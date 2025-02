Kierowca rajdowy Gosia Prus: W motorsporcie trzeba mieć dwie rzeczy - budżet i odwagę

Pamięta pani moment, w którym poczuła, że motoryzacja jest jej powołaniem?

Reklama

Miałam kilkanaście lat, a mój sąsiad miał subaru – i to ono bardzo mi się podobało. To był pierwszy moment, w którym w ogóle przyszło mi do głowy, że chciałabym się zajmować motoryzacją. Była zima, auto było niebieskie, na złotych felgach. Dokładnie takie teraz mam. Na początku była więc to wyłącznie miłość do tej marki, bo nie miałam żadnych innych możliwości – ani finansowych, ani żadnego zaplecza. Nikt w mojej rodzinie nie był związany z motoryzacją, więc nie miałam szans. Byłam po prostu fanką wszystkiego, co wiązało się z Subaru – Subaru Imprezy, starych rajdów. To był mój świat. Motoryzacja cały czas była w mojej głowie, ale traktowałam ją jako coś nieosiągalnego. Mogłam tylko marzyć: kiedyś będę miała subaru, kiedyś wezmę udział w rajdach, będę pracować w branży motoryzacyjnej. Kulminacyjnym momentem, który mnie popchnął w tym kierunku, był casting do Lotto Team.

Chciałabym jeszcze na chwilę zatrzymać panią w domu rodzinnym. Jaki był?

To temat, o którym rzadko mówię, bo wciąż jest dla mnie wrażliwy. Zdecydowanie nie miałam łatwego dzieciństwa. Wychowywałam się w trudnym domu i nie jest to temat, o którym opowiadam. Myślę, że to również ukształtowało mój charakter – to, że jestem zawzięta, waleczna, zdyscyplinowana i skoncentrowana na tym, żeby to życie potoczyło się inaczej niż mój start. Każdego dnia staram się poprawiać jakość życia. Sumiennie pracuję, trenuję, dbam o zdrowie, dbam o bliskich. Tworzę swój dom, w wersji o której marzyłam – spokojny i inspirujący.

Pani babcia mówi, że jest pani „szurnięta” na punkcie samochodów.