Rośnie świadomość tego, że właściwe dbanie o zdrowie poszczególnych części ciała to rozłożony w czas
Uroda
Raport Mintela: Przyszłość branży beauty należy do „kosmetyków doustnych”
Dwudziestoletnia Katie Fang zapytana o sekret powodzenia przełomowego video zaznacza, że istotne czy
Uroda
Katie Fang: od rozczarowania po gigantyczny sukces finansowy w świecie beauty
Incydent z udziałem reprezentantki Meksyku nie zaszkodził jej w kontynuowaniu starań o tytuł najpięk
Uroda
Miss Universe 2025: dr Gabrielle Henry uległa wypadkowi. Komentarz organizatora
W finałowym wyścigu o tytuł najpiękniejszej kobiety w Chile zwyciężczyni pokonała 19 konkurentek
Uroda
Ekstremalny występ Miss World Chile 2025. Złamała wszelkie schematy, prezentując swój talent
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama