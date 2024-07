Miss Kansas odważnie o trudnych doświadczeniach: Mój oprawca jest wśród nas

Nagranie z wystąpienia zostało wyświetlone ponad 60,000 razy, a komentujący je internauci docenili determinację zwyciężczyni w przekazaniu tak ważnego komunikatu w sposób odważny i niezwykle klarowny mimo emocji, jakie z pewnością towarzyszyły jej w danym momencie. – Jej odwaga i poświęcenie w przekazaniu trudnej dla siebie informacji są inspirujące i godne podziwu – napisali na platformie X przedstawiciele stowarzyszenia The Rhode Island Coalition Against Domestic Violence.

Każda kobieta w rodzinie doświadczyła przemocy

W późniejszym wywiadzie dla telewizji KSNW w Kansas, 25-latka wyznała, że każda kobieta w jej rodzinie doświadczyła przemocy domowej. Ona sama jeszcze jako nastolatka stała się ofiarą przemocy w trwającym kilka lat związku. – Mimo że zakończyłam tę relację, nadal doświadczam jej skutków i korzystam z pomocy terapeutycznej – dodała w cytowanej rozmowie.

Wracając pamięcią do trudnych przeżyć, pracująca na co dzień jako pielęgniarka Alexis Smith opisała byłego partnera jako człowieka kontrolującego każde jej działanie oraz próbującego podejmować decyzje w jej imieniu. – Chciał mieć wpływ na wszystko, co robię, zarządzać moim czasem, decydować z kim powinnam się spotykać, a kogo należy wyeliminować z mojego otoczenia. Do dziś najbardziej żałuję utraconych wtedy przyjaźni i znajomości, zaniedbanych na skutek jego wymuszeń – wyjaśniła.



Zamiast milczenia – działanie

Trudne doświadczenia będące udziałem jej samej oraz najbliższych jej kobiet, zainspirowały zwyciężczynię konkursu piękności do zainicjowania programu o nazwie Respect Reclaimed: Advocating for Healthy Relationships. Ma on na celu wspieranie kobiet dotkniętych przemocą ze strony partnera lub uwikłanych w trudną relację rodzinną, w której doświadczają niepożądanych, krzywdzących zachowań. – Zamiast milczenia wybieram aktywne działanie. Zamiast pozostawania w cieniu oprawcy zamierzam odzyskać moją siłę i użyć mojego głosu, by pomóc innym osobom, znajdującym się w podobnej sytuacji co ja – napisała na swoim profilu instagramowym.

Nagrodę finansową przysługującą jej za wygraną w konkursie Miss Kansas – $15,500 – ambitna zwyciężczyni zamierza przeznaczyć na dalsze kształcenie. – Mam zamiar uzyskać nowe umiejętności niezbędne nie tylko dla własnego rozwoju, ale i w celu kontynuowania pomocy innym – wyznała. Choć droga, którą przeszła, nie należała do najłatwiejszych, zdobyte doświadczenia wzmocniły ją na tyle, by znaleźć siłę na walkę o własne zdrowie i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących życiowych wyborów. Jako brzuchomówczyni, praktykująca to zajęcie przez 19 lat, z pewnością ma nie lada wprawę w artykułowaniu swoich potrzeb.