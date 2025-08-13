Alice L. Walton School of Medicine: nowości technologiczne, działalność charytatywna studentów i wykładowców

W ramach czteroletniego programu nauczania studenci będą też poznawać zaawansowane technologicznie metody wczesnego wykrywania chorób za pomocą najnowszych narzędzi opartych na działaniu sztucznej inteligencji. – Jesteśmy świadkami ogromnej transformacji technologicznej. Potencjał, wynikający z tych udogodnień niezwykle mnie fascynuje – podkreśla w rozmowie z „Times” założycielka uczelni. – Program studiów medycznych w Alice L. Walton School of Medicine zapewnia studentom dostęp do narzędzi opartych na wirtualnej i mieszanej rzeczywistości (ang. virtual and mixed reality, w skrócie VR/MR). Zestawy VR/MR pozwalają tworzyć w pełni symulowane środowisko pracy, umożliwiając studentom zgłębianie anatomii 3D, a także podejmowanie działań z uwzględnieniem różnych scenariuszy reakcji na leczenie. Dzięki połączeniu oprogramowania edukacyjnego i zestawów VR/MR studenci będą mogli szczegółowo zapoznać się z anatomią prezentowanych modeli, mając przy tym możliwość powiększania, podświetlania, obracania, a nawet przycinania poszczególnych fragmentów w ramach testów – napisano na profilu uczelni na Instagramie, w opisie serii zdjęć, na których zaangażowani studenci zapoznają się z możliwościami technologicznymi omawianego oprogramowania.

Zlokalizowana w Bentonville w stanie Arkansas uczelnia ma też za zadanie wykształcić w przyszłych lekarzach umiejętność klarownego porozumiewania się z pacjentami, empatycznego reagowania na ich potrzeby, a także zrozumienia, że wybrany przez nich zawód stanowi formę służby społecznej opartej na zaufaniu wobec, jak podkreśla założycielka szkoły, uzdrowicieli. W tym celu kursanci już w pierwszych dniach zajęć uczestniczą w pracach społecznych na rzecz zlokalizowanych w najbliższej okolicy szpitali, centrów opieki, domów dziecka czy fundacji wspierających ofiary przemocy domowej. – Oczekujemy aktywnego zaangażowania w tego typu działalność zarówno ze strony studentów, jak i wykładowców naszej szkoły. Absolwenci, gdziekolwiek znajdą pracę w przyszłości, powinni rozumieć, komu służą – podkreśla dr Sharmila Makhija, pochodząca z Alabamy chirurżka ginekologiczna, pełniąca funkcję dziekana uczelni.



Alice L. Walton: Dwa światy – medycyny i sztuki – są ze sobą ściśle powiązane

O skuteczności podejmowanych działań na rzecz lokalnych organizacji świadczą przedstawione w mediach społecznościowych dane opublikowane po pierwszym tygodniu pracy uczelni. – Studenci AWSOM rozpoczęli nową tradycję. W ramach akcji charytatywnych wspierających pracę pobliskich organizacji pomalowali ponad 180 m kw. powierzchni w schronisku dla dzieci w północno-zachodnim Arkansas, stworzyli 250 paczek z podstawowymi artykułami leczniczymi dla seniorów w lokalnych szpitalach, zapakowali 6800 pieluszek przeznaczonych dla 136 dzieci wspieranych przez organizację Family Network, Inc., a także skompletowali 200 toreb ratunkowych dla ofiar przemocy domowej wspomaganych przez organizację Freedom Finder – można przeczytać w jednym z postów.

75-letnia Alice L. Walton, której majątek „Forbes” szacuje na 112,5 mld dol., w 2016 roku odziedziczyła po ojcu akcje Walmartu warte 11 miliardów dolarów. W ciągu siedmiu lat wartość tych akcji wzrosła do 71 miliardów. Córka założyciela sieci supermarketów przez lata pracowała jako analityk finansowy w Arvest Bank Group, a zainteresowanie sztuką już od czasów dzieciństwa skłoniło ją do zainicjowania prywatnej kolekcji rozpoczętej od nabycia obrazu „Blue Nude” autorstwa Pabla Picassa. Z czasem uzupełniała imponujące zasoby o kolejne obrazy i rzeźby, które następnie stały się częścią założonego w 2011 roku Crystal Bridges Museum of American Art. Obecnie można tam podziwiać ponad 3500 eksponatów zlokalizowanych na terenie spektakularnego kompleksu, zajmującego 20 200 m kw. i oferującego nie tylko możliwość podziwiania dzieł sztuki, ale i korzystania z bogatej oferty edukacyjnej, zaplecza bibliotecznego, warsztatów rękodzieła, obozów letnich oraz wykładów poświęconych sztuce i architekturze.

Lokalizacja sąsiadującej z gmachem muzeum szkoły medycznej, w której studenci pierwszych pięciu roczników będą pobierać nauki bez opłat, nie jest przypadkowa. Jej założycielka, po poważnym wypadku samochodowym, którego doświadczyła w latach 80., ma za sobą niezliczone pobyty w szpitalach i centrach rehabilitacji. – Swojego czasu właściwie nie opuszczałam szpitali. Aby zachować równowagę psychiczną chwytałam się wszystkiego, co pomagało mi odzyskać spokój: od malowania akwarelami po czytanie książek i podziwianie dzieł sztuki. Wierzę, że te dwa światy – sztuki i medycyny – są ze sobą ściśle powiązane, a ich korelacja prowadzi do niezliczonych korzyści na obu gruntach – mówiła w cytowanej rozmowie z „Time”. O benefitach wynikających z takiego połączenia już teraz przekonują się studenci uczelni. Oby w najbliższej przyszłości dołączyli do nich również ich pacjenci, chętni zgłębić tajemnicę utrzymania, a nie uratowania własnego zdrowia.