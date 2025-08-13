Reklama

Miliarderka założyła szkołę medyczną. Doskonały program nauczania?

Najbogatsza kobieta świata, Alice L. Walton, otworzyła szkołę medyczną, w której przyszli lekarze będą uczyć się, jak utrzymać pacjentów w zdrowiu, a nie jedynie leczyć ich choroby. Chętnych nie brakowało, a pierwsze zajęcia już ruszyły.

Publikacja: 13.08.2025 10:16

W ramach czteroletniego programu nauczania studenci Alice L. Walton School of Medicine będą m.in. po

W ramach czteroletniego programu nauczania studenci Alice L. Walton School of Medicine będą m.in. poznawać zaawansowane technologicznie metody wczesnego wykrywania chorób za pomocą najnowszych narzędzi opartych na działaniu sztucznej inteligencji.

Foto: Adobe Stock

Dominika Drygas

Studenci zgromadzeni na terenie niemal 6-hektarowego ogrodu otaczającego nowoczesną uczelnię Alice L. Walton School of Medicine w skupieniu przyglądają się sobie nawzajem. Dobrani w pary, trzymają w dłoniach szkicowniki, na których próbują wiernie narysować twarz osoby stojącej naprzeciwko. Po tym zadaniu czeka ich dyskusja na temat przygotowanych portretów, a następnie próba analizy symboli użytych przez autorkę obrazu „Portrait of a Florentine Nobleman”, Kehinde Wiley czy widocznych na nasyconym kolorystycznie akrylu na płótnie „The Poetry of Joseph E Big Bear”. Dla dokładnej analizy obu dzieł studenci przemieszczą się do pobliskiego Crystal Bridges Museum of American Art. Powstałe w 2011 roku, ma przypominać przyszłym lekarzom, że ludzkie zdrowie bazuje na wielu filarach, wśród których sztuka odgrywa równie ważną rolę co nauka, zdrowy tryb życia czy bliski kontakt z naturą.

Alice L. Walton School of Medicine. Akronim adekwatny do warunków panujących na uczelni

O ten ostatni również zadbano z największą starannością. W ogrodach zlokalizowanych na rozległym terenie uczelni studenci mogą nie tylko podziwiać piękno przyrody, ale i uczestniczyć w zajęciach polegających na uprawie roślin sadowniczych i warzywnych. Poznają tajniki sezonowości poszczególnych produktów, a także sposoby ich przyrządzania. Uczestnictwo w ponad 50 jednostkach lekcyjnych z zakresu dietetyki (co najmniej o połowę więcej niż w tradycyjnych szkołach medycznych) pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat zależności między prawidłowym odżywianiem a zdrowiem. – Przy braku zrozumienia prostych zasad prawidłowego żywienia oraz łatwym dostępie do fast foodów trudno zadbać o właściwą masę ciała, a co za tym idzie, wyeliminować choroby związane z nadwagą i otyłością. Tak podstawową wiedzę powinien przekazywać pacjentom każdy lekarz – zauważa Emily Bunch, jedna z 48 osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach Alice L. Walton School of Medicine.

Pokonawszy 2000 kandydatów, zasiliła grono przyszłych medyków, którzy 14 lipca zainaugurowali nowy rok akademicki w placówce założonej przez Alice L. Walton, dziedziczkę rodzinnej fortuny pozyskanej za sprawą największej sieci sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Walmart. Akronim AWSOM, który, poza brakującymi w środku i na końcu literami „e”, wyraźnie nawiązuje do angielskiego słowa „wspaniały”, w pełni odpowiada warunkom panującym w nowoczesnej uczelni. Przeszklone ściany, imponująca powierzchnia budynku wynosząca około 14 300 m kw., bliskie sąsiedztwo wspomnianego muzeum, park na dachu, studia wellness i fitness czy staw na terenie rozległego ogrodu to tylko niektóre udogodnienia czekające na studentów nowo otwartej szkoły wyższej. – Chciałam stworzyć miejsce, które wyposaży przyszłych medyków w narzędzia i umiejętności niezbędne do tego, by ich pacjenci byli zdrowi, a nie jedynie musieli leczyć swoje choroby – deklaruje założycielka.

Czytaj więcej

Była żona Jeffa Bezosa jest sygnatariuszką powstałej w sierpniu 2020 roku inicjatywy Zobowiązanie do
Biznes
Miliardy idą w świat. Na co wydaje fortunę była żona Jeffa Bezosa?
Reklama
Reklama

Alice L. Walton School of Medicine: nowości technologiczne, działalność charytatywna studentów i wykładowców

W ramach czteroletniego programu nauczania studenci będą też poznawać zaawansowane technologicznie metody wczesnego wykrywania chorób za pomocą najnowszych narzędzi opartych na działaniu sztucznej inteligencji. – Jesteśmy świadkami ogromnej transformacji technologicznej. Potencjał, wynikający z tych udogodnień niezwykle mnie fascynuje – podkreśla w rozmowie z „Times” założycielka uczelni. – Program studiów medycznych w Alice L. Walton School of Medicine zapewnia studentom dostęp do narzędzi opartych na wirtualnej i mieszanej rzeczywistości (ang. virtual and mixed reality, w skrócie VR/MR). Zestawy VR/MR pozwalają tworzyć w pełni symulowane środowisko pracy, umożliwiając studentom zgłębianie anatomii 3D, a także podejmowanie działań z uwzględnieniem różnych scenariuszy reakcji na leczenie. Dzięki połączeniu oprogramowania edukacyjnego i zestawów VR/MR studenci będą mogli szczegółowo zapoznać się z anatomią prezentowanych modeli, mając przy tym możliwość powiększania, podświetlania, obracania, a nawet przycinania poszczególnych fragmentów w ramach testów – napisano na profilu uczelni na Instagramie, w opisie serii zdjęć, na których zaangażowani studenci zapoznają się z możliwościami technologicznymi omawianego oprogramowania.

Zlokalizowana w Bentonville w stanie Arkansas uczelnia ma też za zadanie wykształcić w przyszłych lekarzach umiejętność klarownego porozumiewania się z pacjentami, empatycznego reagowania na ich potrzeby, a także zrozumienia, że wybrany przez nich zawód stanowi formę służby społecznej opartej na zaufaniu wobec, jak podkreśla założycielka szkoły, uzdrowicieli. W tym celu kursanci już w pierwszych dniach zajęć uczestniczą w pracach społecznych na rzecz zlokalizowanych w najbliższej okolicy szpitali, centrów opieki, domów dziecka czy fundacji wspierających ofiary przemocy domowej. – Oczekujemy aktywnego zaangażowania w tego typu działalność zarówno ze strony studentów, jak i wykładowców naszej szkoły. Absolwenci, gdziekolwiek znajdą pracę w przyszłości, powinni rozumieć, komu służą – podkreśla dr Sharmila Makhija, pochodząca z Alabamy chirurżka ginekologiczna, pełniąca funkcję dziekana uczelni.

Czytaj więcej

Dr Ruth Gottesman zależało na tym, aby mniej zamożni studenci mieli środki na naukę.
Nauka
Miliard dolarów dla studentów medycyny. Hojny dar byłej wykładowczyni

Alice L. Walton: Dwa światy – medycyny i sztuki – są ze sobą ściśle powiązane

O skuteczności podejmowanych działań na rzecz lokalnych organizacji świadczą przedstawione w mediach społecznościowych dane opublikowane po pierwszym tygodniu pracy uczelni. – Studenci AWSOM rozpoczęli nową tradycję. W ramach akcji charytatywnych wspierających pracę pobliskich organizacji pomalowali ponad 180 m kw. powierzchni w schronisku dla dzieci w północno-zachodnim Arkansas, stworzyli 250 paczek z podstawowymi artykułami leczniczymi dla seniorów w lokalnych szpitalach, zapakowali 6800 pieluszek przeznaczonych dla 136 dzieci wspieranych przez organizację Family Network, Inc., a także skompletowali 200 toreb ratunkowych dla ofiar przemocy domowej wspomaganych przez organizację Freedom Finder – można przeczytać w jednym z postów.

75-letnia Alice L. Walton, której majątek „Forbes” szacuje na 112,5 mld dol., w 2016 roku odziedziczyła po ojcu akcje Walmartu warte 11 miliardów dolarów. W ciągu siedmiu lat wartość tych akcji wzrosła do 71 miliardów. Córka założyciela sieci supermarketów przez lata pracowała jako analityk finansowy w Arvest Bank Group, a zainteresowanie sztuką już od czasów dzieciństwa skłoniło ją do zainicjowania prywatnej kolekcji rozpoczętej od nabycia obrazu „Blue Nude” autorstwa Pabla Picassa. Z czasem uzupełniała imponujące zasoby o kolejne obrazy i rzeźby, które następnie stały się częścią założonego w 2011 roku Crystal Bridges Museum of American Art. Obecnie można tam podziwiać ponad 3500 eksponatów zlokalizowanych na terenie spektakularnego kompleksu, zajmującego 20 200 m kw. i oferującego nie tylko możliwość podziwiania dzieł sztuki, ale i korzystania z bogatej oferty edukacyjnej, zaplecza bibliotecznego, warsztatów rękodzieła, obozów letnich oraz wykładów poświęconych sztuce i architekturze.

Lokalizacja sąsiadującej z gmachem muzeum szkoły medycznej, w której studenci pierwszych pięciu roczników będą pobierać nauki bez opłat, nie jest przypadkowa. Jej założycielka, po poważnym wypadku samochodowym, którego doświadczyła w latach 80., ma za sobą niezliczone pobyty w szpitalach i centrach rehabilitacji. – Swojego czasu właściwie nie opuszczałam szpitali. Aby zachować równowagę psychiczną chwytałam się wszystkiego, co pomagało mi odzyskać spokój: od malowania akwarelami po czytanie książek i podziwianie dzieł sztuki. Wierzę, że te dwa światy – sztuki i medycyny – są ze sobą ściśle powiązane, a ich korelacja prowadzi do niezliczonych korzyści na obu gruntach – mówiła w cytowanej rozmowie z „Time”. O benefitach wynikających z takiego połączenia już teraz przekonują się studenci uczelni. Oby w najbliższej przyszłości dołączyli do nich również ich pacjenci, chętni zgłębić tajemnicę utrzymania, a nie uratowania własnego zdrowia.

Reklama
Reklama

Źródła:
https://time.com/
https://www.alwmedschool.org/
https://www.forbes.com/

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia

Dominika Drygas

Studenci zgromadzeni na terenie niemal 6-hektarowego ogrodu otaczającego nowoczesną uczelnię Alice L. Walton School of Medicine w skupieniu przyglądają się sobie nawzajem. Dobrani w pary, trzymają w dłoniach szkicowniki, na których próbują wiernie narysować twarz osoby stojącej naprzeciwko. Po tym zadaniu czeka ich dyskusja na temat przygotowanych portretów, a następnie próba analizy symboli użytych przez autorkę obrazu „Portrait of a Florentine Nobleman”, Kehinde Wiley czy widocznych na nasyconym kolorystycznie akrylu na płótnie „The Poetry of Joseph E Big Bear”. Dla dokładnej analizy obu dzieł studenci przemieszczą się do pobliskiego Crystal Bridges Museum of American Art. Powstałe w 2011 roku, ma przypominać przyszłym lekarzom, że ludzkie zdrowie bazuje na wielu filarach, wśród których sztuka odgrywa równie ważną rolę co nauka, zdrowy tryb życia czy bliski kontakt z naturą.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Z raportu wynika, że nawet jeżeli sąd zakazał stalkerowi zbliżania się i kontaktowania z ofiarą, to
Zdrowie
Stalking odciska piętno nie tylko na psychice ofiary. Lekarze ostrzegają
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Inwestowanie w kobiece zdrowie ma trwały wpływ na kolejne pokolenia – mówi Bill Gates.
Zdrowie
Fundacja Gatesów przekaże rekordową kwotę na wsparcie „kobiecych spraw”
W skali świata liczba zachorowań na nowotwór wątroby z roku na rok rośnie.
Zdrowie
Wirusy przestają dominować wśród przyczyn raka wątroby. Oto, co go teraz powoduje
Zdaniem badaczy nowe odkrycie może otworzyć nowe możliwości leczenia depresji.
Zdrowie
Depresja ma swój „kod komunikacyjny”. Przełomowe odkrycie naukowców
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Japonki, jak każde inne buty, które są niewłaściwie dopasowane do stopy, powodują zmiany w biomechan
Zdrowie
Noszenie japonek negatywnie wpływa na mózg? Problem tkwi w biomechanice chodu
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie