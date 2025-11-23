– Często słyszę pytanie, dlaczego koncentruję moją pracę na badaniach dotyczących wczesnego dzieciństwa. Odpowiedź jest prosta: ogromnie zależy mi na pomocy osobom najbardziej bezbronnym, a jednocześnie potrzebującym najwięcej wsparcia. Nie mam na myśli jedynie najmłodszych przedstawicieli naszego społeczeństwa, którzy ze względu na swój wiek są wrażliwi i nie mają możliwości udźwignięcia wielu problemów samodzielnie. Sytuacja dotyczy też dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji, przebywających w więzieniach, centrach rehabilitacji, ośrodkach dla uzależnionych czy pozostających w kryzysie bezdomności. Rozmawiając z nimi, niejednokrotnie słyszałam, że wielu problemom udałoby się zapobiec, gdyby już we wczesnym dzieciństwie ktoś zadbał o ich bezpieczeństwo i zapewnił troskliwe wsparcie. Takie potrzeby są zgodne z ludzką naturą. Jednak wielu z nas doświadcza braków w tym podstawowym zakresie, a środowisko, w którym żyjemy, nie zawsze potrafi temu sprostać – tak w listopadzie 2023 r. księżna Walii zainaugurowała swoją przemowę podczas sympozjum „Shaping Us” w ramach prowadzonej przez siebie fundacji The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Kilka miesięcy później przyszła królowa Wielkiej Brytanii zmuszona była zrezygnować z obowiązków zawodowych ze względu na pogarszający się stan zdrowia, przebyte zabiegi i podjętą chemioterapię. O chorobie nowotworowej informowała w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych w marcu minionego roku. Choć leczenie trwało kilka miesięcy, fundacja kontynuowała swoją działalność, na bieżąco informując księżną o postępach w realizowaniu poszczególnych projektów. Optymistyczny komunikat przekazany przez żonę księcia Williama 9 września minionego roku przyniósł nadzieję nie tylko na powrót do zdrowia przyszłej monarchini, ale też na stopniowe podejmowanie zobowiązań zawodowych, na które, jak przyznała, czekała z niecierpliwością. – Wraz z nadejściem końca lata pragnę przekazać Wam radosną wiadomość o całkowitym zakończeniu chemioterapii – mówiła w nagraniu zamieszczonym tego dnia w mediach społecznościowych. – Z niecierpliwością czekam na możliwość powrotu do pracy i obecności w ważnych wydarzeniach publicznych, gdy tylko pojawi się taka sposobność. Mimo doświadczonych trudności wkraczam w kolejną fazę powrotu do zdrowia z nową nadzieją i umiejętnością doceniania życia – podkreśliła księżna.



Księżna Kate wraca do aktywności zawodowej po zakończonej chemioterapii

Pierwsze spotkania służbowe z udziałem księżnej Kate pozwalały stopniowo realizować marzenie o powrocie do aktywności zawodowej. Zorganizowane w Zamku Windsor rozmowy z członkami zespołu The Centre for Early Childhood (tłum. Centrum Wczesnego Dzieciństwa) miały miejsce niespełna dwa tygodnie po publikacji wspomnianego nagrania. W kolejnych miesiącach odbyło się też spotkanie z rodzinami ofiar ataku nożownika w Southport latem minionego roku, w trakcie którego księżna Kate i książę William przekazali kondolencje pogrążonym w żałobie rodzicom trzech dziewczynek zamordowanych podczas zajęć sportowych w jednym z lokalnych ośrodków. Wizyta w szpitalu Royal Marsden, w którym 43-latka poddawana była leczeniu onkologicznemu, odbyła się na początku bieżącego roku, a wśród zaplanowanych na kolejne miesiące wydarzeń z udziałem powracającej do zdrowia księżnej, znalazła się też ceremonia wręczenia trofeów zwycięzcom tegorocznego turnieju tenisowego w Wimbledonie – Idze Świątek i Jannikowi Sinnerowi.

Choć każde z powyższych wydarzeń było obszernie omawiane w światowych mediach i stanowiło przedmiot licznych dyskusji na temat kondycji, wyglądu czy stylizacji księżnej Kate, to ograniczały się one do udziału przyszłej monarchini w charakterze uczestniczki, a nie prelegentki. Inaczej było podczas odbywającej się 18 listopada bieżącego roku konferencji Future Workforce Summit w Londynie zorganizowanej przez The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Tym razem 43-latka po raz pierwszy od zakończenia leczenia onkologicznego miała okazję wygłosić przemówienie, ponownie poruszając tematykę tak bliską jej sercu i stanowiącą nawiązanie do kwestii omawianych przed dwoma laty.

