Ten czynnik również ma wpływ na długowieczność

Podczas interpretacji wyników kluczowym elementem okazała się masa ciała. Po przeanalizowaniu danych naukowcy doszli do wniosku, że mniejsze prawdopodobieństwo dożycia 100 lat wśród osób niejedzących mięsa dotyczyło wyłącznie uczestników z niedowagą (BMI poniżej 18,5). Okazało się też, że odsetek stulatków w tej grupie był wyraźnie niższy niż wśród osób z niedowagą, które spożywały mięso. U osób o prawidłowej masie ciała lub wyższej nie stwierdzono podobnej zależności.

Z czego może to wynikać? W artykule opublikowanym na portalu Earth.com, który opisuje wyniki nowego badania, czytamy, że niedowaga w podeszłym wieku wiąże się z kruchością organizmu i pogorszeniem stanu zdrowia oraz może wskazywać na niskie spożycie białka. The Conversation przyznaje z kolei, że najnowsze odkrycie jest zgodne z tzw. paradoksem otyłości w procesie starzenia się, gdzie nieco wyższa masa ciała często jest powiązana z dłuższym życiem.

Co ciekawe, niższe prawdopodobieństwo dożycia 100 lat obserwowane wśród osób, które nie jadły mięsa, nie było widoczne u seniorów, którzy włączali do swojej diety ryby, nabiał lub jaja. Te produkty są cennym źródłem wysokiej jakości białka, witaminy B12, wapnia i witaminy D, które są niezbędne do utrzymania zdrowia mięśni i kości.

Do jakich wniosków doszli badacze?

Badanie nie dowodzi, że mięso samo w sobie może być czynnikiem „wydłużającym życie”. Pokazuje natomiast, że w bardzo podeszłym wieku restrykcyjne ograniczenia żywieniowe mogą wiązać się z większym ryzykiem, zwłaszcza u osób z niedowagą. Jak czytamy w The Conversation, wraz z wiekiem w organizmie człowieka zachodzą zmiany fizjologiczne, które wpływają zarówno na ilość spożywanego pokarmu, jak i na zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Ponadto spada wydatek energetyczny i masa mięśniowa, może też pogorszyć się gęstość kości oraz apetyt. To z kolei zwiększa ryzyko niedożywienia i kruchości.

Wyniki badań nad chińskimi stulatkami pokazują, że związek między dietą a długowiecznością zależy od kontekstu biologicznego i etapu życia. To, co sprzyja zdrowiu i długiemu życiu w wieku średnim, nie zawsze musi być optymalne w wieku 80 czy 90 lat. W najstarszych grupach wiekowych najważniejszą kwestią jest zapobieganie niedożywieniu i utracie masy ciała.