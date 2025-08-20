39 proc. ankietowanych przyznało, że ich dzieci korzystają z narzędzi opartych na AI w celach edukacyjnych. Zdaniem rodziców odbywa się to przede wszystkim w celu poszukiwania informacji (45 proc.), chociaż obserwują też inne zastosowania, takie jak streszczanie treści lektur (28 proc.), rozwiązywanie lub sprawdzanie zadań matematycznych (26 proc.) lub pracy domowej z innych przedmiotów (26 proc.) czy tłumaczenie materiałów edukacyjnych z innych języków (26 proc.).

Bez AI w szkole ani rusz?

– Z danych, które zebraliśmy, wynika, że AI bardzo szybko staje się nowym „przyborem szkolnym” – mówi rzeczniczka prasowa Empiku Anna Gut-Mostowy. – 38 proc. rodziców zauważa, że pomaga ona ich dzieciom w nauce, a 40 proc. chciałoby, aby narzędzia AI były dostępne w szkołach. Podobny odsetek (38 proc.) wskazuje, że uczniowie chętniej sięgają po rozwiązania edukacyjne oparte na AI niż po tradycyjne pomoce. To sugeruje, że atrakcyjne i dostosowane do potrzeb narzędzia mogą skutecznie motywować do nauki – co trzeci respondent (35 proc.) dostrzega w tym szansę na wsparcie dziecka w przedmiotach sprawiających mu szczególną trudność – dodaje.

Rodzice zapytani w badaniu o to, jaki potencjał daje korzystanie z AI w edukacji, dostrzegali wiele jej zalet. 35 proc. uważa, że technologia może pomóc w nauce przedmiotów sprawiających trudność. Zdaniem 31 proc. daje ona wsparcie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przygotowaniu do kariery, 30 proc. z kolei zwróciło uwagę, że ułatwia dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych. Żadnych korzyści ze stosowania sztucznej inteligencji w nauce nie dostrzegło jedynie 14 proc. ankietowanych.

Nie oznacza to jednak, że pytani o użycie AI w nauce rodzice wyrażali jedynie zachwyt i pozytywne opinie. W odpowiedziach pojawiły się także głosy wątpliwości. Najczęściej dotyczą one ograniczenia kreatywności uczniów (33 proc.), ryzyka uzależnienia od technologii w procesie nauki (31 proc.) oraz spadku umiejętności krytycznego myślenia, pisania i liczenia (31 proc.). Obawy związane z prywatnością czy nadmiernym czasem przed ekranem są rzadsze – wskazuje na nie jedynie 16 proc. badanych.