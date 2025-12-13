Opłacalność zakupu tych luksusowych produktów pokazują raporty marki Rebag oraz Clair Report 2025. Według tego drugiego, w przypadku odsprzedaży torebek Hermès średnia wartość wynosi obecnie 138 proc. ceny pierwotnej, czyli o 38 proc. więcej niż przed rokiem.

Zakup luksusowych torebek i dodatków sposobem na inwestowanie?

W tym roku aż osiem modeli Hermès sprzedawało się na rynku resale powyżej ceny sklepowej.

Torebki Hermès nie są jedynymi utrzymującymi wysoką wartość. W zestawieniu znalazły się również produkty takich firm jak The Row czy Miu Miu.

Ponadto poza torebkami, jak pokazują najnowsze dane z rynku resale przeanalizowane przez serwis, opłacalny może być także zakup zegarków i biżuterii niektórych marek.

Czy zatem opłaca się inwestować w luksusowe marki? Zdaniem Marty Wojciechowskiej, Luxury&Premium Beauty Brand Expert, cytowanej przez Well.pl: „[…] najbardziej racjonalną strategią jest selektywne inwestowanie w sprawdzone, prosperujące modele, których popyt i wartość są potwierdzone danymi. To sposób, by łączyć kolekcjonowanie z realnym potencjałem wzrostu, zamiast podążania za sezonowym trendem”.