Rituals Cosmetics świętuje 25 lat działalności

Rituals Cosmetics obchodzi 25-lecie działalności, notując w 2025 roku przychody netto na poziomie 2,43 mld euro, co oznacza wzrost o 16% rok do roku, oraz EBITDA w wysokości 545 mln euro, przy marży około 22,5%. Czyni to holenderską markę jedną z najszybciej rosnących marek beauty na świecie. W 2026 roku Rituals przeznaczy ponad 30 mln euro na projekty społeczne i środowiskowe w ramach programu 10% Profit Pledge, sprawiając, że długofalowe zobowiązania stają się konkretnym działaniem.

Marka założona zaledwie 25 lat temu przez trzyosobowy zespół w piwnicy nad amsterdamskim kanałem, dziś posiada niemal 1 500 sklepów własnych oraz jest obecna w ponad 4 500 perfumeriach i sklepach multibrandowych w 33 krajach. W ubiegłym roku marka odnotowała rekordowe wzrosty we Francji, we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii.

Foto: Rituals

Ponad 200 nowych butików w 2025 roku

Rituals otworzył w 2025 roku ponad 200 butików na całym świecie, w tym nowe sklepy flagowe przy Oxford Street w Londynie, Bahnhofstrasse w Zurychu oraz na ulicy Gràcia w Barcelonie. Sprzedaż stacjonarna i dbałość o wyjątkowe doświadczenia klientów w sklepach to wciąż najważniejsze elementy strategii.