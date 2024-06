Gorąca kąpiel lekiem na trudne stany emocjonalne. Kiedy szczególnie warto jej zażyć?

Wyniki badań mogą sugerować, że ludzie podświadomie mają tendencję do zastępowania ciepłem fizycznym brakującego im w realnym życia ciepła społecznego.

Może namiastka, ale działa

Pozytywnego wpływu ciepłych kąpieli na samopoczucie nie wyklucza psycholożka Magdalena Sękowska z Kliniki USWPS w Poznaniu.

– Może tak być – mówi ekspertka. - W takich sytuacjach wyzwala się dopamina, która jest hormonem szczęścia. Przebywanie na słońcu też podnosi jej poziom, poprawia nastrój, relaksuje. Wpływamy na samopoczucie poprzez dostarczenie sobie dobrych bodźców. Ciepła kąpiel, kadzidełka, olejki eteryczne, to wszystko faktycznie działa, poprawia samopoczucie – przyznaje.

Choć czynniki fizyczne działają i to pozytywnie, wciąż są tylko namiastką.

- Dla funkcjonowania ludzkiego mózgu bardzo ważne są relacje, dlatego też najsilniej będzie działać na niego wszystko to, co jest związane z bezpośrednim kontaktem z drugą osobą – tłumaczy Magdalena Sękowska – Powiedziałabym więc, że fizyczne sposoby zastąpienia bliskości z innymi, to raczej namiastka tego, co najbardziej potrzebne, ale w sytuacji, gdy nie ma się możliwości kontaktu z drugą osobą, można z nich korzystać – dodaje.