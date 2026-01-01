Raport Mintela: przyszłość branży beauty należy do „kosmetyków doustnych”

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje holistyczny, czyli całościowy sposób dbania o zdrowie. Dziś już wiemy, że dobrostan psychiczny ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne — i odwrotnie.

Reklama Reklama

Rośnie również świadomość tego, że właściwe dbanie o zdrowie poszczególnych części ciała to rozłożony w czasie proces, do którego trzeba podejść metodycznie i z dużą dozą cierpliwości. Ten zwrot w sposobie dbania o siebie dotyczy również tego, jak ludzie zaczynają postrzegać pielęgnację skóry twarzy i reszty ciała.

Kosmetyki przyszłości będziemy aplikować sobie doustnie

To najważniejszy wniosek, jaki płynie z raportu pod tytułem „Functional Ingredients to Watch in 2026”. Raport to wspólna praca ekspertów z firmy badawczej Mintel i działającej w branży technologicznej firmy analitycznej Black Swan Data.

Publikacja powstała na bazie analizy aktywności milionów internautów wypowiadających się na tematy dotyczące jedzenia, napojów, urody i szeroko pojętej pielęgnacji. W taki sposób, przy pomocy sztucznej inteligencji, badaczom udało się zidentyfikować kluczowe tematy i wyłaniające się trendy.