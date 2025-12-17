Kobiety w mediach: nowy raport ujawnia trwałość stereotypów i gigantyczne dysproporcje płci

Pomimo rozwoju internetu w mediach wciąż dominują mężczyźni, a współczesne dziennikarstwo nadal bazuje na modelach typowych dla społeczeństwa patriarchalnego. W przekazach pierwszeństwo mają informacje dotyczące sfery władzy, w której dominują mężczyźni, zaś medialny wizerunek kobiet wciąż bazuje na stereotypach.

W mediach nadal dominują mężczyźni. Udział kobiet zwiększa się w żółwim tempie

Takie między innymi wnioski płyną z najnowszej edycji publikowanego co pięć lat globalnego raportu pod tytułem „Global Media Monitoring Project 2025”, opisującego reprezentację kobiet w mediach na całym świecie. Autorami publikacji są eksperci z World Association for Christian Communication, międzynarodowej organizacji pozarządowej, która działa na rzecz równego dostępu do mediów i wolności słowa.

Z raportu wynika, że kobiety stanowią jedynie 26 proc. wszystkich dziennikarzy, reporterów i komentatorów występujących i publikujących w tak zwanych mediach tradycyjnych, czyli tych z wyłączeniem internetu. Od 1995 r. udział kobiet wzrósł w nich o dziewięć proc.. Nieco lepiej jest w mediach internetowych, w których odsetek redaktorek wynosi 29 proc. – o cztery proc. więcej niż 10 lat temu.

W ciągu ostatnich trzech dekad udział kobiet w materiałach o tematyce politycznej i ekonomicznej wzrósł o 15 proc. (w 1995 r. wynosił on jedynie odpowiednio siedem i dziesięć proc.). Kobiety działające w serwisach sportowych stanowią obecnie 15 proc. dziennikarzy, zaś w sferze nauki i zdrowia po raz pierwszy od ćwierćwiecza kobiety stanowią ponad połowę, bo aż 52 proc. dziennikarzy.