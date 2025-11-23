Aktualizacja: 23.11.2025 23:00 Publikacja: 23.11.2025 11:30
Księżna Catherine: Kochający dom to miejsce, w którym uczymy się troski o drugiego człowieka, jednak każde środowisko ma istotny wpływ na to, w jaki sposób zostaniemy ukształtowani.
Foto: PAP/PA
– Często słyszę pytanie, dlaczego koncentruję moją pracę na badaniach dotyczących wczesnego dzieciństwa. Odpowiedź jest prosta: ogromnie zależy mi na pomocy osobom najbardziej bezbronnym, a jednocześnie potrzebującym najwięcej wsparcia. Nie mam na myśli jedynie najmłodszych przedstawicieli naszego społeczeństwa, którzy ze względu na swój wiek są wrażliwi i nie mają możliwości udźwignięcia wielu problemów samodzielnie. Sytuacja dotyczy też dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji, przebywających w więzieniach, centrach rehabilitacji, ośrodkach dla uzależnionych czy pozostających w kryzysie bezdomności. Rozmawiając z nimi, niejednokrotnie słyszałam, że wielu problemom udałoby się zapobiec, gdyby już we wczesnym dzieciństwie ktoś zadbał o ich bezpieczeństwo i zapewnił troskliwe wsparcie. Takie potrzeby są zgodne z ludzką naturą. Jednak wielu z nas doświadcza braków w tym podstawowym zakresie, a środowisko, w którym żyjemy, nie zawsze potrafi temu sprostać – tak w listopadzie 2023 r. księżna Walii zainaugurowała swoją przemowę podczas sympozjum „Shaping Us” w ramach prowadzonej przez siebie fundacji The Royal Foundation Centre for Early Childhood.
Kilka miesięcy później przyszła królowa Wielkiej Brytanii zmuszona była zrezygnować z obowiązków zawodowych ze względu na pogarszający się stan zdrowia, przebyte zabiegi i podjętą chemioterapię. O chorobie nowotworowej informowała w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych w marcu minionego roku. Choć leczenie trwało kilka miesięcy, fundacja kontynuowała swoją działalność, na bieżąco informując księżną o postępach w realizowaniu poszczególnych projektów. Optymistyczny komunikat przekazany przez żonę księcia Williama 9 września minionego roku przyniósł nadzieję nie tylko na powrót do zdrowia przyszłej monarchini, ale też na stopniowe podejmowanie zobowiązań zawodowych, na które, jak przyznała, czekała z niecierpliwością. – Wraz z nadejściem końca lata pragnę przekazać Wam radosną wiadomość o całkowitym zakończeniu chemioterapii – mówiła w nagraniu zamieszczonym tego dnia w mediach społecznościowych. – Z niecierpliwością czekam na możliwość powrotu do pracy i obecności w ważnych wydarzeniach publicznych, gdy tylko pojawi się taka sposobność. Mimo doświadczonych trudności wkraczam w kolejną fazę powrotu do zdrowia z nową nadzieją i umiejętnością doceniania życia – podkreśliła księżna.
Pierwsze spotkania służbowe z udziałem księżnej Kate pozwalały stopniowo realizować marzenie o powrocie do aktywności zawodowej. Zorganizowane w Zamku Windsor rozmowy z członkami zespołu The Centre for Early Childhood (tłum. Centrum Wczesnego Dzieciństwa) miały miejsce niespełna dwa tygodnie po publikacji wspomnianego nagrania. W kolejnych miesiącach odbyło się też spotkanie z rodzinami ofiar ataku nożownika w Southport latem minionego roku, w trakcie którego księżna Kate i książę William przekazali kondolencje pogrążonym w żałobie rodzicom trzech dziewczynek zamordowanych podczas zajęć sportowych w jednym z lokalnych ośrodków. Wizyta w szpitalu Royal Marsden, w którym 43-latka poddawana była leczeniu onkologicznemu, odbyła się na początku bieżącego roku, a wśród zaplanowanych na kolejne miesiące wydarzeń z udziałem powracającej do zdrowia księżnej, znalazła się też ceremonia wręczenia trofeów zwycięzcom tegorocznego turnieju tenisowego w Wimbledonie – Idze Świątek i Jannikowi Sinnerowi.
Choć każde z powyższych wydarzeń było obszernie omawiane w światowych mediach i stanowiło przedmiot licznych dyskusji na temat kondycji, wyglądu czy stylizacji księżnej Kate, to ograniczały się one do udziału przyszłej monarchini w charakterze uczestniczki, a nie prelegentki. Inaczej było podczas odbywającej się 18 listopada bieżącego roku konferencji Future Workforce Summit w Londynie zorganizowanej przez The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Tym razem 43-latka po raz pierwszy od zakończenia leczenia onkologicznego miała okazję wygłosić przemówienie, ponownie poruszając tematykę tak bliską jej sercu i stanowiącą nawiązanie do kwestii omawianych przed dwoma laty.
Czytaj więcej
Kilka dni po ogłoszeniu zakończonej chemioterapii, księżna Kate po raz pierwszy wróciła do swoich...
Z właściwą sobie elegancją księżna Walii powitała zgromadzonych na konferencji 80 liderów światowego biznesu, odczytując na wstępie fragment wiersza walijskiego poety Alexa Whartona. Zwróciła przy tym uwagę na konieczność zrozumienia, jak istotną rolę w wychowaniu przedstawicieli młodego pokolenia odgrywa troska, miłość, a także pełne wsparcie i zrozumienie ze strony dorosłych. – Miłość to pierwsza i najważniejsza więź, jaką tworzymy w życiu – mówiła. – Odczuwana w najwcześniejszych latach życia, stanowi fundament tego, kim się stajemy i jak rozwijamy się jako dorośli – brzmiała dalsza część przemówienia.
W skierowanych do przedsiębiorców słowach podkreśliła też potrzebę tworzenia silnych więzi rodzinnych, tak istotnych w budowaniu poczucia bezpieczeństwa przekładającego się na zdrowe relacje w społeczeństwie. – Każde dziecko zasługuje na szacunek i bezpieczeństwo, a osoby pielęgnujące te wartości należy doceniać. Każde zachowanie dyktowane troską przyczynia się do tworzenia wspólnoty – przekonywała, używając następnie obrazowego porównania miłości i wsparcia okazywanego dzieciom do starannie tkanego latami materiału, który na dalszych etapach życia ma uodparniać dorosłego już człowieka na doświadczane trudności. – W istocie my wszyscy uczestniczymy w tym procesie, niestrudzenie tkając ten sam materiał – mówiła.
Czytaj więcej
Księżna Kate za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała odbiorców, że zakończyła pro...
Miejscem, w którym dzieci powinny doświadczać wsparcia ze strony dorosłych i zyskiwać siłę niezbędną do budowania trwałych więzi w przyszłości, powinien być rodzinny dom. – Miłość, bezpieczeństwo i rytm tworzony w rodzinnym domu powinny sprzyjać rozwojowi dzieci. Kochający dom to miejsce, w którym uczymy się troski o drugiego człowieka, jednak każde środowisko ma istotny wpływ na to, w jaki sposób zostaniemy ukształtowani – dodała księżna Walii.
Przypominając zgromadzonym o celu działalności założonego w 2021 r. Centrum Wczesnego Dzieciństwa, księżna Kate podkreśliła też, jak istotne z punktu widzenia dzieci są te momenty, gdy aktywni zawodowo rodzice poświęcają czas na wspólne czynności. Ich znaczenie porównała do sukcesów i produktywności dobrze prosperujących firm. – Każdy z nas oddziałuje na swoje otoczenie: dom, rodzinę, firmę, zespoły, z którymi współpracuje czy społeczności, które tworzy. Są to ekosystemy, które budujemy każdego dnia. Wyobraźcie sobie świat, w którym w każdej z tych dziedzin życia czas i troska będą cenione na równi z sukcesem i produktywnością. Te obszary nie są i nie powinny być ze sobą sprzeczne – przekonywała.
Miłość i wsparcie okazywane dzieciom, księżna Walii nazwała najlepszą inwestycją w przyszłość. – Wierzę w potęgę często niedocenianej i niezauważanej troski o najmłodszych, przyczyniającej się do tworzenia szczęśliwego, zdrowego społeczeństwa – podsumowała.
Czytaj więcej
Następcy brytyjskiego tronu za pośrednictwem mediów społecznościowych wystosowali ważne oświadcze...
Przemowa księżnej Kate spotkała się z serdecznym przyjęciem ze strony zgromadzonych. Doceniono siłę przekazu, mającego tak odmienny wydźwięk od wystąpień charakterystycznych dla spotkań poświęconych tematyce biznesowej. – To, o co prosi nas Jej Królewska Wysokość, bardzo różni się od tego, czego tradycyjnie oczekuje się od przedstawicieli świata biznesu. Skierowana do nas prośba odnosi się do podstawowych działań i skłania nas do przemyślenia sposobu zarządzania naszymi zespołami, a także zastanowienia się, jak możemy wspierać pracowników przy użyciu metod innych niż te, stosowane dotychczas – mówiła obecna na spotkaniu Amanda Blanc, członkini The Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood.
O potędze relacji z najmłodszymi przedstawicielami brytyjskiego społeczeństwa świadczą w przypadku księżnej Kate nie tylko słowa wypowiedziane podczas szczytu Future Workforce Summit. Następnego dnia, mama książąt George’a, Charlotte i Louisa, miała okazję uczestniczyć w charytatywnej gali Royal Variety Performance. Biznesową stylizację złożoną z eleganckiego szarego garnituru i koszuli z białymi falbanami zastąpiła szmaragdową suknią wieczorową marki Talbot Runhof. Wśród osób pozujących do zdjęć u jej boku pojawiali się już nie tylko przedsiębiorcy, ale i gwiazdy muzyki rozrywkowej – grupa Westlife czy wokalistka Jessie J. – a także dziewięcioletnie bliźniaczki Emelia i Olivia Edwards, które powitały ją i księcia Williama przy wejściu. Zdradziły książęcej parze, że ich ulubioną wokalistką jest Billie Eilish, co przyszły król Wielkiej Brytanii uznał za przejaw dobrego gustu. Mimo miłej atmosfery spotkania, księżna wyjaśniła dziewczynkom, że będzie musiała zachować informację o rozmowie z dziewięciolatkami w tajemnicy przed swoimi pociechami, ponieważ nie mogły one wziąć udziału w ceremonii, mimo że jednym z gości honorowych był występujący w pełnym przebraniu scenicznym aktor wcielający się w postać Misia Paddingtona. – Moim dzieciom było bardzo przykro, że nie mogły się dziś tutaj zjawić – wyjaśniła, nachylając się w stronę zaciekawionych 9-latek.
Źródła:
https://www.bbc.com/
https://www.independent.co.uk/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Często słyszę pytanie, dlaczego koncentruję moją pracę na badaniach dotyczących wczesnego dzieciństwa. Odpowiedź jest prosta: ogromnie zależy mi na pomocy osobom najbardziej bezbronnym, a jednocześnie potrzebującym najwięcej wsparcia. Nie mam na myśli jedynie najmłodszych przedstawicieli naszego społeczeństwa, którzy ze względu na swój wiek są wrażliwi i nie mają możliwości udźwignięcia wielu problemów samodzielnie. Sytuacja dotyczy też dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji, przebywających w więzieniach, centrach rehabilitacji, ośrodkach dla uzależnionych czy pozostających w kryzysie bezdomności. Rozmawiając z nimi, niejednokrotnie słyszałam, że wielu problemom udałoby się zapobiec, gdyby już we wczesnym dzieciństwie ktoś zadbał o ich bezpieczeństwo i zapewnił troskliwe wsparcie. Takie potrzeby są zgodne z ludzką naturą. Jednak wielu z nas doświadcza braków w tym podstawowym zakresie, a środowisko, w którym żyjemy, nie zawsze potrafi temu sprostać – tak w listopadzie 2023 r. księżna Walii zainaugurowała swoją przemowę podczas sympozjum „Shaping Us” w ramach prowadzonej przez siebie fundacji The Royal Foundation Centre for Early Childhood.
Michelle Obama nie przestaje angażować się w pomoc na rzecz edukacji dziewcząt na świecie. Zadeklarowała przekaz...
Następczyni norweskiego tronu, księżniczka Ingrid Alexandra udzieliła wywiadu dla telewizji NRK, komentując międ...
90-letnia Maryette McFarland ukończyła studia i zdobyła wyższe wykształcenie w zakresie literatury angielskiej....
Pokojową Nagrodę Nobla przyznano Marii Corinie Machado za „niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych naro...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Córkę Grace Kelly i księcia Rainiera nazywano buntowniczką. Próbowała swoich sił jako projektantka, modelka i pi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas