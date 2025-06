Monika: Proces rekrutacji składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wypełnienie formularza oraz przygotowanie zadania kreatywno-merytorycznego, czyli napisania przykładowego przemówienia, które mogłybyśmy wygłosić na forum ONZ. Następnie odbywają się dwie rozmowy – najpierw z komisją konkursową składająca się z organizacji związanych z młodzieżą lub ONZ w Polsce, a następnie z przedstawicielami MSZ. Są w nich sprawdzane kompetencje, znajomość ONZ oraz zaangażowanie w tematy ważne dla młodych ludzi.

Czy to właśnie wystąpienie na forum ONZ jest najważniejszym elementem kadencji?

Monika: Wystąpienia na forum ONZ to istotny punkt, ale nie najważniejszy. To działania lokalne przyniosły mi największą satysfakcję, zwłaszcza prowadzenie warsztatów dotyczących prawa ochrony klimatu w liceach. Lubię ten moment, gdy widzę błysk zrozumienia w oczach uczniów, kiedy nową wiedzę łączą z tym, co już znają i co jest dla nich ważne.

Hanna: Zgodzę się z Moniką: przemówienia są ważne, ale istotą tej roli nie jest promowanie pojedynczych wystąpień lecz budowanie inkluzywnego systemu, w którym młodzi realnie uczestniczą w procesach decyzyjnych. Widzimy znaczący postęp w ostatnich latach: w 2022 powstało tzw. Biuro ds. Młodzieży ONZ (UN Youth Office), które pod kierownictwem Specjalnego Wysłannika ds. Młodzieży jako pierwsza dedykowana jednostka, promuje prawa, perspektywy, wkład oraz potencjał młodych ludzi na całym świecie. Jako delegaci jesteśmy w regularnym kontakcie z biurem.

Czego dotyczyły wasze wystąpienia?

Monika: W moim przemówieniu podczas sesji plenarnej mówiłam o celach zrównoważonego rozwoju, skupiając się na potrzebie wsparcia kształcenia młodych ekspertów ds. klimatu i transformacji energetycznej w Polsce i na świecie. Podkreśliłam, że rozwój alternatywnych źródeł energii to długoterminowa strategia, mająca na celu zmniejszenie kosztów energii oraz uniezależnienie Europy od rosyjskiego gazu. Zakończyłam apelem, by państwa dotrzymywały swoich zobowiązań, m.in. wynikających z Porozumienia Paryskiego, bo wiarygodność w systemie międzynarodowym to absolutna podstawa.

Hanna: Miałam dwie okazje, aby przemówić. Pierwsze wystąpienie odbyło się podczas spotkania poświęconego prawom dziecka, w jego trakcie odniosłam się do sytuacji w Ukrainie, oraz faktu, że na świecie prawie co piąte dziecko żyje w warunkach konfliktu zbrojnego. Drugie wystąpienie dotyczyło reformy ONZ i inicjatywy UN 2.0, która ma na celu modernizację systemu, podkreślając rolę młodych liderów w całym procesie oraz znaczenie dialogu międzypokoleniowego.