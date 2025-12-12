Od siedmiu lat jest pani prezeską WIOSNY, po tym jak odwołano ks. Jacka Stryczka, któremu zarzucano mobbing. Początki na stanowisku prezeski chyba nie były dla pani łatwe?

Było trudno, bo trzeba było odzyskać zaufanie wolontariuszy i sponsorów. Szlachetna Paczka to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą – 700 tysięcy osób, które łączymy co roku. Na szczęście wszyscy tak nas postrzegali. Dziś jesteśmy bardziej stabilni i jesteśmy w innym miejscu – Wiosna jako pracodawca, ale też Wiosna jako stowarzyszenie, które niesie pomoc. Mamy więcej rejonów, więcej szkół współpracujących w Akademii Przyszłości. Jesteśmy regularnie audytowani, zdobywamy różne nagrody za zarządzanie projektami. Ostatnio np. dostaliśmy nagrodę IPMA za Akademię Przyszłości, a wcześniej za Szlachetną Paczkę. Myślę, że dziś jesteśmy organizacją, która może pokazywać innym, jak pomagać.

Czego jako człowieka nauczyła panią praca w WIOŚNIE, zwłaszcza na stanowisku prezeski Stowarzyszenia?

To praca, w której rozmawia się z bardzo różnymi osobami. Z jednej strony mamy pracowników, którzy są wielkimi profesjonalistami. Chylę przed nimi czoła. To zaszczyt z nimi pracować. A z drugiej strony to jest zaszczyt rozmawiać z każdym wolontariuszem, nawet z najmniejszych miejscowości. To są bardzo różne osoby. To Polska w pigułce. Jeśli WIOSNA ma co roku 14 tysięcy wolontariuszy, to jest pełen przekrój poglądów i doświadczeń. Ta praca pokazuje, że możliwa jest Polska ponad podziałami, w której różni ludzie potrafią być razem. Mam poczucie, że pracuję w organizacji, która rzeczywiście łączy ludzi ponad podziałami. I wszystko jedno, czy są to pracownicy, czy wolontariusze. Wśród nich są osoby z bardzo różnym wykształceniem, z bardzo różnymi poglądami, zarówno społecznymi, jak i politycznymi. Ale jest coś, co nas wszystkich łączy. Jest ta wspólna idea pomagania drugiemu człowiekowi i podania mu ręki. W WIOŚNIE uwierzyłam, że taka Polska, w której rozmawiają różni ludzie, którzy są kompletnie inni, nie muszą się dzielić. Mogą być po prostu razem. To jest możliwe.

Jakie cechy trzeba mieć, by zajmować stanowisko prezeski WIOSNY? To przecież nie jest to samo, co prezes małej czy nawet dużej firmy...

To odporność na stres i rezyliencja. To podstawowa kompetencja każdej osoby, która pracuje w organizacji pozarządowej. Nieważne, czy jest mała, czy duża. Pracujemy z bardzo różnymi ludźmi, a finansowanie jest niepewne – nie produkujemy niczego, niczego nie sprzedajemy. Nasze finansowanie wygląda zupełnie inaczej niż finansowanie firmy, która coś produkuje. Tam można przewidzieć przychody. Oczywiście bierze się pod uwagę ryzyka rynku, ale w organizacji pozarządowej nigdy nie wiemy, czy te osoby, które chcą nas wspierać, będą to robić nadal. Czy znajdą się firmy, które zaangażują się w pomoc, nie mamy jak oszacować wsparcia darczyńców.

Produkują państwo dobro...

Tak, ale jednocześnie wiele osób oczekuje, że to dobro będziemy produkować całkowicie bezkosztowo. A przecież rekrutacja i szkolenie wolontariuszy, materiały, ochrona danych, systemy IT – to wszystko kosztuje. Dlatego trzeba dbać o współpracę z biznesem i szukać partnerów. To jest moje główne zmartwienie, taka główna uważność, żeby nawiązywać trwałą współpracę z biznesem. Wciąż poszukujemy firm, które chciałyby z nami współpracować na takich partnerskich zasadach i robić to dobro razem z nami.

Ani przez chwilę nie chciała pani „gasić światła w stowarzyszeniu”? I np. zacząć pracę w korporacji? Chyba wówczas wszystko byłoby bardziej stabilne w pani życiu?

Myślę sobie, że już nie. Zaczęłam pracować w WIOŚNIE chwilę po moich 40. urodzinach. I to była bardzo dobra zmiana w moim życiu. Nie wyobrażam sobie w tym momencie pracy w korporacji. Oczywiście myślę o sukcesji – to naturalne. Każda odpowiedzialna osoba pracująca w organizacji pozarządowej musi o tym myśleć. myśleć. Myślimy o tym w zarządzie. Mamy nadzieję, że pojawi się ktoś chętny, kto kiedyś pociągnie to dalej. Mam świetnych wiceprezesów, więc wierzę, że kiedyś któryś z nich może przejmie ode mnie pałeczkę prezeski zarządu, bo prezesem się bywa.