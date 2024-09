Księżna Kate odbyła pierwsze po chorobie spotkanie służbowe. Wiadomo, czego dotyczyło

Księżna Walii przez wiele tygodni poddawana była leczeniu onkologicznemu. W nagraniu opublikowanym na oficjalnym profilu instagramowym w marcu bieżącego roku, żona brytyjskiego następcy tronu osobiście poinformowała obserwujących o zdiagnozowanej u niej chorobie nowotworowej i związaną z nią chemioterapią, którą zalecił jej zespół medyczny. Zapewniała wówczas, że każdego dnia czuje cię coraz lepiej, a rodzina otacza ją nieustannym wsparciem w tym trudnym czasie. – Moja praca zawsze była dla mnie źródłem satysfakcji i radości. Nie mogę się doczekać powrotu do obowiązków, ale zrobię to wtedy, gdy zdrowie mi na to pozwoli – podkreślała w ówczesnym wystąpieniu.





Reklama

Czytaj więcej Ludzie Oficjalny komunikat księżnej Kate: Zakończyłam chemioterapię Księżna Kate za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała odbiorców, że zakończyła proces chemioterapii. – Walka z rakiem jest skomplikowana, przerażająca i nieprzewidywalna – napisała. Jakie ma plany na najbliższe miesiące?

Dwie uroczystości ważne dla księżnej Kate

Wprawdzie na powrót do obowiązków zawodowych mama książąt George’a, Charlotte i Louisa musiała poczekać kilka miesięcy, jednak każde jej pojawienie się publiczne od chwili przekazania światu informacji na temat jej stanu zdrowia, spotykało się z entuzjazmem i ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów światowych. W przeddzień uroczystości Trooping the Colour zorganizowanej z okazji obchodów urodzin króla Wielkiej Brytanii, księżna informowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o postępach w leczeniu, przyznając jednak, że podobnie jak każda osoba poddająca się chemioterapii, miewa gorsze i lepsze momenty. – Jeszcze w pełni nie wyzdrowiałam – pisała. – Podczas trudniejszych dni czuję się słaba, zmęczona i wówczas pozwalam sobie na odpoczynek. Gdy przychodzą lepsze momenty, siła powraca i chcę jak najlepiej wykorzystać to dobre samopoczucie – brzmiała dalsza część komunikatu.

Miesiąc później przyszłą królową, jej siostrę oraz córkę przywitowano owacjami na stojąco podczas ich wizyty na trybunach kortów All England Lawn Tennis and Croquet Club w Wimbledonie, gdzie księżna Walii nie tylko kibicowała walczącym o puchar zawodnikom, ale i wręczała trofeum zwycięzcy turnieju, Hiszpanowi Carlosowi Alcarazarowi. – Jak dobrze tu wrócić! – brzmiał podpis pod zdjęciem wykonanym podczas ceremonii.