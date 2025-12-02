Co dzieje się z mózgiem w wieku 9, 32, 66 i 83 lat? Przełomowe wyniki badań

Okres dojrzewania trwa dłużej, niż sądzono. Nowe ustalenia naukowców

Badania wykazały, że okres dzieciństwa trwa mniej więcej do dziewiątego roku życia. Na początku mózg gwałtownie zwiększa swój rozmiar, jednocześnie z czasem przerzedza nadmiar połączeń między komórkami nerwowymi, zwanymi synapsami, tworzonymi na początku życia. Mózg jest w tym okresie mniej wydajny. Jego pracę można porównać do zachowania dziecka, które idzie tam, gdzie poniesie je fantazja, zamiast zmierzać prosto z punktu A do punktu B.

Około dziewiątego roku życia zaczyna się okres dojrzewania mózgu. Znajdujące się w nim połączenia przechodzą w stan pełnej efektywności. To, według naukowców, najgłębsza zmiana między fazami mózgu. Ludzki umysł pozostaje w niej mniej więcej do 32. roku życia.

W świetle nowych badań okres dojrzewania trwa znacznie dłużej, niż dotąd uważano. Zgodnie z powszechnym przekonaniem kończył się on w wieku nastoletnim, zaś według neurobiologii trwa do około 20. roku życia. Choć to, że mózg pozostaje w tej samej fazie od 9. aż do 32. roku życia, może wydawać się zaskakujące, wiele pomiarów funkcji mózgu sugeruje, że właśnie w tym czasie jest on najbardziej wydajny, a swoje szczytowe możliwości osiąga tuż po trzydziestce.

Okres dorosłości trwa trzy dekady. Kiedy mózg zaczyna się starzeć?

W okresie dorosłości następuje faza stabilności mózgu. Jest to najdłużej trwający okres w życiu, obejmuje ponad trzy dekady. Zmiany zachodzą w tym czasie wolniej. Tendencja do poprawy efektywności pracy mózgu zaczyna powoli się odwracać.

Wczesne starzenie zaczyna się w wieku 66 lat, jednak nie jest to nagły proces. W tym czasie powoli następują zmiany we wzorcach połączeń w mózgu. Zamiast koordynować działania jako jednolity organ, mózg staje się coraz bardziej podzielony na obszary, które ściśle ze sobą współpracują. Późne starzenie się następuje w wieku 83 lat. W mózgu zachodzą wtedy podobne zmiany jak w przypadku wczesnego starzenia się, jednak są jeszcze bardziej wyraźne.