Diana Ross – występ w towarzystwie dzieci i wnuków

Choć ten utwór Diana Ross dokończyła samodzielnie, to podczas występu nie zabrakło innych gości specjalnych, którzy pozostali u boku ikonicznej wokalistki nieco dłużej, wykonując wybrane piosenki w całości. Wzruszająca ballada „Count On Me”, napisana dla gwiazdy wieczoru przez jej najstarszą córkę, Rhondę Ross, została wyśpiewana w duecie z autorką. – Zapraszam na scenę moją córkę, która jest wokalistką i autorką tekstów piosenek. Specjalnie dla mnie stworzyła utwór umieszczony na mojej najnowszej płycie, „Thank You” – wyjaśniała Diana Ross, podczas gdy 53-latka, prezentująca się niezwykle elegancko w białym kombinezonie z peleryną i dobranym kolorystycznie nakryciem głowy, przygotowywała się do występu. – Zanim zaczniemy śpiewać, powitajmy wspólnie kogoś, kto zasiada na widowni. Jest z nami legendarny Berry Gordy. Gdyby nie on, nie byłoby mnie na świecie – mówiła autorka wspomnianego utworu, wskazując na obecnego wśród widzów założyciela Motown Records, z którym Diana Ross była związana przed laty. Owocem ich miłości jest właśnie córka Rhonda.

Oprócz dwóch córek pochodzących z małżeństwa z Robertem Ellisem Silbersteinem w latach 1971-1977 – Tracee Ellis Ross i Chudney Ross – Diana Ross ma również dwóch synów, którzy przyszli na świat w trakcie trwającego czternaście lat małżeństwa z norweskim przedsiębiorcą Arne Naessem Jr. – Ross Arne Naess i Evan Ross. Oni też pojawili się tego wieczoru na scenie. Temu ostatniemu towarzyszyła też żona i dwoje dzieci. W tak licznym gronie artystka zaintonowała jeden ze swoich największych hitów, „I Will Survive”. Tuż po pierwszych taktach ponownie zaprosiła na scenę Tracee Ellis Ross, która tym razem wykazała się większą odwagą w wykonaniu popularnego utworu. Doskonale znaną publiczności pierwszą zwrotkę odśpiewała bezbłędnie, kończąc ją jednak w żartobliwym tonie i oddając mikrofon mamie. – Oto moja szalona córka – mówiła rozbawiona 81-latka.



Tracee Ellis Ross – wielki sukces jej programu podróżniczego

Zanim dzieci i wnuki legendarnej wokalistki przystąpiły do kontynuacji utworu, Tracee Ellis Ross znalazła jeszcze moment na zachęcenie publiczności do obejrzenia jej programu „Solo Traveling with Tracee Ellis Ross” dostępnego na jednej z platform streamingowych. Po sukcesie pierwszego sezonu show dokumentującego samotne podróże aktorki do Maroka, Meksyku i Hiszpanii, zdecydowano się na kolejną odsłonę. – Program okazał się prawdziwym hitem i najchętniej oglądanym show w historii stacji. Jestem podekscytowana możliwością nakręcenia kolejnego sezonu. (…) Fascynuje mnie fakt, że znalazł on tak wielu wiernych fanów. Świadczą o tym niezliczone komentarze, rozmowy, a nawet grupy dyskusyjne poświęcone tematyce z nim związanej. Jestem za to ogromnie wdzięczna – pisała w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej producenta show.

Podczas gdy odtwórczyni roli Rainbow Johnson w serialu „Czarno to widzę” przygotowuje się do kolejnych samotnych podróży starannie dokumentowanych na potrzeby nowego sezonu programu, jej mama planuje serię koncertów w ramach tournée „Diana Ross: Beautiful Love – 2025 Tour”. Pierwszy z jedenastu oficjalnie potwierdzonych występów ma się odbyć 16 sierpnia w Saratodze w stanie Kalifornia, a ostatni w tym roku – 13 grudnia w Palm Springs. – Daty kolejnych koncertów zostaną ogłoszone w styczniu 2026 roku – napisano na stronie internetowej wokalistki, aktorki, autorki tekstów piosenek i producentki muzycznej. Zdobywczyni Złotego Globu oraz nominacji do Oscara za rolę w dramacie muzycznym „Lady śpiewa bluesa”, trzynastokrotnie nominowana do nagrody Grammy i dwukrotnie uhonorowana tym wyróżnieniem, mimo obchodzonych w ubiegłym roku 80 urodzin, nie zwalnia tempa pracy. W wywiadach konsekwentnie powtarza „Albo sobie radzisz, albo przegrywasz". W jej wypadku zdecydowanie sprawdza się pierwsza część tego powiedzenia, a jej liczne potomstwo zdaje się wspierać ją w jej artystycznych działaniach. Lub przynajmniej, przełamując własny strach, podejmować taką próbę.

Źródła:

https://variety.com/

https://www.bbc.com/

https://www.dianaross.com/