"Rozmowa to podstawa". Katarzyna Szczerbowska o tym, jak rozpoznać problemy psychiczne i z nimi żyć

Jak rozpoznać, że ktoś znalazł się w kryzysie psychicznym? Na jakie symptomy zwrócić uwagę?

Katarzyna Szczerbowska: Kryzys psychiczny jest podstępny — często człowiek, który go doświadcza, w ogóle tego nie zauważa i to otoczenie pierwsze widzi, że coś jest nie tak. Psychiatrzy w kontekście kryzysu najczęściej mówią o zmianie zachowania: ktoś nagle przestaje być sobą. To może się różnie objawiać: łatwo wpada w złość, zaczyna się wyraźnie izolować, albo umawia się z wieloma osobami na portalach randkowych, objawia jakieś kompulsywne zachowania czy to seksualne, czy zaczyna za dużo jeść albo kupować. Towarzyszyć temu może także utrata pamięci i koncentracji. Osobie w kryzysie psychicznym może być trudno wykonywać czynności, które do tej pory były dla niej łatwe: w pracy nagle zaczyna się spóźniać, nie realizuje swoich zadań tak, jak wcześniej, nie nadąża. Do tego często przestaje ją cieszyć to, co wcześniej sprawiało jej radość. Nie ma siły, energii.

Czyli kryzys psychiczny lepiej widać z zewnątrz?

Dla nas ludzi, ważne są więzi — my nie funkcjonujemy jako osobne byty, jesteśmy połączeni z innymi; w rodzinie, relacjach przyjacielskich, koleżeńskich, zawodowych. Dbanie o nie jest ważne, bo wtedy łatwiej jest nam coś niepokojącego zobaczyć, ale także zainterweniować, czyli porozmawiać z osobą, u której widzimy niepokojącą zmianę. Czasem przyczyną jest konkretny problem, który da się rozwiązać — może to być zmiana szkoły czy pracy, które stwarzają niesprzyjające dla zdrowia psychicznego warunki. Czasem trzeba wyjść z toksycznej relacji lub zmienić sposób funkcjonowania w niej. Bywa, że ktoś bliski popada w kryzys psychiczny coraz głębiej, a my go zauważamy dopiero wtedy, kiedy dzieje się już coś drastycznego — osoba doświadczająca go waży trzydzieści kilo, jest okaleczona albo w ogóle nie wstaje już z łóżka.

Rozmowa jest pierwszym ratunkiem?