Reklama

Ta metoda pomaga w leczeniu objawów depresji. Jest darmowa i łatwo dostępna

Zaktualizowany przegląd dotychczasowych badań wskazuje, że aktywność fizyczna może w umiarkowany sposób zmniejszać objawy depresji, a jej efekt jest podobny do terapii psychologicznej. Naukowcy sprawdzili, jakiego typu treningi zapewniają najlepsze rezultaty.

Publikacja: 18.01.2026 15:25

Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że ćwiczenia o lekkiej lub umiarkowanej intensywności mogą być

Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że ćwiczenia o lekkiej lub umiarkowanej intensywności mogą być bardziej korzystne niż intensywne treningi.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są możliwości leczenia objawów depresji przy użyciu aktywności fizycznej?
  • Jakie rodzaje treningów mogą najkorzystniej wpływać na objawy depresji?
  • Jak ćwiczenia fizyczne wypadają w porównaniu z terapią psychologiczną i lekami przeciwdepresyjnymi?

Zespół naukowców z University of Lancashire przeanalizował dane pochodzące z 73 randomizowanych badań z udziałem niemal 5 tys. dorosłych. Badacze korzystali z rejestru Cochrane, gdzie tworzone są systematyczne przeglądy badań dotyczących ludzkiego zdrowia.

Jak wyglądało badanie?

Depresja należy do najczęstszych przyczyn pogorszenia stanu zdrowia i niepełnosprawności, dotykając ponad 280 milionów osób na świecie. Standardowe leczenie obejmuje farmakoterapię lekami przeciwdepresyjnymi, terapię psychologiczną lub połączenie obu metod. Część osób szuka jednak alternatywnych metod. Jedną z nich mogą być ćwiczenia fizyczne. Jest to rozwiązanie, które nie wiąże się z wysokimi kosztami, jest powszechnie dostępne, a przy tym zapewnia dodatkowe korzyści zdrowotne.

W przeprowadzonym przeglądzie naukowcy prześledzili dowody z randomizowanych badań kontrolowanych, w których ćwiczenia porównywano z brakiem leczenia lub interwencją kontrolną, a także z terapiami psychologicznymi i lekami przeciwdepresyjnymi. Ich praca stanowi aktualizację przeglądu opublikowanego po raz pierwszy w 2008 r., a ostatnio zaktualizowanego w 2013 r. Dzięki temu przegląd, który objął okres do listopada 2023 r., został uzupełniony o 35 nowych badań. Ogólny charakter wyników okazał się jednak podobny.

Czytaj więcej

Naukowcy przeanalizowali łącznie 17 różnych konserwantów. 11 z nich nie było związanych z zachorowal
Nauka
Uwaga na te konserwanty w żywności. Mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy typu 2
Reklama
Reklama

Co udało się ustalić naukowcom? Wyniki metaanalizy

Do przeglądu włączono w sumie 73 randomizowane badania kontrolowane. 69 z nich dostarczyło dane do metaanaliz. Głównym ocenianym wynikiem był pomiar depresji lub nastroju po zakończeniu leczenia i w każdym dłuższym okresie obserwacji. Naukowcy oceniali także akceptowalność leczenia, jakość życia, koszty i zdarzenia niepożądane.

Efekty 57 badań, obejmujących 2189 uczestników, pokazały, że ćwiczenia fizyczne mogą mieć umiarkowane korzyści w redukcji objawów depresji w porównaniu z brakiem leczenia lub interwencją kontrolną. W zaktualizowanym przeglądzie porównano również treningi z innymi aktywnymi metodami leczenia depresji. 10 badań, obejmujących 414 uczestników, zestawiło ćwiczenia z terapią psychologiczną. Okazało się, że obie metody mają podobny wpływ na zmniejszenie objawów depresji. Porównania z lekami przeciwdepresyjnymi również sugerowały podobny efekt, jednak naukowcy przyznali, że dowody są ograniczone i o niskiej pewności. Niejasne są też długoterminowe skutki z uwagi na brak wystarczającej liczby badań.

Czytaj więcej

Brazylijscy stulatkowie stanowią wyjątkowy model do badań nad odpornością biologiczną.
Nauka
Nie dieta i nie lekarze. Naukowcy odkrywają tajemnicę rekordowej długowieczności

Jakie ćwiczenia zapewniają najlepsze efekty?

Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że ćwiczenia o lekkiej lub umiarkowanej intensywności mogą być bardziej korzystne niż intensywne treningi. Ponadto większą poprawę objawów depresji zaobserwowano po ukończeniu od 13 do 36 sesji ćwiczeń. Naukowcy nie byli jednak w stanie wskazać jednej, najlepszej formy aktywności, choć stwierdzili, że mieszane programy ćwiczeń i trening oporowy są skuteczniejsze niż same ćwiczenia aerobowe. W analizie nie uwzględniono takich form ćwiczeń jak joga, qigong i rozciąganie, które będą stanowić obszar przyszłych badań.

Według prof. Andrew Clegga, głównego autora badania, uzyskane wyniki sugerują, że ćwiczenia fizyczne mogą być bezpieczną opcją w radzeniu sobie z objawami depresji. Przyznaje on jednak, że treningi nie działają tak samo dobrze u wszystkich osób. „Ćwiczenia fizyczne mogą pomóc osobom z depresją, ale jeśli chcemy dowiedzieć się, które rodzaje są najskuteczniejsze, u kogo i czy korzyści utrzymują się w czasie, nadal potrzebujemy większych, wysokiej jakości badań. Jedno duże, dobrze przeprowadzone badanie jest znacznie lepsze niż liczne, niskiej jakości, małe badania z ograniczoną liczbą uczestników” – dodał.

Źródła:

Reklama
Reklama

www.cochranelibrary.com

www.lancashire.ac.uk

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Choroby Depresja sport zdrowie psychiczne
Nowe badanie pokazało, że poprawa równowagi bakterii w jelitach może spowolnić aktywność raka prosta
Nauka
Przełomowe wyniki badania. Poprawa zdrowia jelit może spowolnić rozwój tego raka
Naukowcy przeanalizowali łącznie 17 różnych konserwantów. 11 z nich nie było związanych z zachorowal
Nauka
Uwaga na te konserwanty w żywności. Mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy typu 2
Brazylijscy stulatkowie stanowią wyjątkowy model do badań nad odpornością biologiczną.
Nauka
Nie dieta i nie lekarze. Naukowcy odkrywają tajemnicę rekordowej długowieczności
Istnieje coraz więcej dowodów na to, że bioaktywne cząsteczki uwalniane do krwi podczas wysiłku mogą
Nauka
10 minut konkretnego wysiłku fizycznego zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Nowe badanie
Spożywanie produktów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu jest rekomendowane w przypadku schorz
Nauka
Tłusty nabiał a zdrowie mózgu. Zaskakujące wyniki 25-letnich badań
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama