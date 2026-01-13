Uwaga na te konserwanty w żywności. Mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy typu 2

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są potencjalne zagrożenia związane z wysokim spożyciem niektórych konserwantów?

Jak badania powiązały konserwanty z ryzykiem zachorowania na nowotwory?

Jakie konserwanty mogą zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2?

Konserwanty od wielu lat są nieodłącznym elementem przemysłowej produkcji żywności. Ich podstawowym zadaniem jest wydłużenie trwałości produktów. Jednocześnie coraz więcej badań eksperymentalnych wskazuje, że niektóre z tych substancji mogą niekorzystnie wpływać na komórki, DNA oraz procesy metaboliczne. Dotychczas brakowało jednak szeroko zakrojonych badań, które pozwoliłyby powiązać ich spożycie z konkretnymi chorobami przewlekłymi. Dwa najnowsze francuskie badania, oparte na danych z kohorty NutriNet-Santé, wypełniają tę lukę, analizując zależności między spożyciem konserwantów a ryzykiem nowotworów oraz cukrzycy typu 2. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopismach „The BMJ” i „Nature Communications”.

Jak wyglądały badania?

W obu projektach naukowcy wykorzystali dane ponad 100 tysięcy dorosłych – uczestników badania NutriNet-Santé. W latach 2009–2023 osoby te zgłaszały swoje nawyki związane z aktywnością fizyczną oraz informacje o stylu życia i stanie zdrowia. Regularnie przekazywały również szczegółowe informacje na temat spożycia żywności. W 24-godzinnych dzienniczkach żywieniowych zostały uwzględnione nazwy i marki spożywanych produktów, co pozwoliło badaczom precyzyjnie oszacować narażenie na konserwanty.

Informacje te zestawiono z bazami danych dotyczącymi składu produktów. W obu badaniach konserwanty podzielono na substancje niebędące przeciwutleniaczami (które hamują rozwój mikroorganizmów lub spowalniają zmiany chemiczne prowadzące do psucia się żywności) oraz przeciwutleniacze (które opóźniają lub zapobiegają psuciu się żywności poprzez eliminację lub ograniczenie poziomu tlenu w opakowaniu). Tego typu substancje oznacza się za pomocą kodów od E200 do E299 (dla konserwantów w ścisłym tego słowa znaczeniu) oraz od E300 do E399 (dla dodatków antyoksydacyjnych).