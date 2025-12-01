Reklama

Budynek pomoże rozwiązać problem społeczny? Nagrodzono wyjątkowy projekt architektoniczny

Pomysłodawcy londyńskiego budynku Appleby Blue Almshouse otrzymali prestiżową nagrodę architektoniczną. Obiekt zaprojektowano z myślą o tym, by mieszkańcy mogli lepiej się poznać i tym samym uniknąć poczucia samotności. Jakie rozwiązania temu służą?

Publikacja: 01.12.2025 17:49

Appleby Blue Almshouse pozwala mieszkańcom i przedstawicielom okolicznej społeczności poznawać się bliżej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym.

Foto: Adobe Stock

Dominika Drygas

Foyer serialowego budynku Arconia stanowiącego tło licznych zbrodni, których ofiarami są wybrani domownicy, to miejsce spotkań mieszkańców, niekończących się rozmów przy recepcji, konspiracyjnych szeptów wymienianych przy windach, a nawet treningów na rowerkach stacjonarnych ustawianych w zacisznych kątach pomieszczenia. Choć tytuł serialu „Zbrodnie po sąsiedzku” sugeruje, że miejsce nie należy do najbezpieczniejszych, pomysłów na integrację między mieszkańcami nie brakuje, a imponujących rozmiarów przestrzeń skłania do wspólnego spędzania czasu, nawet w okolicznościach tak pozornie mało sprzyjających jak chęć odnalezienia winowajcy przestępstwa.

W pozaserialowej rzeczywistości zażyłe relacje między sąsiadami nie są aż tak powszechne, a poczucie osamotnienia towarzyszące mieszkańcom wielkomiejskich osiedli potęguje brak wspólnej przestrzeni w budynkach. Zlokalizowane blisko siebie mieszkania w blokach powstałych na niewielkiej przestrzeni nie zawsze sprzyjają integracji, co przy ubogiej infrastrukturze wokół budynków sprawia, że czas spędzany w gronie sąsiadów zostaje zredukowany do minimum.

Architektom, którzy opracowali projekt budynku Appleby Blue Almshouse w londyńskiej dzielnicy Southwark, zależało na tym, by odwrócić tę tendencję i stworzyć funkcjonalny budynek sprzyjający zacieśnianiu sąsiedzkich więzi. Zastosowane rozwiązania zostały docenione przez jury prestiżowego konkursu architektonicznego Royal Institute of British Architects (RIBA) Stirling Prize i to właśnie ten projekt zdobył pierwsze miejsce w organizowanym raz do roku plebiscycie. Na jakie czynniki zwrócono uwagę przy wyborze tegorocznego zwycięzcy i kto znalazł się o krok od wygranej?

Appleby Blue Almshouse – odpowiedź na dwie istotne potrzeby współczesnego świata

Złożony z 59 mieszkań obiekt zlokalizowany w południowo-wschodnim Londynie jest przeznaczony dla mieszkańców po 65. roku życia. Przestronne wnętrza i słoneczne korytarze, optycznie powiększone dzięki wysokim oknom, nie są jedynymi zaletami tego miejsca. Ogród na dachu budynku, a także wypełniony zielenią dziedziniec z licznymi drzewami i krzewami oraz elementem dekoracyjnym w postaci oczka wodnego, sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Pokaźnych rozmiarów kuchnia z wyjściem na taras umożliwia mieszkańcom wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków, a pomieszczenie o nazwie „Hobby Room” jest przystosowane do aktywności takich jak zajęcia jogi czy seanse gier planszowych. – Ten projekt stanowi odpowiedź na dwie istotne potrzeby współczesnego świata: niedobór mieszkań dla seniorów oraz prawdziwą epidemię samotności wśród starszych osób. Appleby Blue Almshouse przynosi nadzieję na zmianę tych tendencji, pozwalając mieszkańcom i przedstawicielom okolicznej społeczności poznawać się bliżej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym – tak wybór zwycięskiego projektu uzasadniała Ingrid Schroder, członkini jury, dyrektor Architectural Association School of Architecture, najstarszej szkoły architektury w Londynie.

Projekt autorstwa londyńskiego studia Witherford Watson Mann uwzględnia przebudowę siedziby United St Saviour's Charity, brytyjskiej organizacji charytatywnej powstałej w 1687 r. i oferującej pomoc mieszkaniową dla osób starszych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. – Nasza rola jako architektów nie ogranicza się do zaprojektowania budynku, ale też do wykazania się kreatywnością w celu zrealizowania wizji nowoczesnego lokum dla osób znajdujących się w kryzysie finansowym – mówił cytowany przez BBC Stephen Witherford reprezentujący Witherford Watson Mann. – Dzięki owocnej i kreatywnej współpracy z organizacją charytatywną United St. Saviour’s Charity stworzyliśmy miejsce, które służy zwalczaniu samotności, budowaniu więzi i umacnianiu relacji nawet w dojrzałym wieku. Oferowana lokatorom przestrzeń stanowi atrakcyjne rozwiązanie, na którym korzystają zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele lokalnej społeczności Southwark. Jesteśmy zaszczyceni, że Nagroda Stirlinga przyznawana przez RIBA docenia siłę architektury w tworzeniu miejsc, które autentycznie zmieniają życie – wyjaśniał w dalszej części oświadczenia.

Appleby Blue Almshouse – tworzenie poczucia wspólnoty to najważniejsza funkcja tego miejsca

– Niemal każdy architekt, którego znam, powtarza, że marzy o tym, by tworzyć projekty, które odmienią ludzkie życie. W przypadku Appleby Blue Almshouse ten cel został osiągnięty. To nowoczesna propozycja dla osób, które w dojrzałym wieku mogłyby być skazane na samotność – wyjaśnia w zamieszczonym na stronie RIBA nagraniu Martyn Craddock, prezes organizacji United St Saviour's Charity.

Przeszklone ściany w pomieszczeniach wspólnych służą nie tylko rozjaśnianiu i optycznemu powiększaniu przestrzeni. Zlokalizowane z przodu budynku, są doskonale widoczne z zewnątrz, co ma zachęcać mieszkańców pobliskich osiedli do odwiedzania tych miejsc i dotrzymywania seniorom towarzystwa. – Tworzenie poczucia wspólnoty stanowi najważniejszą funkcję tego miejsca. Lokatorzy mogą poświęcać czas na aktywności w ogrodach, wspólne przygotowywanie posiłków, zajęcia sportowe czy po prostu rozmowy w wielu wygodnych miejscach do tego przeznaczonych, jak choćby ławki na przestronnych korytarzach. Mam nadzieję, że zastosowane rozwiązania posłużą jako wzór dla innych pracowni architektonicznych opracowujących podobne zlecenia – skonstatował Martyn Craddock we wspomnianym nagraniu.

RIBA Stirling Prize – inni kandydaci do prestiżowej nagrody

Wśród innych propozycji docenionych przez jury konkursu znalazły się też: projekt odrestaurowania wieży The Elizabeth Tower, w której zlokalizowany jest Big Ben, a także imponujący gmach uczelni London College of Fashion o powierzchni 40 tys. mkw. czy powstałe na terenie kampusu biomedycznego w Cambridge centrum badawczo-rozwojowe Discovery Center (DISC) zaprojektowane przez szwajcarskie biuro architektoniczne Herzog & de Meuron.

W ubiegłorocznym plebiscycie laurem zwycięstwa uhonorowano autorów projektu stacji linii kolejowej „The Elisabeth Line”. Każdy z 10 przystanków wchodzących w skład tej nowoczesnej, przyjaznej środowisku i zapewniającej łatwe przemieszczanie się infrastruktury transportowej został zaaranżowany z dbałością o szczegóły – zarówno te estetyczne, jak i zapewniające bezpieczeństwo pasażerom. Wśród nagradzanych w organizowanym od blisko 30 lat konkursie znalazł się też między innymi budynek szkockiego parlamentu w Edynburgu, gmach Kingston University London, Liverpool Everyman Theatre czy powstałe w 2003 r. Laban Dance Centre. Tegoroczni zwycięzcy, Witherford Watson Mann, zostali docenieni przez jury już po raz drugi. Odrestaurowany wedle ich projektu przed dwunastoma laty średniowieczny zamek Astley Castle w hrabstwie Warwickshire został przerobiony na unikatowy dom wakacyjny z zachowaniem istotnych elementów oryginalnej budowli. Jak widać, idea zacieśniania więzi międzyludzkich w miejscach o wielowiekowej historii przyświeca architektom nie od dziś.

