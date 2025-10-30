Aktualizacja: 30.10.2025 20:34 Publikacja: 30.10.2025 12:35
90-letnia Maryette McFarland nie tylko zdobyła upragniony dyplom i miała okazję nadrobić zaległości czytelnicze, ale też zyskała sprawność w obsłudze narzędzi niezbędnych w codziennej pracy studentów.
Foto: Adobe Stock
W jednym z najnowszych wywiadów Hailey Bieber została zaskoczona pytaniem o przerwanie nauki w liceum. – Jestem z siebie bardzo dumna, że osiągnęłam tak wiele, mimo że nie dobrnęłam do końca szkoły średniej – odpowiedziała pospiesznie, po chwili przyznając jednak, że żałuje podjętej wówczas decyzji. – Jako uczennica ostatniej klasy byłam już tak blisko ukończenia szkoły. Jednak lenistwo wzięło górę, ponieważ już wtedy miałam pracę. Pomyślałam zatem, że nie muszę tego robić i poddałam się. Po czasie żałuję, że jednak nie podjęłam tego starania – przyznała 28-latka w rozmowie z „The Wall Street Journal” w październiku tego roku.
Tymczasem, jak pokazują przykłady wielu przedsiębiorczych seniorów, zaniechane w młodości plany edukacyjne mają szansę doczekać się realizacji w dojrzałym wieku, gdy obowiązki zawodowe czy wychowawcze spoczywają już na barkach innych członków rodziny, co przyszłym absolwentom daje wystarczająco dużo czasu na naukę i udział w zajęciach dydaktycznych. W minionym roku światowe media obiegła informacja o 105-letniej Virginii Hislop, która przygotowała pracę magisterską w latach 40. minionego wieku, jednak ze względu na działania wojenne, nie było jej dane obronić jej w zaplanowanym terminie. Na upragniony dyplom Uniwersytetu Stanford przyszło jej poczekać 83 lata, jednak czas pokazał, że warto było podjąć ten wysiłek. Uroczystość wręczenia zasłużonego wyróżnienia miała podniosły charakter, a gratulujący jej sukcesu dziekan uczelni z trudem ukrywał wzruszenie. – Dla wielu osób dyplom stanowi synonim osiągnięć, a przykład Virginii Hislop pokazuje, że już sam proces uczenia się i wspomagania innych w realizacji ich planów edukacyjnych jest godny pochwały – mówił wówczas.
Podobny wysiłek zdecydowała się podjąć 90-letnia mieszkanka Irlandii Północnej, Maryette McFarland, która wprawdzie miała pewne trudności w realizacji niektórych zadań w trybie online, jednak mogła przy tym liczyć na wsparcie ze strony najbliższych: dzieci, wnucząt i prawnucząt. W ich towarzystwie odbierała zasłużony dyplom, a tak ważna uroczystość nie mogłaby się odbyć bez czerwonego dywanu rozwiniętego specjalnie dla wyjątkowej absolwentki.
– Jestem zadziwiona, szczęśliwa i nadal nie do końca w to wierzę. Poza tym czuję się prawie tak samo jak wtedy, gdy miałam 89 lat – żartowała uśmiechnięta Maryette McFarland zapytana o swoje odczucia po zdobyciu upragnionego dyplomu uczelni wyższej. – Czekałam na to wiele lat, ale wreszcie znalazłam czas, by zająć się studiami – dodała, dumnie prezentując licznie zgromadzonym reporterom starannie opakowane w tubę wyróżnienie.
Rozpoczęta w latach 60. nauka w Trinity College Dublin w Irlandii zeszła na dalszy plan, gdy u boku ówczesnej studentki pojawił się przyszły mąż. Obowiązki rodzinne matki czworga dzieci na wiele lat przyćmiły plany o ponownym podjęciu nauki na wyższej uczelni. Gdy jednak dorośli potomkowie Maryette McFarland założyli własne rodziny, a seniorka rodu doczekała się wnucząt i prawnucząt, okoliczności okazały się na tyle sprzyjające, by przerwaną przed laty edukację rozpocząć ponownie. Sprawnie posługujący się nowoczesnymi narzędziami technologicznymi członkowie rodziny przyszłej studentki zadbali o to, by jej aplikacja trafiła na czas do systemu rekrutacyjnego Otwartego Uniwersytetu w Belfaście. – Miałam niesamowite wsparcie ze strony rodziny. Jedna z moich wnuczek poprosiła tatę swojej przyjaciółki o napisanie mi referencji i tak dostałam się na uniwersytet – wspomina w rozmowie z BBC.
Choć nie każde zadanie powierzane wielbicielce literatury w toku studiów było dla niej łatwe do zrealizowania, konsekwentnie stawiała czoła wyzwaniom, doceniając możliwość zapoznawania się z treścią książek, na których lekturę wcześniej nie starczało jej czasu. – Większość zajęć mnie fascynowała, jednak zdarzały się i trudne momenty, gdy musiałam przygotować się do egzaminów lub we wskazanym terminie dostarczyć esej. Było to jednak wspaniałe doświadczenie, a czytanie tak wielu książek przysparzało mi bardzo dużo radości – relacjonowała w cytowanej rozmowie.
Niewątpliwym wyzwaniem była też dla najstarszej absolwentki irlandzkiej uczelni konieczność dostarczania niektórych prac domowych w trybie zdalnym. – Bardzo źle radzę sobie online – przyznała z uśmiechem. – Jednak otrzymałam niesamowitą pomoc ze strony mojej rodziny. Synowa nauczyła mnie pisać na komputerze, czego wcześniej nie potrafiłam robić. Najbliżsi pomagali mi w każdej sytuacji, gdy tylko ich potrzebowałam, choć może niektórym pomysł babci powracającej na studia mógłby wydać się dość dziwny – dodaje z uśmiechem.
Tymczasem przedstawiciele najbliższej rodziny Maryette McFarland dalecy są od wyrażania dezaprobaty wobec jej naukowych ambicji. – Jako 90-latka moja mama została absolwentką wyższej uczelni. Jestem z niej taka dumna – mówiła przed kamerami BBC najstarsza córka ambitnej mieszkanki Londonderry, Shauna Gailey. Choć wzruszenie na krótką chwilę odebrało jej głos, zdołała dokończyć wypowiedź, podkreślając, że jej mama zawsze żałowała zaniechania nauki w przeszłości, a realizacja tego zamierzenia stanowiła jej wieloletnie marzenie. – Wszyscy o tym wiedzieliśmy, jednak bardzo dobrze rozumieliśmy jej decyzję, ponieważ przy czworgu dzieci miała naprawdę bardzo dużo zajęć. Teraz to marzenie się ziściło, co ogromnie ucieszyło nie tylko mamę, ale i całą naszą rodzinę – dodała roześmiana.
Seniorka nie tylko zdobyła upragniony dyplom i miała okazję nadrobić zaległości czytelnicze, przygotowując się do poszczególnych egzaminów czy opracowując zadane eseje, ale też zyskała sprawność w obsłudze narzędzi niezbędnych w codziennej pracy studentów. – W trakcie nauki siedziała na kanapie, otoczona stosem książek, z laptopem na kolanach i tabletem przed sobą – wspomina córka.
Wiele wskazuje zatem na to, że deklaracje o rzekomych trudnościach w obsłudze komputera i organizacji pracy zdalnej były w przypadku ambitnej seniorki nieco na wyrost. – Jeśli ja mogłam zdobyć dyplom w wieku 90 lat, to każdy może tego dokonać. Jest tak wiele osób młodszych ode mnie, którym z pewnością również może się to udać. Jeśli tylko masz konkretne zainteresowania i zależy ci na uzyskaniu stopnia naukowego, nic nie powinno cię przed tym powstrzymywać – zapewniała dumna absolwentka w rozmowie z „The Irish News”. Zapytana o chęć spożytkowania nowo nabytej wiedzy w praktyce, z rozbawieniem odpowiada jednak, że w tak dojrzałym wieku nie zamierza już podejmować pracy zawodowej.
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
