Wiedza medyczna na temat podstawowych biologicznych różnic w tym, jak objawiają się problemy zdrowotne u kobiet i mężczyzn, jest coraz większa. Różnice te mogą wpływać na wszystko: od czynników ryzyka, poprzez objawy, aż po reakcje na konkretne metody leczenia.

Brak miażdżycy nie oznacza, że kobieta jest bezpieczna

Nie inaczej jest w przypadku czynników ryzyka chorób serca u kobiet i mężczyzn, które w skali całego globu należą do głównych przyczyn śmierci. Jednym z tych czynników są zmiany miażdżycowe w tętnicy wieńcowej, które – lekarze wiedzą to od dawna – dotykają kobiety rzadziej niż mężczyzn.

Jednocześnie nie było do końca pewne, w jakim stopniu ta różnica przekłada się na stopień ryzyka wystąpienia takich groźnych wydarzeń jak zawał serca. Naukowcy nie mieli też pewności, czy ryzyko to równie proporcjonalnie wzrasta u kobiet i mężczyzn – wraz z rozrostem blaszek miażdżycowych.

Okazuje się, że mniejsza miażdżyca lub jej brak u kobiet wcale nie oznacza, że są one wolne od ryzyka wystąpienia zawału serca. Do takiego wniosku doszła grupa naukowców z centrum medycznego Mass General Brigham w Bostonie.