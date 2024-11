Miss Universe 2024. Pierwszy raz w historii konkursu zwyciężyła Dunka, Victoria Kjær Theilvig

Miss Universe 2024: nowe zasady, historyczne osiągnięcia

Przed wyłonieniem zwyciężczyni pięć nominowanych do ścisłego finału kandydatek do tytułu Miss Universe 2024 odpowiadało na pytania dotyczące między innymi umiejętności radzenia sobie z krytyką, odporności na stres oraz wiary we własne możliwości i inspirację do podejmowania wyzwań w reprezentowanych przez siebie dziedzinach działalności zawodowej. – Głęboko wierzę, że każdy ma moc, by walczyć o swoje marzenia i realizować pasje niezależnie od miejsca pochodzenia. Wzięłam udział w konkursie, aby podejmować kolejne wyzwania i tworzyć historię. Właśnie to dzieje się dziś wieczorem – podkreśliła Victoria Kjær Theilvig.

Historyczne zwycięstwo kandydatki z Danii nie jest jedynym przełomowym wynikiem w tegorocznym plebiscycie. Po raz pierwszy w historii konkursu Miss Universe do udziału zostały dopuszczone kandydatki po 28. roku życia, a także kobiety w ciąży, zamężne, rozwódki oraz matki. Dzięki nowym zasadom w pierwszej piątce finalistek znalazła się reprezentująca Wenezuelę Ileana Marquez Pedroza, mama 12-letniej Guadalupe. Najstarszą uczestniczką tegorocznego konkursu Miss Universe została natomiast 40-letnia reprezentantka Malty, Beatrice Njoya.



W minionych miesiącach po koronę najpiękniejszej reprezentantki krajowych konkursów miss niejednokrotnie sięgały kandydatki w dojrzałym wieku: w lutym bieżącego roku 39-letnia architektka, Apameh Schönauer została wybrana Miss Niemiec 2024, w kwietniu bieżącego roku 60-letnia prawniczka i dziennikarka Alejandra Rodríguez otrzymała tytuł Miss Universe Buenos Aires 2024, a sześć miesięcy później 80-letnia Choi Soon-hwa została najstarszą dotychczas uczestniczką konkursu piękności na świecie, stając w szranki z 31 innymi kandydatkami w walce o tytuł Miss Universe Korea.

Czas pokaże, czy nowe zasady rywalizacji pozwolą na większą swobodę w wyborze finalistek Miss Universe w przyszłości. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione.