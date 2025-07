Monica Bellucci – matka i aktorka

Monica Bellucci przyznaje, że dzięki swoim córkom dorosła i zrozumiała, na czym polega bezwarunkowa miłość. „Macierzyństwo pozwoliło mi skontaktować się z moją głębszą naturą. Z jednej strony uświadomiło mi moją siłę, ponieważ odkryłam w sobie niewyczerpane źródło miłości i zdolność do przenoszenia gór. Z drugiej – sprawiło, że stałam się o wiele bardziej krucha, ponieważ, choć jest to nasz wybór, stajemy się niewolnikami tej miłości. Nie ma życia bez naszych dzieci...”, wyjaśnia dodając, że odkrywa fascynującą naturę swoich córek każdego dnia.

Léonie ma artystyczny temperament, ale jest jeszcze jest młoda, by obrać swoją zawodową ścieżkę. Jej starsza siostra, Deva, została osobą publiczną w wieku 16 lat. Wtedy po raz pierwszy pokazała się jako modelka, a następnie wzięła udział w filmie – po długich rozmowach z matką na temat blasków i cieni tego zawodu, zarówno pod kątem zawodowym, jak i prywatnym.

„Dziś sława gwiazdy zależy od reakcji publiczności, która może wejść z nią w interakcję. Jest w tym coś pozytywnego: nadaje to statusowi gwiazdy odpowiednią perspektywę. W takiej bliskości ludzie rozumieją ludzki wymiar artysty, jego wady, wrażliwość i ograniczenia. Ale trzeba być czujnym, ponieważ sieci społecznościowe mogą być również brutalne. Trzeba unikać mieszania sfery zawodowej z intymną”, przestrzega aktorka.

Monica Bellucci o relacjach z mężczyznami

Rozważa też na temat roli kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie. „Mężczyzn uczono, że muszą być silni i ukrywać swoją wrażliwość. Są, tak samo jak kobiety, przykuci do stereotypów. Widzę wokół siebie na przykład ojców, którzy chcieliby być bardziej zaangażowani w wychowanie swoich dzieci, a cierpią z powodu braku wystarczającej obecności”, zauważa. „Przechodzimy przez okres wielkich zmian w relacjach damsko-męskich i jest to konieczne, ale trudne. Wszyscy jesteśmy trochę zagubieni, ponieważ zasady się zmieniają, ale nie są jeszcze jasne. Stare kody kulturowe zostały zniszczone, a my szukamy równowagi, którą wciąż trudno znaleźć. To zagmatwany czas, ale musimy potraktować to jako fazę przejściową, jak do każdej pozytywnej zmiany w ewolucji społeczeństwa”.

Monica Bellucci przyznaje, że jako kobiecie, która pracuje jako aktorka, trudno jest jej czasem znaleźć równowagę między pracą a życiem rodzinnym. „Ważne jest, aby inspirować się wzajemnie swoim artystycznym wszechświatem. Podziwiam to, co robi Tim (Burton – red.). Ale dla mnie najważniejsza jest relacja między kobietą i mężczyzną. Patrzenie sobie w oczy i wzajemne zrozumienie. Wymiana artystyczna jest przyjemnością, ale nie jest niezbędna. Żyję z mężczyzną, nie z artystą”, podkreśla.