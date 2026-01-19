Od wielu lat kulturystyka zyskuje coraz większą popularność wśród kobiet. Sport ten ma jednak swoją ciemną stronę, przed czym ostrzegają autorzy nowego badania, które ukazało się niedawno na łamach czasopisma naukowego „European Heart Journal”.

Zawodowe kulturystki z wyższym ryzykiem nagłej śmierci z powodu zatrzymania akcji serca

Pierwszą tak szeroko zakrojoną analizę śmierci w gronie kulturystek przeprowadziła grupa kardiologów z czołowych włoskich uniwersytetów w Padwie, Bolonii, Bolzano i Rzymie. Okazuje się, że profesjonalne zawodniczki są znacznie bardziej narażone na nagłą śmierć z powodu zatrzymania akcji serca w porównaniu z kobietami działającymi w innych dziedzinach sportu wyczynowego.

Badacze wzięli na warsztat dane dotyczące 9447 kulturystek, które przynajmniej raz wzięły udział w zawodach Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitnessu w latach 2005–2020. Następnie przeanalizowali przypadki śmierci wraz z ich przyczynami.

Ustalono, że najczęstszą przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie akcji serca, które odpowiadało za 31 proc. przypadków. Ryzyko śmierci z tego powodu wśród profesjonalnych kulturystek było przy tym ponad 20 razy wyższe w porównaniu z kobietami, które amatorsko uprawiały kulturystykę.