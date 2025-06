Strażak Agnieszka Wojciechowska: Rodzina jest jedyną odpowiedzią na kruchość życia

Poza tym wychowywałam się z chłopakami. Gdy dziewczyny wzdychały do nich i kibicowały im podczas meczy, dla mnie było oczywiste, że po prostu wchodzę na boisko i gram. To były moje pierwsze kroki. Od tej pory wiem, że gdy czegoś chcesz, to po prostu to robisz.

W moim zawodzie mocne ciało, to nie wszystko.



Opisujesz w książce z czym się zmagacie: ze zbieractwem, samotną śmiercią, próbami samobójczymi. Wspomniałaś, że ostoją jest dla ciebie rodzina. W książce piszesz o strategii, której nauczono cię w akademii, o higienie pamięci, o tym, żeby nie kolekcjonować obrazów: „Nie rusz, to nie twoje. Nie twoje ciało, nie twoja śmierć, więc tylko uszanuj, rób swoje. Pozbądź się niezdrowej ciekawości”.

Nie kolekcjonujemy obrazów, czyli nie wpatrujemy się, nie zapamiętujemy widoków, na jakie natrafiamy w trakcie służby. A gdy wydarzy się tragedia, co robią inni ludzie? Gapią się. Przyglądają. Zaczynają kolekcjonować wspomnienia. Gdy doszło do tragedii na campusie Uniwersytetu Warszawskiego, świadkowie filmowali atak studenta na niewinną kobietę, po czym przesyłali sobie nagrania messengerem. Mignęła mi rozmowa jakiejś kobiety, która mówi, że jest „cała rozdygotana, bo widziała moment morderstwa”. Obserwuję podobne sytuacje i łapię się za głowę. W jakim kierunku zmierza nasze społeczeństwo? My strażacy walczymy z tym, próbujemy pozbywać się tych obrazów, bo wiemy, czym to grozi.

Ratujesz ludzkie życie, a potem ktoś cię oskarża o zniszczenie mienia albo kradzież. Co wtedy czujesz?

Na początku czułam oburzenie, ale teraz po tylu latach pracy, wiem, że mogą zdarzyć się różne sytuacje, co nie znaczy, że do nich przywykłam. Ostatnio koledzy musieli wstrzymać ruch drogowy i jakaś kobieta zaczęła krzyczeć, że chce przejechać, bo się gdzieś spieszy. Gdy dochodzi do śmiertelnego wypadku na autostradzie i puszczamy ruch jednym pasem, wtedy przejeżdżają ludzie, którzy są zbulwersowani, że jeden pas wyłączyliśmy z ruchu. Pytają, czy nie można przesunąć samochodów? I chciałoby się wtedy rzec: „Nie, nie można, bo tam leży ciało. Może trochę szacunku!”. Spieszymy się, a nie myślimy, że w ten sposób dokonujemy profanacji. „Mnie się spieszy”, „Jestem najważniejszy”, „Mam zebranie z kimś ważnym”. A tam leży przecież czyjeś ciało, któremu należy się szacunek. Mam wrażenie, że coraz mniej tego szacunku w społeczeństwie.

Piszesz, że ogień potrafi być ekscytujący.

Ogień mnie fascynuje. Jego siła, majestat, nieokiełznanie. Miałam dwa takie pożary, które mocno zapadły mi w pamięć. Muszę ci się przyznać, że gdy zdarza nam się z mężem rozpalić duże ognisko obok domu, to mogę godzinami patrzeć w ogień.