Starcie uczestniczki Miss Universe z dyrektorem konkursu: Brak szacunku wobec kobiety

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były reakcje uczestniczek konkursu Miss Universe na komentarze jego dyrektora?

Jak dyrektor konkursu Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, uzasadniał swoje zachowanie względem Miss Meksyku?

Jakie stanowisko zajęły organizacje Miss Universe i Miss Universe Mexico w odpowiedzi na zdarzenia?

Uczestniczki konkursów piękności niejednokrotnie udowodniły, że niepożądane komentarze czy zachowania pod ich adresem nie pozostają bez odzewu, a reakcje na doświadczane krzywdy mają zwykle wymowny charakter. Często ogłaszane na platformach społecznościowych czy przekazywane w formie oficjalnych komunikatów prasowych, stają się tematem przewodnim niezliczonych dyskusji w światowych mediach. Zaskakująca rezygnacja z tytułu Miss USA ogłoszona w maju ubiegłego roku przez pochodzącą z Utah Noelię Voigt, przez kolejne dni omawiana była ze szczegółami, a powody kontrowersyjnej decyzji, związane z chęcią zadbania o dobrobyt psychiczny zwyciężczyni, wywołały niepokój ze strony innych osób zaangażowanych w organizację konkursu. O „toksycznych relacjach w zespole oraz zastraszaniu” uczestniczek powiedziała otwarcie Claudia Michelle, pełniąca rolę dyrektorki mediów społecznościowych konkursu Miss USA i składająca swoją rezygnację w tym samym czasie co Noelia Voigt. Niespełna dobę po tych doniesieniach, swojej korony zrzekła się też 17-letnia UmaSofia Srivastava, zdobywczyni tytułu Miss Teen USA 2023. – Po dokładnej analizie podjęłam decyzję o rezygnacji, ponieważ wyznawane przeze mnie wartości nie idą w parze z kierunkiem działań obranym przez dyrekcję konkursu – napisała wówczas w oficjalnym oświadczeniu na swoim profilu instagramowym.

Reklama Reklama

Choć finał tegorocznego konkursu Miss Universe zaplanowany jest na 21 listopada, już podczas wydarzeń promujących show doszło do kontrowersyjnej sytuacji, która również wywołała poruszenie w światowych mediach. Wprawdzie do rezygnacji z udziału w plebiscycie nie doszło, jednak ostre słowa dyrektora konkursu, Nawata Itsaragrisila, skierowane pod adresem jednej z uczestniczek – Miss Meksyku Fátimy Bosch – sprawiły, że zarówno sama zainteresowana, jak i kilka jej koleżanek, ruszyło do wyjścia, na znak protestu wobec zasłyszanego komunikatu. Na zdarzenie zareagował organizator odbywającego się w Tajlandii konkursu. Nie zabrakło też słów wsparcia ze strony innych kandydatek do tytułu najpiękniejszej kobiety świata.



Fátima Bosch i Nawat Itsaragrisil: ostra wymiana zdań podczas spotkania przed finałem konkursu Miss Universe

– Słyszałem, że nie wyraziłaś zgody na publikowanie w mediach społecznościowych treści na temat Tajlandii. Czy to prawda? – z takim pytaniem dyrektor konkursu Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, zwrócił się do Miss Meksyku podczas emitowanego na żywo 4 listopada spotkania z kandydatkami reprezentującymi 122 kraje świata. Zanim pytanie zostało zaadresowane do Fátimy Bosch, mówca kilkakrotnie nalegał, by osoba, która rzekomo nie wywiązała się z obowiązku publikowania informacji na temat Tajlandii w swoich serwisach społecznościowych, podniosła rękę. Po kilku minutach zwrócił się bezpośrednio do 25-letniej reprezentantki Meksyku, zarzucając jej, jakoby zaniedbanie w publikowaniu treści poświęconych Tajlandii było podyktowane zakazem wystosowanym przez organizatora konkursu w jej kraju. Użył przy tym karcącego określenia powszechnie uznawanego za obraźliwe. Swoją ocenę uzasadniał względami biznesowymi oraz zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów wiążących organizatora konkursu międzynarodowego z przedstawicielami poszczególnych krajów. – Jestem biznesmenem, dysponuję dużym majątkiem i prowadzę wiele przedsiębiorstw. Umowy prawne obowiązują wszystkich niezależnie od kraju – argumentował we wspomnianym nagraniu.