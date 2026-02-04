Rituals Cosmetics świętuje 25 lat działalności

Aktualizacja: 04.02.2026 14:10 Publikacja: 04.02.2026 12:52
Raymond Cloosterman, Rituals founder & CEO
Foto: Rituals
Rituals Cosmetics obchodzi 25-lecie działalności, notując w 2025 roku przychody netto na poziomie 2,43 mld euro, co oznacza wzrost o 16% rok do roku, oraz EBITDA w wysokości 545 mln euro, przy marży około 22,5%. Czyni to holenderską markę jedną z najszybciej rosnących marek beauty na świecie. W 2026 roku Rituals przeznaczy ponad 30 mln euro na projekty społeczne i środowiskowe w ramach programu 10% Profit Pledge, sprawiając, że długofalowe zobowiązania stają się konkretnym działaniem.
Marka założona zaledwie 25 lat temu przez trzyosobowy zespół w piwnicy nad amsterdamskim kanałem, dziś posiada niemal 1 500 sklepów własnych oraz jest obecna w ponad 4 500 perfumeriach i sklepach multibrandowych w 33 krajach. W ubiegłym roku marka odnotowała rekordowe wzrosty we Francji, we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii.
Foto: Rituals
Ponad 200 nowych butików w 2025 roku
Rituals otworzył w 2025 roku ponad 200 butików na całym świecie, w tym nowe sklepy flagowe przy Oxford Street w Londynie, Bahnhofstrasse w Zurychu oraz na ulicy Gràcia w Barcelonie. Sprzedaż stacjonarna i dbałość o wyjątkowe doświadczenia klientów w sklepach to wciąż najważniejsze elementy strategii.
Model operacyjny firmy opiera się na innowacyjnym połączeniu sieci sklepów stacjonarnych z silną obecnością cyfrową. Sprzedaż online stanowi obecnie ponad 20% całkowitych przychodów. Oprócz dalszej ekspansji w Europie i Wielkiej Brytanii marka dynamicznie rozwija się również w Chinach oraz na Bliskim Wschodzie.
Wzrost napędzany innowacjami
Innowacje produktowe i stawianie na doświadczenia pozostają fundamentem dwucyfrowego wzrostu - w 2025 roku Rituals wprowadził na rynek ponad 200 nowych produktów, rozwijających kluczowe kategorie wellbeing i lifestyle.
Jako jedna z pierwszych marek beauty z certyfikatem B Corporation™, Rituals konsekwentnie wspiera ruch wkładów uzupełniających, czyli “refilii”. W 2025 roku sprzedano niemal 10 mln refilii, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Równolegle marka przechodzi na bardziej cyrkularne opakowania szklane, promując ich wielokrotne wykorzystanie i znacząco ograniczając ilość odpadów opakowaniowych. Te działania bezpośrednio wspierają cele firmy.
Rituals umacnia swoją pozycję lidera w branży marek wellbeingowych, wkraczając w obszar beauty tech dzięki konceptowi Mind Oasis - immersyjnemu doświadczeniu, które w pełni oddaje filozofię marki. Obecnie działa 11 lokalizacji Mind Oasis w Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii, a kolejne otwarcia - w tym w segmencie travel retail - zaplanowane są na 2026 rok. Każda przestrzeń oferuje zabiegi stymulujące relaks mózgu, wspierające relaks psychiczny i fizyczny, a także starannie zaprojektowane strefy retailowe odzwierciedlające wellbeingowe ambicje marki.
“Nasze 25-lecie to kamień milowy dla wszystkich, którzy pomogli przekształcić Rituals w tak wyjątkową firmę. Jestem niezwykle dumny i wdzięczny. Od zawsze marzyłem o stworzeniu globalnej marki z kategorii “Feelgood Luxury” - unikalnej propozycji w branży. Łącząc najwyższej jakości produkty z przystępną ceną oraz stawiając na realny, pozytywny wpływ na środowisko, redefiniujemy pojęcie luksusu.
Patrząc w przyszłość, rok 2026 będzie rokiem inwestycji, skoncentrowanym na utrzymaniu dynamiki wzrostu. Przeprowadzimy modernizację 1 500 sklepów, będziemy dalej rozwijać się w Azji, przyspieszymy innowacje produktowe oraz będziemy kontynuuować wdrażanie Mind Oasis. Nasz cel jest jasny: rozwijać biznes, wspierając jednocześnie inicjatywy wpływające na dobrobyt ludzi i planet.” - Raymond Cloosterman, Rituals founder & CEO
Foto: Rituals
Pierwszy rok realnego wpływu
W 2025 roku marka podsumowała pierwszy rok realizacji inicjatywy Profit Pledge, w ramach którego 10% zysków netto przeznaczane jest na programy wspierające zdrowie psychiczne młodzieży oraz ochronę przyrody. Wartość tych działań wyniosła 26 mln euro i przewiduje się, że w 2026 roku przekroczy 30 mln euro.
W pierwszym roku programu wsparcie otrzymały organizacje skoncentrowane na wspieraniu dzieci, w tym UNICEF, War Child oraz Super Chill, przyczyniając się do realizacji projektów docierających do 69 mln młodych osób na całym świecie. W samej Holandii i Niemczech aplikacja Super Chill wsparła 1,3 mln dzieci, pomagając im rozwijać odporność psychiczną.
Rituals współpracuje również z wiodącymi organizacjami globalnymi, europejskimi i lokalnymi, takimi jak National Geographic Pristine Seas, Blue Marine Foundation, Sacred Forests czy Frankfurt Zoological Society. Dzięki tym partnerstwom objęto ochroną 390 tys. km² oceanów oraz 220 tys. hektarów lasów deszczowych, w tym 20 tys. hektarów gruntów odkupionych w Kolumbii ze wsparciem rdzennych społeczności.
Rituals wspiera również inicjatywę Profit for Good, która zachęca pozostałe firmy i liderów biznesowych do przeznaczania co najmniej 10% zysków na cele społeczne i środowiskowe.
Foto: Rituals
