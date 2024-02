Miliard dolarów dla studentów medycyny. Hojny dar byłej wykładowczyni

Czytaj więcej Jej historia Miliony do podziału: dziedziczka rezygnuje z gigantycznego majątku Pochodząca z Austrii Marlene Engelhorn, dziedziczka wielomilionowej fortuny, planuje rozdać 25 milionów euro mieszkańcom swojego kraju. Jaki ma na to pomysł i co zamierza zrobić po rozdystrybuowaniu rodzinnego majątku?

Historyczny gest

Zgromadzeni w auli studenci przybyli na spotkanie z byłą profesor na wieść o braku konieczności ponoszenia opłat za naukę,nie kryli entuzjazmu i łez wzruszenia. Swoją wdzięczność wyraził też dr Philip Ozuah, prezes Montefiore Einstein, placówki, która opiekuje się między innymi Albert Einstein College of Medicine. – Jestem dozgonnie wdzięczny za ten historyczny gest – napisał w oficjalnym oświadczeniu. – Wierzę, że tym sposobem wiele osób zyska dostęp do edukacji, co przyczyni się do rozwoju medycyny w naszym rejonie. Ten wspaniały dar pozwoli zapewnić ciągłość i wysoki poziom przyszłych usług medycznych w naszym kraju – dodał w oświadczeniu.

59 proc. uczniów uczęszczających obecnie do Albert Einstein College of Medicine to kobiety, przy czym większość to osoby reprezentujące różne narodowości. Jak podaje The Guardian, absolwenci tej uczelni kończą studia z najwyższym zadłużeniem spośród innych placówek edukacyjnych na terenie Nowego Jorku. Wprowadzona przez dr Ruth Gottesman zmiana z pewnością pozwoli przyszłym lekarzom skupić się jedynie na nauce, bez konieczności spłacania wysokich pożyczek wiele lat po zakończeniu studiów.

