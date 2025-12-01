Aktualizacja: 01.12.2025 18:20 Publikacja: 01.12.2025 17:49
Appleby Blue Almshouse pozwala mieszkańcom i przedstawicielom okolicznej społeczności poznawać się bliżej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym.
Foto: Adobe Stock
Foyer serialowego budynku Arconia stanowiącego tło licznych zbrodni, których ofiarami są wybrani domownicy, to miejsce spotkań mieszkańców, niekończących się rozmów przy recepcji, konspiracyjnych szeptów wymienianych przy windach, a nawet treningów na rowerkach stacjonarnych ustawianych w zacisznych kątach pomieszczenia. Choć tytuł serialu „Zbrodnie po sąsiedzku” sugeruje, że miejsce nie należy do najbezpieczniejszych, pomysłów na integrację między mieszkańcami nie brakuje, a imponujących rozmiarów przestrzeń skłania do wspólnego spędzania czasu, nawet w okolicznościach tak pozornie mało sprzyjających jak chęć odnalezienia winowajcy przestępstwa.
W pozaserialowej rzeczywistości zażyłe relacje między sąsiadami nie są aż tak powszechne, a poczucie osamotnienia towarzyszące mieszkańcom wielkomiejskich osiedli potęguje brak wspólnej przestrzeni w budynkach. Zlokalizowane blisko siebie mieszkania w blokach powstałych na niewielkiej przestrzeni nie zawsze sprzyjają integracji, co przy ubogiej infrastrukturze wokół budynków sprawia, że czas spędzany w gronie sąsiadów zostaje zredukowany do minimum.
Architektom, którzy opracowali projekt budynku Appleby Blue Almshouse w londyńskiej dzielnicy Southwark, zależało na tym, by odwrócić tę tendencję i stworzyć funkcjonalny budynek sprzyjający zacieśnianiu sąsiedzkich więzi. Zastosowane rozwiązania zostały docenione przez jury prestiżowego konkursu architektonicznego Royal Institute of British Architects (RIBA) Stirling Prize i to właśnie ten projekt zdobył pierwsze miejsce w organizowanym raz do roku plebiscycie. Na jakie czynniki zwrócono uwagę przy wyborze tegorocznego zwycięzcy i kto znalazł się o krok od wygranej?
Złożony z 59 mieszkań obiekt zlokalizowany w południowo-wschodnim Londynie jest przeznaczony dla mieszkańców po 65. roku życia. Przestronne wnętrza i słoneczne korytarze, optycznie powiększone dzięki wysokim oknom, nie są jedynymi zaletami tego miejsca. Ogród na dachu budynku, a także wypełniony zielenią dziedziniec z licznymi drzewami i krzewami oraz elementem dekoracyjnym w postaci oczka wodnego, sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Pokaźnych rozmiarów kuchnia z wyjściem na taras umożliwia mieszkańcom wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków, a pomieszczenie o nazwie „Hobby Room” jest przystosowane do aktywności takich jak zajęcia jogi czy seanse gier planszowych. – Ten projekt stanowi odpowiedź na dwie istotne potrzeby współczesnego świata: niedobór mieszkań dla seniorów oraz prawdziwą epidemię samotności wśród starszych osób. Appleby Blue Almshouse przynosi nadzieję na zmianę tych tendencji, pozwalając mieszkańcom i przedstawicielom okolicznej społeczności poznawać się bliżej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym – tak wybór zwycięskiego projektu uzasadniała Ingrid Schroder, członkini jury, dyrektor Architectural Association School of Architecture, najstarszej szkoły architektury w Londynie.
Projekt autorstwa londyńskiego studia Witherford Watson Mann uwzględnia przebudowę siedziby United St Saviour's Charity, brytyjskiej organizacji charytatywnej powstałej w 1687 r. i oferującej pomoc mieszkaniową dla osób starszych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. – Nasza rola jako architektów nie ogranicza się do zaprojektowania budynku, ale też do wykazania się kreatywnością w celu zrealizowania wizji nowoczesnego lokum dla osób znajdujących się w kryzysie finansowym – mówił cytowany przez BBC Stephen Witherford reprezentujący Witherford Watson Mann. – Dzięki owocnej i kreatywnej współpracy z organizacją charytatywną United St. Saviour’s Charity stworzyliśmy miejsce, które służy zwalczaniu samotności, budowaniu więzi i umacnianiu relacji nawet w dojrzałym wieku. Oferowana lokatorom przestrzeń stanowi atrakcyjne rozwiązanie, na którym korzystają zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele lokalnej społeczności Southwark. Jesteśmy zaszczyceni, że Nagroda Stirlinga przyznawana przez RIBA docenia siłę architektury w tworzeniu miejsc, które autentycznie zmieniają życie – wyjaśniał w dalszej części oświadczenia.
– Niemal każdy architekt, którego znam, powtarza, że marzy o tym, by tworzyć projekty, które odmienią ludzkie życie. W przypadku Appleby Blue Almshouse ten cel został osiągnięty. To nowoczesna propozycja dla osób, które w dojrzałym wieku mogłyby być skazane na samotność – wyjaśnia w zamieszczonym na stronie RIBA nagraniu Martyn Craddock, prezes organizacji United St Saviour's Charity.
Przeszklone ściany w pomieszczeniach wspólnych służą nie tylko rozjaśnianiu i optycznemu powiększaniu przestrzeni. Zlokalizowane z przodu budynku, są doskonale widoczne z zewnątrz, co ma zachęcać mieszkańców pobliskich osiedli do odwiedzania tych miejsc i dotrzymywania seniorom towarzystwa. – Tworzenie poczucia wspólnoty stanowi najważniejszą funkcję tego miejsca. Lokatorzy mogą poświęcać czas na aktywności w ogrodach, wspólne przygotowywanie posiłków, zajęcia sportowe czy po prostu rozmowy w wielu wygodnych miejscach do tego przeznaczonych, jak choćby ławki na przestronnych korytarzach. Mam nadzieję, że zastosowane rozwiązania posłużą jako wzór dla innych pracowni architektonicznych opracowujących podobne zlecenia – skonstatował Martyn Craddock we wspomnianym nagraniu.
Wśród innych propozycji docenionych przez jury konkursu znalazły się też: projekt odrestaurowania wieży The Elizabeth Tower, w której zlokalizowany jest Big Ben, a także imponujący gmach uczelni London College of Fashion o powierzchni 40 tys. mkw. czy powstałe na terenie kampusu biomedycznego w Cambridge centrum badawczo-rozwojowe Discovery Center (DISC) zaprojektowane przez szwajcarskie biuro architektoniczne Herzog & de Meuron.
W ubiegłorocznym plebiscycie laurem zwycięstwa uhonorowano autorów projektu stacji linii kolejowej „The Elisabeth Line”. Każdy z 10 przystanków wchodzących w skład tej nowoczesnej, przyjaznej środowisku i zapewniającej łatwe przemieszczanie się infrastruktury transportowej został zaaranżowany z dbałością o szczegóły – zarówno te estetyczne, jak i zapewniające bezpieczeństwo pasażerom. Wśród nagradzanych w organizowanym od blisko 30 lat konkursie znalazł się też między innymi budynek szkockiego parlamentu w Edynburgu, gmach Kingston University London, Liverpool Everyman Theatre czy powstałe w 2003 r. Laban Dance Centre. Tegoroczni zwycięzcy, Witherford Watson Mann, zostali docenieni przez jury już po raz drugi. Odrestaurowany wedle ich projektu przed dwunastoma laty średniowieczny zamek Astley Castle w hrabstwie Warwickshire został przerobiony na unikatowy dom wakacyjny z zachowaniem istotnych elementów oryginalnej budowli. Jak widać, idea zacieśniania więzi międzyludzkich w miejscach o wielowiekowej historii przyświeca architektom nie od dziś.
