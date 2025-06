Badanie: Polacy za mało wiedzą o chorobach otępiennych. Oto ich nieoczywiste symptomy

Czy są jakieś osobnicze czynniki genetyczne, które predysponują człowieka do wystąpienia tego rodzaju schorzeń?

Tak, czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju chorób otępiennych, zwłaszcza choroby Alzheimera. Chociaż większość przypadków choroby Alzheimera (około 85 proc.) to tzw. zachorowania sporadyczne, czyli bez wyraźnego podłoża genetycznego, istnieją formy dziedziczne. Najlepiej poznanym genetycznym czynnikiem ryzyka wystąpienia późnej formy choroby Alzheimera jest obecność izoformy e4 genu APOE. Posiadanie jednej lub dwóch kopii tego genu zwiększa ryzyko zachorowania, choć nie daje to pewności co do rozwoju choroby. Wczesne formy choroby Alzheimera, które pojawiają się przed 65 rokiem życia, są często związane z mutacjami w trzech genach: białka prekursora amyloidu (APP), preseniliny 1 (PSEN1) oraz preseniliny 2 (PSEN2). Mutacje w tych genach są odpowiedzialne za rozwój rodzinnej, autosomalnie dominującej postaci choroby Alzheimera.

Inne rodzaje otępienia również mogą mieć podłoże genetyczne i występować rodzinnie. Przykłady to otępienie czołowo-skroniowe czy choroba Huntingtona. Warto jednak podkreślić, że obciążenie genetyczne nie jest jedynym czynnikiem rozwoju demencji. Istotną rolę odgrywają również czynniki środowiskowe, dieta i styl życia.

Czy jakieś zachowania, zaniedbania mogą zwiększać ryzyko wystąpienia tego rodzaju choroby?

Absolutnie tak. Styl życia i codzienne nawyki mają ogromny wpływ na zdrowie mózgu i mogą znacząco zwiększać lub zmniejszać ryzyko rozwoju chorób otępiennych. Badania wskazują, że działania zmniejszające ryzyko demencji powinny być podejmowane przez całe życie. Siedzący tryb życia negatywnie wpływa na zdrowie sercowo-naczyniowe i dotlenienie mózgu, co zwiększa ryzyko otępienia naczyniowego i innych form demencji. Regularny ruch dotlenia mózg, stymuluje produkcję czynników wzrostu neuronów i poprawia funkcje poznawcze. Dieta uboga w składniki odżywcze, a bogata w przetworzoną żywność, cukry i tłuszcze trans może prowadzić do stanów zapalnych i uszkodzeń naczyń krwionośnych, co z kolei zwiększa ryzyko otępienia. Odpowiednie odżywianie, bogate w kwasy omega-3, witaminy i antyoksydanty, wspiera koncentrację, pamięć i ogólną kondycję mózgu.

Chroniczny brak snu lub jego niska jakość zaburzają procesy regeneracyjne w mózgu, co może prowadzić do akumulacji toksyn i uszkodzeń neuronów. Sen jest kluczowy dla konsolidacji pamięci i usuwania toksyn. Podobnie długotrwały stres negatywnie wpływa na komórki nerwowe i może prowadzić do zaburzeń poznawczych. Nauka skutecznych technik relaksacyjnych jest ważna dla ochrony mózgu.

Mózg potrzebuje wyzwań, aby pozostać w formie. Brak aktywności umysłowej, takiej jak czytanie, nauka nowych umiejętności czy gry logiczne, może osłabiać połączenia nerwowe i zmniejszać rezerwę poznawczą. Brak kontaktów społecznych negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poznawcze. Aktywne życie towarzyskie stymuluje mózg i redukuje stres.