Rodzice zapytani w badaniu o to, jaki potencjał daje korzystanie z AI w edukacji, dostrzegali wiele jej zalet.
Foto: Shutterstock
39 proc. ankietowanych przyznało, że ich dzieci korzystają z narzędzi opartych na AI w celach edukacyjnych. Zdaniem rodziców odbywa się to przede wszystkim w celu poszukiwania informacji (45 proc.), chociaż obserwują też inne zastosowania, takie jak streszczanie treści lektur (28 proc.), rozwiązywanie lub sprawdzanie zadań matematycznych (26 proc.) lub pracy domowej z innych przedmiotów (26 proc.) czy tłumaczenie materiałów edukacyjnych z innych języków (26 proc.).
– Z danych, które zebraliśmy, wynika, że AI bardzo szybko staje się nowym „przyborem szkolnym” – mówi rzeczniczka prasowa Empiku Anna Gut-Mostowy. – 38 proc. rodziców zauważa, że pomaga ona ich dzieciom w nauce, a 40 proc. chciałoby, aby narzędzia AI były dostępne w szkołach. Podobny odsetek (38 proc.) wskazuje, że uczniowie chętniej sięgają po rozwiązania edukacyjne oparte na AI niż po tradycyjne pomoce. To sugeruje, że atrakcyjne i dostosowane do potrzeb narzędzia mogą skutecznie motywować do nauki – co trzeci respondent (35 proc.) dostrzega w tym szansę na wsparcie dziecka w przedmiotach sprawiających mu szczególną trudność – dodaje.
Rodzice zapytani w badaniu o to, jaki potencjał daje korzystanie z AI w edukacji, dostrzegali wiele jej zalet. 35 proc. uważa, że technologia może pomóc w nauce przedmiotów sprawiających trudność. Zdaniem 31 proc. daje ona wsparcie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przygotowaniu do kariery, 30 proc. z kolei zwróciło uwagę, że ułatwia dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych. Żadnych korzyści ze stosowania sztucznej inteligencji w nauce nie dostrzegło jedynie 14 proc. ankietowanych.
Nie oznacza to jednak, że pytani o użycie AI w nauce rodzice wyrażali jedynie zachwyt i pozytywne opinie. W odpowiedziach pojawiły się także głosy wątpliwości. Najczęściej dotyczą one ograniczenia kreatywności uczniów (33 proc.), ryzyka uzależnienia od technologii w procesie nauki (31 proc.) oraz spadku umiejętności krytycznego myślenia, pisania i liczenia (31 proc.). Obawy związane z prywatnością czy nadmiernym czasem przed ekranem są rzadsze – wskazuje na nie jedynie 16 proc. badanych.
– Opinie rodziców są podzielone – mówi Anna Gut-Mostowy. – 32 proc. nie widzi przeszkód, by uczeń korzystał z treści generowanych przez AI, jeśli pomaga to w osiąganiu lepszych wyników, jednak nieco więcej (35 proc.) jest temu przeciwnych. Co trzeci badany (34 proc.) uważa wręcz, że sztuczna inteligencja w szkole powinna być kategorycznie zakazana. Wyniki badań pokazują więc, że AI w edukacji wciąż budzi duże emocje i pozostaje obszarem wymagającym dalszej debaty – wyjaśnia.
W związku z tym, że kontakt uczniów z AI wydaje się już w zasadzie nieunikniony, większość respondentów badania (62 proc.) uważa, że w programie nauczania powinny znaleźć się treści o zagrożeniach związanych z korzystaniem z tej technologii. Jednocześnie 52 proc. ankietowanych chciałoby, aby szkoły uczyły, jak korzystać z jej możliwości w sposób bezpieczny i efektywny – najlepiej pod nadzorem nauczycieli lub rodziców. Co drugi badany (49 proc.) ma jednak poczucie, że szkoły nie są jeszcze gotowe na takie wyzwanie.
Co ciekawe: co czwarty rodzic biorący udział w badaniu zadeklarował, że korzystał z pomocy AI przy planowaniu lub realizacji zakupów szkolnych. Technologie AI pomagają porównywać produkty, analizować opinie czy personalizować oferty.
