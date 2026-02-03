Reklama

Wegetarianie czy mięsożercy? Naukowcy sprawdzili, kto ma większą szansę dożyć 100 lat

Badania dotyczące długowieczności pokazują, że jednym z elementów wpływających na długość życia, jest sposób, w jaki się odżywiamy. Choć zalecenia dietetyczne promują większe spożycie warzyw, okazuje się, że w pewnym wieku więcej korzyści może zapewnić inny rodzaj diety.

Publikacja: 03.02.2026 09:24

Badanie pokazało, że zależności między dietą a długowiecznością w przypadku seniorów mogą wyglądać i

Badanie pokazało, że zależności między dietą a długowiecznością w przypadku seniorów mogą wyglądać inaczej niż w młodszych grupach.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak dieta może wpływać na długowieczność u osób starszych?
  • Dlaczego dieta roślinna nie zawsze jest najlepszym wyborem dla seniorów?
  • Dlaczego restrykcyjne diety mogą być ryzykowne w starszym wieku?

Dieta roślinna została powiązana z wieloma korzyściami zdrowotnymi i mniejszym ryzykiem chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy choroby serca. Z najnowszego badania wynika jednak, że nie jest ona uniwersalnym rozwiązaniem. Okazuje się bowiem, że zależności między dietą a długowiecznością w przypadku seniorów mogą wyglądać inaczej niż w młodszych grupach. Choć najnowsze odkrycia nie podważają dotychczasowej wiedzy o zdrowych wzorcach żywienia, pokazują jednak, że w starszym wieku priorytety żywieniowe ulegają zmianie.

Dieta roślinna czy oparta na mięsie. Co jest lepsze dla seniorów? 

Zespół chińskich naukowców postanowił sprawdzić, jaki jest związek między dietą wegetariańską a prawdopodobieństwem dożycia 100 lat. Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 5 tys. osób w wieku od 80 lat wzwyż. Osoby te były uczestnikami China Longitudinal Healthy Longevity Survey – badania poświęconego długowieczności, zainicjowanego w 1998 r. Żaden z uczestników nie chorował na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę ani nowotwór. Seniorzy byli obserwowani przez wiele lat, aż do 2018 r. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „The American Journal of Clinical Nutrition”.

Czytaj więcej

Z badania wynika, że dieta wegańska jest bardziej efektywna w redukcji masy ciała niż dieta śródziem
Nauka
Naukowcy porównali dwie diety. Jedna z nich skutkuje większą utratą wagi

Uczestników podzielono na kilka grup w zależności od sposobu żywienia. Większość badanych deklarowała spożycie mięsa. Pozostałe osoby stosowały diety wegetariańskie w różnych wariantach – od diet wegańskich, po modele uwzględniające ryby, nabiał lub jaja. Po zakończeniu obserwacji okazało się, że 1459 osób dożyło 100 lat. Gdy naukowcy przeanalizowali sposób ich odżywiania, zauważyli, że seniorzy, którzy włączali mięso do swojej diety, mieli znacznie wyższe szanse osiągnięcia tego wieku w porównaniu do osób, które stosowały dietę bazującą na roślinach. W przypadku wegetarian prawdopodobieństwo dożycia 100 lat było niższe o 19 proc., zaś w przypadku wegan o 29 proc. Choć to odkrycie może wydawać się sprzeczne z dotychczasowymi ustaleniami naukowymi, dalsze analizy ujawniły pewne istotne niuanse.

Reklama
Reklama

Ten czynnik również ma wpływ na długowieczność

Podczas interpretacji wyników kluczowym elementem okazała się masa ciała. Po przeanalizowaniu danych naukowcy doszli do wniosku, że mniejsze prawdopodobieństwo dożycia 100 lat wśród osób niejedzących mięsa dotyczyło wyłącznie uczestników z niedowagą (BMI poniżej 18,5). Okazało się też, że odsetek stulatków w tej grupie był wyraźnie niższy niż wśród osób z niedowagą, które spożywały mięso. U osób o prawidłowej masie ciała lub wyższej nie stwierdzono podobnej zależności.

Z czego może to wynikać? W artykule opublikowanym na portalu Earth.com, który opisuje wyniki nowego badania, czytamy, że niedowaga w podeszłym wieku wiąże się z kruchością organizmu i  pogorszeniem stanu zdrowia oraz może wskazywać na niskie spożycie białka. The Conversation przyznaje z kolei, że najnowsze odkrycie jest zgodne z tzw. paradoksem otyłości w procesie starzenia się, gdzie nieco wyższa masa ciała często jest powiązana z dłuższym życiem.

Co ciekawe, niższe prawdopodobieństwo dożycia 100 lat obserwowane wśród osób, które nie jadły mięsa, nie było widoczne u seniorów, którzy włączali do swojej diety ryby, nabiał lub jaja. Te produkty są cennym źródłem wysokiej jakości białka, witaminy B12, wapnia i witaminy D, które są niezbędne do utrzymania zdrowia mięśni i kości.

Czytaj więcej

Celem badaczy było sprawdzenie, w jaki sposób na wiek biologiczny komórek ludzkiego organizmu wpływa
Zdrowie
Dieta wegańska obniża wiek biologiczny? Wyniki nowych badań rozwiewają wątpliwości

Do jakich wniosków doszli badacze?

Badanie nie dowodzi, że mięso samo w sobie może być czynnikiem „wydłużającym życie”. Pokazuje natomiast, że w bardzo podeszłym wieku restrykcyjne ograniczenia żywieniowe mogą wiązać się z większym ryzykiem, zwłaszcza u osób z niedowagą. Jak czytamy w The Conversation, wraz z wiekiem w organizmie człowieka zachodzą zmiany fizjologiczne, które wpływają zarówno na ilość spożywanego pokarmu, jak i na zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Ponadto spada wydatek energetyczny i masa mięśniowa, może też pogorszyć się gęstość kości oraz apetyt. To z kolei zwiększa ryzyko niedożywienia i kruchości.

Wyniki badań nad chińskimi stulatkami pokazują, że związek między dietą a długowiecznością zależy od kontekstu biologicznego i etapu życia. To, co sprzyja zdrowiu i długiemu życiu w wieku średnim, nie zawsze musi być optymalne w wieku 80 czy 90 lat. W najstarszych grupach wiekowych najważniejszą kwestią jest zapobieganie niedożywieniu i utracie masy ciała.

Reklama
Reklama

Źródła:
www.sciencedirect.com
theconversation.com
www.earth.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie starzenie dieta
Menopauza wiąże się m.in. z pogorszeniem jakości snu.
Nauka
Oto, co może dziać się z mózgiem po menopauzie. Nowe badanie ujawnia skalę zmian
Osoby, które przez długi czas zmagają się z zaburzeniami snu mogą doświadczać stopniowej utraty spra
Nauka
Śpisz w ten sposób? Takie nawyki mogą być wczesnym sygnałem demencji
Autorzy badania podkreślają, że choć wyniki były obiecujące, różnice między ćwiczeniami o niskiej i
Nauka
Kolejne odkrycie naukowców. Ten rodzaj treningu jest najlepszy dla seniorów
Analizy wykazały, że u większości dorosłych już 5 minut dodatkowego marszu dziennie w umiarkowanym t
Nauka
Naukowcy odkryli drobne nawyki, które przedłużają życie. Wystarczą niewielkie zmiany
Mimo udokumentowanych i precyzyjnie argumentowanych powodów podejmowania prób przywracania do życia
Nauka
Badaczka wskrzeszająca wymarłe gatunki dzieli środowisko naukowe. Co się jej zarzuca?
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama