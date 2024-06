Ukończyła liceum w wieku 99 lat. Ma zamiar kontynuować naukę?

W czasach, gdy wybitnie uzdolniona nastolatka Dorothy Jean Tillman obroniła doktorat, 18-letnia Madison Crowell została przyjęta na ponad 200 uczelni w Stanach Zjednoczonych, 89-letnia Joy Fox otrzymuje nagrody za zwiedzanie świata w pojedynkę, a Jane Goodall świętuje swoje 90. urodziny odwiedzając kilkadziesiąt krajów, w których zlokalizowane są siedziby instytutu jej imienia, łatwo przekonać się, że to nie wiek, ale konsekwencja w działaniu i skupienie na jasno obranym celu pozwalają na realizację swoich zamierzeń.

Nie inaczej było w przypadku 99-letniej Eleanor Monninger, która od czasu przerwania edukacji w 1942 roku marzyła, by domknąć ten ważny rozdział w swoim życiu. A gdy tego dokonała, jej osiągnięcie oklaskiwało 3000 osób zgromadzonych na uroczystości z okazji zakończenia szkoły. Kto dopingował ją do działania i dlaczego tak bardzo zależało jej na tym, by dopisać zakończenie historii boleśnie przerwanej 82 lata temu?



„Czułam się zażenowana”

Eleanor Monninger była w przedostatniej klasie liceum Macomb High School w Illinois, gdy jej brat został zrekrutowany do wojska, a ona sama musiała opuścić szkołę, by wspomóc rodziców w prowadzeniu gospodarstwa. Gdy trzy lata później działania wojenne dobiegły końca, na naukę było już, w jej odczuciu, za późno. – Nie chciałam wracać, bo czułam się zażenowana jako najstarsza osoba wśród tych dzieciaków – przyznaje w rozmowie z “The Washington Post”. Wówczas też doszła do wniosku, że dyplom nie będzie jej do niczego potrzebny.

Jej ówczesny chłopak, Bob Monninger, po powrocie z wojny, szybko się oświadczył, a w kolejnych latach małżonkowie witali na świecie swoje dzieci. Zajęta ich wychowaniem oraz pracą jako pomoc kuchenna na uniwersytecie w Illinois, Eleanor odłożyła plany związane z zakończeniem edukacji na bliżej nie zdefiniowaną przyszłość.