Kobiety w mediach: nowy raport ujawnia trwałość stereotypów i gigantyczne dysproporcje płci

Eksperci wskazują, że stagnacja na drodze do równej reprezentacji kobiet i mężczyzn w mediach wymaga radykalnej zmiany strategii w całym medialnym ekosystemie.
Pomimo rozwoju internetu w mediach wciąż dominują mężczyźni, a współczesne dziennikarstwo nadal bazuje na modelach typowych dla społeczeństwa patriarchalnego. W przekazach pierwszeństwo mają informacje dotyczące sfery władzy, w której dominują mężczyźni, zaś medialny wizerunek kobiet wciąż bazuje na stereotypach.
Takie między innymi wnioski płyną z najnowszej edycji publikowanego co pięć lat globalnego raportu pod tytułem „Global Media Monitoring Project 2025”, opisującego reprezentację kobiet w mediach na całym świecie. Autorami publikacji są eksperci z World Association for Christian Communication, międzynarodowej organizacji pozarządowej, która działa na rzecz równego dostępu do mediów i wolności słowa.
Z raportu wynika, że kobiety stanowią jedynie 26 proc. wszystkich dziennikarzy, reporterów i komentatorów występujących i publikujących w tak zwanych mediach tradycyjnych, czyli tych z wyłączeniem internetu. Od 1995 r. udział kobiet wzrósł w nich o dziewięć proc.. Nieco lepiej jest w mediach internetowych, w których odsetek redaktorek wynosi 29 proc. – o cztery proc. więcej niż 10 lat temu.
W ciągu ostatnich trzech dekad udział kobiet w materiałach o tematyce politycznej i ekonomicznej wzrósł o 15 proc. (w 1995 r. wynosił on jedynie odpowiednio siedem i dziesięć proc.). Kobiety działające w serwisach sportowych stanowią obecnie 15 proc. dziennikarzy, zaś w sferze nauki i zdrowia po raz pierwszy od ćwierćwiecza kobiety stanowią ponad połowę, bo aż 52 proc. dziennikarzy.
Szczególnie znaczący wzrost zanotowano w mediach cyfrowych, gdzie w roli ekspertek wypowiada się o siedem proc. więcej kobiet niż 10 lat temu. Autorzy raportu podkreślają jednak, że w gronie ekspertów nadal dominują mężczyźni. Co gorsza, mniej więcej w 2010 r. wzrost reprezentacji kobiet w mediach wyraźnie wyhamował.
Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że globalnie media nie radzą sobie ze stereotypami dotyczącymi płci pomimo tego, że kobiety są aktywne w wielu rozmaitych dziedzinach życia i nie pełnią już jedynie ról matek, żon i gospodyń domowych. Patriarchalnym stereotypom wyraźnie stawia czoło tylko około trzy-cztery proc. materiałów medialnych.
Ponadto, kobiety wciąż są ukazywane w mediach przez pryzmat swojego wieku i wyglądu. Analitycy naliczyli więcej zdjęć kobiet niż mężczyzn, a wizerunek tych pierwszych jest seksualizowany, co nie zmienia się od lat.
Raport ukazuje również niepokojące zjawisko: zaledwie niecałe dwa proc. materiałów medialnych dotyczy przemocy na tle płci. Jak podkreślają autorzy raportu, stoi to w ogromnym kontraście ze skalą tego problemu, który globalnie dotyka co trzecią kobietę i dziewczynkę.
C Przyznają jednak, że w obecnej sytuacji jakikolwiek progres jest mało prawdopodobny. Winą za to obarczają między innymi negatywne aspekty rozwoju mediów cyfrowych i skostniały układ sił w branży mediów, który wypada na niekorzyść kobiet.
