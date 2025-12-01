Foyer serialowego budynku Arconia stanowiącego tło licznych zbrodni, których ofiarami są wybrani domownicy, to miejsce spotkań mieszkańców, niekończących się rozmów przy recepcji, konspiracyjnych szeptów wymienianych przy windach, a nawet treningów na rowerkach stacjonarnych ustawianych w zacisznych kątach pomieszczenia. Choć tytuł serialu „Zbrodnie po sąsiedzku” sugeruje, że miejsce nie należy do najbezpieczniejszych, pomysłów na integrację między mieszkańcami nie brakuje, a imponujących rozmiarów przestrzeń skłania do wspólnego spędzania czasu, nawet w okolicznościach tak pozornie mało sprzyjających jak chęć odnalezienia winowajcy przestępstwa.

Reklama Reklama

W pozaserialowej rzeczywistości zażyłe relacje między sąsiadami nie są aż tak powszechne, a poczucie osamotnienia towarzyszące mieszkańcom wielkomiejskich osiedli potęguje brak wspólnej przestrzeni w budynkach. Zlokalizowane blisko siebie mieszkania w blokach powstałych na niewielkiej przestrzeni nie zawsze sprzyjają integracji, co przy ubogiej infrastrukturze wokół budynków sprawia, że czas spędzany w gronie sąsiadów zostaje zredukowany do minimum.

Architektom, którzy opracowali projekt budynku Appleby Blue Almshouse w londyńskiej dzielnicy Southwark, zależało na tym, by odwrócić tę tendencję i stworzyć funkcjonalny budynek sprzyjający zacieśnianiu sąsiedzkich więzi. Zastosowane rozwiązania zostały docenione przez jury prestiżowego konkursu architektonicznego Royal Institute of British Architects (RIBA) Stirling Prize i to właśnie ten projekt zdobył pierwsze miejsce w organizowanym raz do roku plebiscycie. Na jakie czynniki zwrócono uwagę przy wyborze tegorocznego zwycięzcy i kto znalazł się o krok od wygranej?



Appleby Blue Almshouse – odpowiedź na dwie istotne potrzeby współczesnego świata

Złożony z 59 mieszkań obiekt zlokalizowany w południowo-wschodnim Londynie jest przeznaczony dla mieszkańców po 65. roku życia. Przestronne wnętrza i słoneczne korytarze, optycznie powiększone dzięki wysokim oknom, nie są jedynymi zaletami tego miejsca. Ogród na dachu budynku, a także wypełniony zielenią dziedziniec z licznymi drzewami i krzewami oraz elementem dekoracyjnym w postaci oczka wodnego, sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Pokaźnych rozmiarów kuchnia z wyjściem na taras umożliwia mieszkańcom wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków, a pomieszczenie o nazwie „Hobby Room” jest przystosowane do aktywności takich jak zajęcia jogi czy seanse gier planszowych. – Ten projekt stanowi odpowiedź na dwie istotne potrzeby współczesnego świata: niedobór mieszkań dla seniorów oraz prawdziwą epidemię samotności wśród starszych osób. Appleby Blue Almshouse przynosi nadzieję na zmianę tych tendencji, pozwalając mieszkańcom i przedstawicielom okolicznej społeczności poznawać się bliżej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym – tak wybór zwycięskiego projektu uzasadniała Ingrid Schroder, członkini jury, dyrektor Architectural Association School of Architecture, najstarszej szkoły architektury w Londynie.