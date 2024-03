Katarzyna Nicewicz, prezeska Fundacji Daj Herbatę: Kobiety w kryzysie bezdomności są nieuchwytne

W ubiegły poniedziałek pobiliśmy rekord. Wydaliśmy 520 posiłków, to bardzo dużo. Przed pandemią i wzrostem inflacji przychodziło maksymalnie 200 osób.

Według badań z 2019 roku wśród osób w kryzysie bezdomności było znacznie więcej mężczyzn niż kobiet (bo prawie 85 proc.). Czy te dane są nadal aktualne? Podobno też inne są powody, dla których kobiety trafiają na ulice….

Bazując na własnym doświadczeniu, mogę powiedzieć, że kobiety często balansują na granicy domności i bezdomności, trudno je policzyć, są w pewnym sensie „nieuchwytne”. Wiele jest wśród nich kobiet silnie uzależnionych, chorych, w kryzysie psychicznym ze stanami psychotycznymi, cudzoziemek, które przyjechały do Polski po lepsze życie, ale im się nie powiodło oraz kobiet, które uciekają przed domową przemocą. Wolą żyć na ulicy, niż wrócić do swojej wsi i narażać się na ciągłe upokorzenie i cierpienie. Wiele historii jest trudnych do zweryfikowania. Można też wyodrębnić grupę kobiet, które poświęciły całe życie na opiekowanie się swoimi rodzicami, a gdy ci umarli, zostały bez jakiegokolwiek wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomych i pomysłu na siebie. Nie mają umiejętności, które pozwoliłyby im samodzielnie ogarniać rzeczywistość, choć zdarza się, że znają nawet kilka języków obcych. Nie wszystkie chcą nam opowiadać swoje historie. Boją się rozsypać. Wciąż pokutuje przekonanie, że łzy to dowód słabości. Nie rozumieją, że właśnie otworzenie się przed drugim człowiekiem jest przejawem wewnętrznej siły.

Co roku pani fundacja organizuje dla kobiet w kryzysie bezdomności Dzień Kobiet. Na czym polegają jego obchody?

Najważniejsze jest to, żeby się uśmiechnęły. W tym roku przez dwa dni będziemy robić wszystko, by poczuły się ważne. By przypomniały sobie, że są piękne, by z radością spojrzały w lustro. Zorganizowałyśmy im metamorfozy. Te, które zechcą, będą mogły zostać pomalowane przez makijażystkę, uczesane przez fryzjera. Dostaną upominki, biżuterię. Wiem, że w dobie trendu bodypositivity pojawiło się wiele głosów krytycznych, że makijaż nie jest potrzebny, ale sama po sobie wiem, że kiedy umaluję rzęsy i nałożę odrobinę fluidu, dodaje mi to mocy, poprawia humor. Nasze panie nie mają do tego dostępu na co dzień, więc jest to dla nich przyjemność. Te, które wyrażą zgodę, wezmą też udział w sesji zdjęciowej organizowanej na potrzeby w kampanii „Kobiecość też bywa bezdomna”.