Ta metoda pomaga w leczeniu objawów depresji. Jest darmowa i łatwo dostępna

Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że ćwiczenia o lekkiej lub umiarkowanej intensywności mogą być bardziej korzystne niż intensywne treningi.
Zespół naukowców z University of Lancashire przeanalizował dane pochodzące z 73 randomizowanych badań z udziałem niemal 5 tys. dorosłych. Badacze korzystali z rejestru Cochrane, gdzie tworzone są systematyczne przeglądy badań dotyczących ludzkiego zdrowia.
Depresja należy do najczęstszych przyczyn pogorszenia stanu zdrowia i niepełnosprawności, dotykając ponad 280 milionów osób na świecie. Standardowe leczenie obejmuje farmakoterapię lekami przeciwdepresyjnymi, terapię psychologiczną lub połączenie obu metod. Część osób szuka jednak alternatywnych metod. Jedną z nich mogą być ćwiczenia fizyczne. Jest to rozwiązanie, które nie wiąże się z wysokimi kosztami, jest powszechnie dostępne, a przy tym zapewnia dodatkowe korzyści zdrowotne.
W przeprowadzonym przeglądzie naukowcy prześledzili dowody z randomizowanych badań kontrolowanych, w których ćwiczenia porównywano z brakiem leczenia lub interwencją kontrolną, a także z terapiami psychologicznymi i lekami przeciwdepresyjnymi. Ich praca stanowi aktualizację przeglądu opublikowanego po raz pierwszy w 2008 r., a ostatnio zaktualizowanego w 2013 r. Dzięki temu przegląd, który objął okres do listopada 2023 r., został uzupełniony o 35 nowych badań. Ogólny charakter wyników okazał się jednak podobny.
Do przeglądu włączono w sumie 73 randomizowane badania kontrolowane. 69 z nich dostarczyło dane do metaanaliz. Głównym ocenianym wynikiem był pomiar depresji lub nastroju po zakończeniu leczenia i w każdym dłuższym okresie obserwacji. Naukowcy oceniali także akceptowalność leczenia, jakość życia, koszty i zdarzenia niepożądane.
Efekty 57 badań, obejmujących 2189 uczestników, pokazały, że ćwiczenia fizyczne mogą mieć umiarkowane korzyści w redukcji objawów depresji w porównaniu z brakiem leczenia lub interwencją kontrolną. W zaktualizowanym przeglądzie porównano również treningi z innymi aktywnymi metodami leczenia depresji. 10 badań, obejmujących 414 uczestników, zestawiło ćwiczenia z terapią psychologiczną. Okazało się, że obie metody mają podobny wpływ na zmniejszenie objawów depresji. Porównania z lekami przeciwdepresyjnymi również sugerowały podobny efekt, jednak naukowcy przyznali, że dowody są ograniczone i o niskiej pewności. Niejasne są też długoterminowe skutki z uwagi na brak wystarczającej liczby badań.
Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że ćwiczenia o lekkiej lub umiarkowanej intensywności mogą być bardziej korzystne niż intensywne treningi. Ponadto większą poprawę objawów depresji zaobserwowano po ukończeniu od 13 do 36 sesji ćwiczeń. Naukowcy nie byli jednak w stanie wskazać jednej, najlepszej formy aktywności, choć stwierdzili, że mieszane programy ćwiczeń i trening oporowy są skuteczniejsze niż same ćwiczenia aerobowe. W analizie nie uwzględniono takich form ćwiczeń jak joga, qigong i rozciąganie, które będą stanowić obszar przyszłych badań.
Według prof. Andrew Clegga, głównego autora badania, uzyskane wyniki sugerują, że ćwiczenia fizyczne mogą być bezpieczną opcją w radzeniu sobie z objawami depresji. Przyznaje on jednak, że treningi nie działają tak samo dobrze u wszystkich osób. „Ćwiczenia fizyczne mogą pomóc osobom z depresją, ale jeśli chcemy dowiedzieć się, które rodzaje są najskuteczniejsze, u kogo i czy korzyści utrzymują się w czasie, nadal potrzebujemy większych, wysokiej jakości badań. Jedno duże, dobrze przeprowadzone badanie jest znacznie lepsze niż liczne, niskiej jakości, małe badania z ograniczoną liczbą uczestników” – dodał.
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
