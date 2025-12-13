Aktualizacja: 13.12.2025 08:30 Publikacja: 13.12.2025 07:33
Torebki marki Hermès zyskują na wartości
Opłacalność zakupu tych luksusowych produktów pokazują raporty marki Rebag oraz Clair Report 2025. Według tego drugiego, w przypadku odsprzedaży torebek Hermès średnia wartość wynosi obecnie 138 proc. ceny pierwotnej, czyli o 38 proc. więcej niż przed rokiem.
W tym roku aż osiem modeli Hermès sprzedawało się na rynku resale powyżej ceny sklepowej.
Torebki Hermès nie są jedynymi utrzymującymi wysoką wartość. W zestawieniu znalazły się również produkty takich firm jak The Row czy Miu Miu.
Ponadto poza torebkami, jak pokazują najnowsze dane z rynku resale przeanalizowane przez serwis, opłacalny może być także zakup zegarków i biżuterii niektórych marek.
Czy zatem opłaca się inwestować w luksusowe marki? Zdaniem Marty Wojciechowskiej, Luxury&Premium Beauty Brand Expert, cytowanej przez Well.pl: „[…] najbardziej racjonalną strategią jest selektywne inwestowanie w sprawdzone, prosperujące modele, których popyt i wartość są potwierdzone danymi. To sposób, by łączyć kolekcjonowanie z realnym potencjałem wzrostu, zamiast podążania za sezonowym trendem”.
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
