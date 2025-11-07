Reklama
Starcie uczestniczki Miss Universe z dyrektorem konkursu: Brak szacunku wobec kobiety

Komentarze organizatora konkursu Miss Universe pod adresem jednej z uczestniczek, Fátimy Bosch sprawiły, że inne kandydatki, w geście solidarności z koleżanką, zaczęły opuszczać pomieszczenie. Jakie słowa padły i jak Nawat Itsaragrisil, tłumaczy swoje zachowanie?

Publikacja: 07.11.2025 10:59

Fátima Bosch, Miss Meksyku: Nikt nie ma prawa wyciszać naszego głosu

Fátima Bosch, Miss Meksyku: Nikt nie ma prawa wyciszać naszego głosu

Foto: PAP/EPA

Dominika Drygas

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były reakcje uczestniczek konkursu Miss Universe na komentarze jego dyrektora?
  • Jak dyrektor konkursu Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, uzasadniał swoje zachowanie względem Miss Meksyku?
  • Jakie stanowisko zajęły organizacje Miss Universe i Miss Universe Mexico w odpowiedzi na zdarzenia?

Uczestniczki konkursów piękności niejednokrotnie udowodniły, że niepożądane komentarze czy zachowania pod ich adresem nie pozostają bez odzewu, a reakcje na doświadczane krzywdy mają zwykle wymowny charakter. Często ogłaszane na platformach społecznościowych czy przekazywane w formie oficjalnych komunikatów prasowych, stają się tematem przewodnim niezliczonych dyskusji w światowych mediach. Zaskakująca rezygnacja z tytułu Miss USA ogłoszona w maju ubiegłego roku przez pochodzącą z Utah Noelię Voigt, przez kolejne dni omawiana była ze szczegółami, a powody kontrowersyjnej decyzji, związane z chęcią zadbania o dobrobyt psychiczny zwyciężczyni, wywołały niepokój ze strony innych osób zaangażowanych w organizację konkursu. O „toksycznych relacjach w zespole oraz zastraszaniu” uczestniczek powiedziała otwarcie Claudia Michelle, pełniąca rolę dyrektorki mediów społecznościowych konkursu Miss USA i składająca swoją rezygnację w tym samym czasie co Noelia Voigt. Niespełna dobę po tych doniesieniach, swojej korony zrzekła się też 17-letnia UmaSofia Srivastava, zdobywczyni tytułu Miss Teen USA 2023. – Po dokładnej analizie podjęłam decyzję o rezygnacji, ponieważ wyznawane przeze mnie wartości nie idą w parze z kierunkiem działań obranym przez dyrekcję konkursu – napisała wówczas w oficjalnym oświadczeniu na swoim profilu instagramowym.

Choć finał tegorocznego konkursu Miss Universe zaplanowany jest na 21 listopada, już podczas wydarzeń promujących show doszło do kontrowersyjnej sytuacji, która również wywołała poruszenie w światowych mediach. Wprawdzie do rezygnacji z udziału w plebiscycie nie doszło, jednak ostre słowa dyrektora konkursu, Nawata Itsaragrisila, skierowane pod adresem jednej z uczestniczek – Miss Meksyku Fátimy Bosch – sprawiły, że zarówno sama zainteresowana, jak i kilka jej koleżanek, ruszyło do wyjścia, na znak protestu wobec zasłyszanego komunikatu. Na zdarzenie zareagował organizator odbywającego się w Tajlandii konkursu. Nie zabrakło też słów wsparcia ze strony innych kandydatek do tytułu najpiękniejszej kobiety świata.

Fátima Bosch i Nawat Itsaragrisil: ostra wymiana zdań podczas spotkania przed finałem konkursu Miss Universe

– Słyszałem, że nie wyraziłaś zgody na publikowanie w mediach społecznościowych treści na temat Tajlandii. Czy to prawda? – z takim pytaniem dyrektor konkursu Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, zwrócił się do Miss Meksyku podczas emitowanego na żywo 4 listopada spotkania z kandydatkami reprezentującymi 122 kraje świata. Zanim pytanie zostało zaadresowane do Fátimy Bosch, mówca kilkakrotnie nalegał, by osoba, która rzekomo nie wywiązała się z obowiązku publikowania informacji na temat Tajlandii w swoich serwisach społecznościowych, podniosła rękę. Po kilku minutach zwrócił się bezpośrednio do 25-letniej reprezentantki Meksyku, zarzucając jej, jakoby zaniedbanie w publikowaniu treści poświęconych Tajlandii było podyktowane zakazem wystosowanym przez organizatora konkursu w jej kraju. Użył przy tym karcącego określenia powszechnie uznawanego za obraźliwe. Swoją ocenę uzasadniał względami biznesowymi oraz zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów wiążących organizatora konkursu międzynarodowego z przedstawicielami poszczególnych krajów. – Jestem biznesmenem, dysponuję dużym majątkiem i prowadzę wiele przedsiębiorstw. Umowy prawne obowiązują wszystkich niezależnie od kraju – argumentował we wspomnianym nagraniu.

Fátima Bosch próbowała wprawdzie udzielić odpowiedzi, jednak jej próby dokończenia zdania spotkały się z natychmiastową reakcją ze strony rozmówcy. – Nie słyszałem, abyś poprosiła o prawo głosu. Proszę o grzeczne zachowanie wobec mnie. (oryg. Please keep polite for me. – przyp. red.) Ja nadal mówię, więc słuchaj – mówił Nawat Itsaragrisil, w dalszej części wypowiedzi dopytując reprezentantkę Meksyku, dlaczego wstała z miejsca i zabiera głos w trakcie jego wystąpienia. – Ponieważ mam głos – brzmiała odpowiedź 25-latki. – Nie szanujesz mnie jako kobietę. Reprezentuję mój kraj i to nie moja wina, że masz problem z moją organizacją – dodała.

Fátima Bosch: zachowanie dyrektora wobec mnie nie było w porządku

W reakcji na ostatnią wypowiedź reprezentantki Meksyku, dyrektor konkursu wezwał ochronę, co z kolei wywołało natychmiastowe poruszenie wśród pozostałych kandydatek obecnych na sali. Wyraźnie słyszalny odgłos dezaprobaty wobec słów organizatora oraz poderwanie się z miejsc kandydatek siedzących w pierwszych rzędach, sprowokowały organizatora do kilkukrotnego powtórzenia słowa „stop” oraz zastrzeżenia, że osoby, którym zależy na dalszym udziale w konkursie, powinny wrócić na swoje miejsca.

W wypowiedzi udzielonej lokalnym mediom tuż po opuszczeniu sali, w której doszło do zdarzenia, Miss Meksyku podkreśliła, że wprawdzie dyrektor konkursu wykazał się brakiem szacunku wobec niej, jednak nagranie rozmowy powinno trafić do szerokiego grona odbiorców. – Zachowanie dyrektora wobec mnie nie było w porządku. Nie wszczynam z nikim konfliktów, bardzo szanuję wasz kraj i jego mieszkańców. Uważam, że jesteście wspaniałymi osobami. Próby uciszania mojego głosu są objawem braku szacunku wobec mnie. Cały świat powinien usłyszeć te wszystkie rzeczy, które zostały powiedziane na mój temat. Jako kobiety mamy siłę, a ten konkurs jest platformą, która pozwala nam wyrażać siebie. Nikt nie ma prawa wyciszać naszego głosu – podkreślała w płomiennej przemowie tuż po wymianie zdań z dyrektorem konkursu.

Słowa wsparcia dla Fátimy Bosch

W obronie reprezentantki swojego kraju stanęli organizatorzy konkursu w Meksyku. – To, co wydarzyło się dzisiaj w Tajlandii, jest niedopuszczalne. Żadna kobieta, pod żadnym pozorem, nie zasługuje na to, by ją obrażać lub upokarzać – napisano w języku hiszpańskim na profilu instagramowym Miss Universe Mexico. W podobnym tonie utrzymane są komentarze reprezentantów międzynarodowego konkursu, którzy tuż po zdarzeniu wystosowali oficjalny komunikat potępiający zachowanie Nawata Itsaragrisila. – Chciałbym jasno wyrazić moje wielkie oburzenie wobec Nawata za słowną agresję, jakiej dopuścił się wobec Fátimy Bosch – powiedział prezydent Organizacji Miss Universe (MUO), Raúl Rocha Cantú. – Itsaragrisil upokorzył, znieważył i wykazał się brakiem szacunku wobec kandydatki, a ponadto dopuścił się poważnego nadużycia, wzywając ochronę, aby zastraszyć bezbronną kobietę. Zależy nam na tym, aby uczestniczki plebiscytu były traktowane z szacunkiem i uprzejmością, a ich pobyt w Tajlandii stał się ich najcenniejszym życiowym doświadczeniem przebiegającym w serdecznej atmosferze – zapewniał w opublikowanym na Facebooku nagraniu.

Fátima Bosch mogła również liczyć na słowa wsparcia ze strony innych kandydatek biorących udział w konkursie Miss Universe, które za pośrednictwem mediów społecznościowych gratulowały jej odwagi w wyrażeniu własnego zdania wobec kierowanych pod jej adresem niepochlebnych komentarzy. – Jestem z ciebie dumna. Zabranie głosu we własnej obronie nie zawsze jest łatwe, ale to jedno z najważniejszych działań świadczących o twojej sile i szacunku wobec siebie. Pozwala podkreślić twoją wartość, umiejętność stawiania granic i brak zgody na to, by ktokolwiek lekceważył twój głos – pisała na Instagramie pochodząca z Danii Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024.

Nawat Itsaragrisil: jest mi bardzo przykro, że doszło do takiego zdarzenia

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej dzień po niefortunnej wymianie zdań między 60-latkiem a reprezentantką Meksyku, Nawat Itsaragrisil przeprosił za swoje zachowanie, zapewniając, że urażenie kogokolwiek nie było jego intencją. – Jestem człowiekiem i czasem tracę kontrolę nad moim zachowaniem. Szanuję wszystkie uczestniczki konkursu i jest mi bardzo przykro, że doszło do takiego zdarzenia. – deklarował, kłaniając się zgromadzonym na scenie uczestniczkom plebiscytu. Skonfrontowany z fotoreporterami, dyrektor zalał się łzami i przekazał emocjonalny komunikat w swoim ojczystym języku, ocierając oczy chusteczkami podawanymi przez stojącego obok mężczyznę.

Z oficjalnego komunikatu zamieszczonego na profilu instagramowym MUO wynika, że kontrowersje wokół zarejestrowanego 4 listopada zdarzenia nie wpłyną na dalszy przebieg konkursu, a harmonogram kolejnych spotkań nie zostanie zmieniony w związku z zaistniałą sytuacją. – Pragniemy w ten sposób podkreślić nasz wspólny cel, jakim jest promowanie wydarzenia utrzymanego w duchu poszanowania kobiecej siły, różnorodności i tolerancji, stanowiących definicję dziedzictwa konkursu Miss Universe – brzmi treść komunikatu. Oby deklaracje znalazły odzwierciedlenie w sposobie komunikacji z kandydatkami biorącymi udział w konkurencji.

Źródła:
https://www.bbc.com/
https://www.missuniverse.com/



Źródło: rp.pl



Uczestniczki konkursów piękności niejednokrotnie udowodniły, że niepożądane komentarze czy zachowania pod ich adresem nie pozostają bez odzewu, a reakcje na doświadczane krzywdy mają zwykle wymowny charakter. Często ogłaszane na platformach społecznościowych czy przekazywane w formie oficjalnych komunikatów prasowych, stają się tematem przewodnim niezliczonych dyskusji w światowych mediach. Zaskakująca rezygnacja z tytułu Miss USA ogłoszona w maju ubiegłego roku przez pochodzącą z Utah Noelię Voigt, przez kolejne dni omawiana była ze szczegółami, a powody kontrowersyjnej decyzji, związane z chęcią zadbania o dobrobyt psychiczny zwyciężczyni, wywołały niepokój ze strony innych osób zaangażowanych w organizację konkursu. O „toksycznych relacjach w zespole oraz zastraszaniu” uczestniczek powiedziała otwarcie Claudia Michelle, pełniąca rolę dyrektorki mediów społecznościowych konkursu Miss USA i składająca swoją rezygnację w tym samym czasie co Noelia Voigt. Niespełna dobę po tych doniesieniach, swojej korony zrzekła się też 17-letnia UmaSofia Srivastava, zdobywczyni tytułu Miss Teen USA 2023. – Po dokładnej analizie podjęłam decyzję o rezygnacji, ponieważ wyznawane przeze mnie wartości nie idą w parze z kierunkiem działań obranym przez dyrekcję konkursu – napisała wówczas w oficjalnym oświadczeniu na swoim profilu instagramowym.

