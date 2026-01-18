Ta metoda pomaga w leczeniu objawów depresji. Jest darmowa i łatwo dostępna

Co udało się ustalić naukowcom? Wyniki metaanalizy

Do przeglądu włączono w sumie 73 randomizowane badania kontrolowane. 69 z nich dostarczyło dane do metaanaliz. Głównym ocenianym wynikiem był pomiar depresji lub nastroju po zakończeniu leczenia i w każdym dłuższym okresie obserwacji. Naukowcy oceniali także akceptowalność leczenia, jakość życia, koszty i zdarzenia niepożądane.

Efekty 57 badań, obejmujących 2189 uczestników, pokazały, że ćwiczenia fizyczne mogą mieć umiarkowane korzyści w redukcji objawów depresji w porównaniu z brakiem leczenia lub interwencją kontrolną. W zaktualizowanym przeglądzie porównano również treningi z innymi aktywnymi metodami leczenia depresji. 10 badań, obejmujących 414 uczestników, zestawiło ćwiczenia z terapią psychologiczną. Okazało się, że obie metody mają podobny wpływ na zmniejszenie objawów depresji. Porównania z lekami przeciwdepresyjnymi również sugerowały podobny efekt, jednak naukowcy przyznali, że dowody są ograniczone i o niskiej pewności. Niejasne są też długoterminowe skutki z uwagi na brak wystarczającej liczby badań.

Jakie ćwiczenia zapewniają najlepsze efekty?

Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że ćwiczenia o lekkiej lub umiarkowanej intensywności mogą być bardziej korzystne niż intensywne treningi. Ponadto większą poprawę objawów depresji zaobserwowano po ukończeniu od 13 do 36 sesji ćwiczeń. Naukowcy nie byli jednak w stanie wskazać jednej, najlepszej formy aktywności, choć stwierdzili, że mieszane programy ćwiczeń i trening oporowy są skuteczniejsze niż same ćwiczenia aerobowe. W analizie nie uwzględniono takich form ćwiczeń jak joga, qigong i rozciąganie, które będą stanowić obszar przyszłych badań.

Według prof. Andrew Clegga, głównego autora badania, uzyskane wyniki sugerują, że ćwiczenia fizyczne mogą być bezpieczną opcją w radzeniu sobie z objawami depresji. Przyznaje on jednak, że treningi nie działają tak samo dobrze u wszystkich osób. „Ćwiczenia fizyczne mogą pomóc osobom z depresją, ale jeśli chcemy dowiedzieć się, które rodzaje są najskuteczniejsze, u kogo i czy korzyści utrzymują się w czasie, nadal potrzebujemy większych, wysokiej jakości badań. Jedno duże, dobrze przeprowadzone badanie jest znacznie lepsze niż liczne, niskiej jakości, małe badania z ograniczoną liczbą uczestników” – dodał.

Źródła: