Aktorka Małgorzata Rożniatowska ma 75 lat i jest aktywna zawodowo: Nie rezygujmy z życia

Tak było wielokrotnie, bo aktorstwo to ciężki zawód i złośliwy – jeśli już wpuści, to nie lubi wypuszczać z niego aktorów. Chociaż ja znam bardzo dużo osób, które w pewnym momencie zrezygnowały z aktorstwa i są szczęśliwe, zadowolone, odnalazły się gdzie indziej i świetnie sobie egzystują.

Wracając jednak do filmu „Dalej jazda”. Bohaterami obrazu są seniorzy, którzy uciekają z domu starców. Zastanawiam się, jak pani radzi sobie ze starzeniem? Kiedy zauważyła, że zaczyna się starość?

Z każdym rokiem dostrzegam, że są pewne rzeczy, których nie mogę już zrobić, ale staram się myśleć racjonalnie. Jestem wielką fanką czerwonych pelargonii, które zawsze stoją u mnie na balkonie. Jesienią zdejmowałam skrzynki z kwiatami i znosiłam je do piwnicy i nagle dwa lata temu okazało się, że nie mogę dźwignąć ani jednej skrzynki. Zamiast załamywać się, powiedziałam do siebie: "Nie będziesz tego robić. Dosyć, po prostu nie dasz rady". Przyjęłam taką zasadę, że jeśli coś lub ktoś mi mówi, że nie mogę czegoś zrobić, to należy przyjąć to do wiadomości.

Pochodzę z rodziny lekarskiej. Moja siostra jest lekarzem radiologiem i mówi, że do największej liczby złamań dochodzi tuż przed świętami, kiedy panie w pewnym wieku nagle sobie przypominają, że trzeba umyć okna. To jest nagminne, że spadają z drabinek, krzeseł czy stołów, więc ja już nawet do tego nie podchodzę. Namyłam się tych okien, nasprzątałam. Nie będę tego robić.

Idę na zakupy z wózeczkiem. Patrzę, ile sobie do niego naładowałam i po chwili przychodzi refleksja. „Przecież nie dociągnę tych zakupów do domu”. Trzeba więc nauczyć się eliminowania. To nie jest walka ze starością, tylko zdrowy rozsądek. Trzeba na siebie uważać i eliminować pewne rzeczy z życiorysu.

Bardzo się pani zmieniła fizycznie. Czy wprowadziła pani aktywność fizyczną, żeby być bardziej sprawną na starość?

Mam figurę dokładnie taką samą, jak moja babcia i mama w jesieni życia. W mojej rodzinie kobiety w pewnym wieku zaczęły szczupleć, nie robiąc absolutnie nic. Jestem więc teraz na tym etapie i bardzo się cieszę, że mam mniej kilogramów do noszenia. Oczywiście uważam na to, co jem, ale nie robię nic specjalnego w tej sprawie.

W jaki sposób dba pani o sprawność umysłową?

Żeby zagrać w filmie, trzeba nauczyć się swojej kwestii. Zauważam, że przygotowanie do roli zabiera mi dwa razy więcej czasu niż w młodości, ale to jest moja gimnastyka umysłowa.