Europejski Dzień Mózgu. Czyj mózg jest większy: kobiecy czy męski?

Być może obchodzony dzisiaj Europejski Dzień Mózgu stanie się okazją do tego, by przypomnieć sobie o sposobach dbania o to niezastąpione „centrum dowodzenia” naszego organizmu. Co mu szkodzi, a co sprzyja?