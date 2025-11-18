Japońskie korporacje zmieniają zasady dotyczące wyglądu pracownic

Don Quijote, Fuji Yakuhin i Tokyu Store to nazwy bardzo popularnych japońskich sieci dyskontów, drogerii i tak zwanych konbini — tamtejszych odpowiedników polskich sklepów „Żabka”. Te i wiele innych japońskich korporacji przez dekady wymagało od swoich pracownic i pracowników skromnego, jak najmniej wyróżniającego się wyglądu.

Japonki mają coraz większą wolność w wyrażaniu siebie poprzez wygląd w miejscu pracy

Jeżeli pracownica chciała zachować stanowisko i rozwijać się w strukturach firmy, jedynymi dopuszczalnymi kolorami włosów była naturalna czerń lub ciemny brąz. Nie było też mowy o malowaniu paznokci na jaskrawe odcienie — dozwolone były bezbarwne lakiery lub „nude”.

Pracownice miały zakaz pokazywania się w pracy w niestandardowym piercingu, czyli z kolczykami w miejscach innych niż płatek ucha. Jeżeli chodzi o biżuterię, niektóre korporacje dopuszczały co najwyżej pierścionek zaręczynowy i obrączkę.

To się właśnie zmienia w Kraju Kwitnącej Wiśni. Kolejne firmy stopniowo odchodzą od dotychczasowych restrykcji dotyczących wyglądu swojego personelu. Całemu zjawisku, które dotyczy zarówno mniejszych firm, jak i wielkich korporacji, przyjrzała się agencja Reuters.

Japońskie firmy luzują zasady dotyczące wyglądu, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników

Jak zauważa Reuters, pracownice i pracownicy w Japonii mają większą swobodę w kwestii wyglądu w miejscu pracy już od 20 lat. W 2005 r. tamtejszy resort środowiska uruchomił kampanię pod hasłem „Cool Biz”, zachęcającą firmy do luzowania zasad w tym obszarze.