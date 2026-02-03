Aktualizacja: 03.02.2026 16:28 Publikacja: 03.02.2026 09:24
Badanie pokazało, że zależności między dietą a długowiecznością w przypadku seniorów mogą wyglądać inaczej niż w młodszych grupach.
Dieta roślinna została powiązana z wieloma korzyściami zdrowotnymi i mniejszym ryzykiem chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy choroby serca. Z najnowszego badania wynika jednak, że nie jest ona uniwersalnym rozwiązaniem. Okazuje się bowiem, że zależności między dietą a długowiecznością w przypadku seniorów mogą wyglądać inaczej niż w młodszych grupach. Choć najnowsze odkrycia nie podważają dotychczasowej wiedzy o zdrowych wzorcach żywienia, pokazują jednak, że w starszym wieku priorytety żywieniowe ulegają zmianie.
Zespół chińskich naukowców postanowił sprawdzić, jaki jest związek między dietą wegetariańską a prawdopodobieństwem dożycia 100 lat. Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 5 tys. osób w wieku od 80 lat wzwyż. Osoby te były uczestnikami China Longitudinal Healthy Longevity Survey – badania poświęconego długowieczności, zainicjowanego w 1998 r. Żaden z uczestników nie chorował na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę ani nowotwór. Seniorzy byli obserwowani przez wiele lat, aż do 2018 r. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „The American Journal of Clinical Nutrition”.
Uczestników podzielono na kilka grup w zależności od sposobu żywienia. Większość badanych deklarowała spożycie mięsa. Pozostałe osoby stosowały diety wegetariańskie w różnych wariantach – od diet wegańskich, po modele uwzględniające ryby, nabiał lub jaja. Po zakończeniu obserwacji okazało się, że 1459 osób dożyło 100 lat. Gdy naukowcy przeanalizowali sposób ich odżywiania, zauważyli, że seniorzy, którzy włączali mięso do swojej diety, mieli znacznie wyższe szanse osiągnięcia tego wieku w porównaniu do osób, które stosowały dietę bazującą na roślinach. W przypadku wegetarian prawdopodobieństwo dożycia 100 lat było niższe o 19 proc., zaś w przypadku wegan o 29 proc. Choć to odkrycie może wydawać się sprzeczne z dotychczasowymi ustaleniami naukowymi, dalsze analizy ujawniły pewne istotne niuanse.
Podczas interpretacji wyników kluczowym elementem okazała się masa ciała. Po przeanalizowaniu danych naukowcy doszli do wniosku, że mniejsze prawdopodobieństwo dożycia 100 lat wśród osób niejedzących mięsa dotyczyło wyłącznie uczestników z niedowagą (BMI poniżej 18,5). Okazało się też, że odsetek stulatków w tej grupie był wyraźnie niższy niż wśród osób z niedowagą, które spożywały mięso. U osób o prawidłowej masie ciała lub wyższej nie stwierdzono podobnej zależności.
Z czego może to wynikać? W artykule opublikowanym na portalu Earth.com, który opisuje wyniki nowego badania, czytamy, że niedowaga w podeszłym wieku wiąże się z kruchością organizmu i pogorszeniem stanu zdrowia oraz może wskazywać na niskie spożycie białka. The Conversation przyznaje z kolei, że najnowsze odkrycie jest zgodne z tzw. paradoksem otyłości w procesie starzenia się, gdzie nieco wyższa masa ciała często jest powiązana z dłuższym życiem.
Co ciekawe, niższe prawdopodobieństwo dożycia 100 lat obserwowane wśród osób, które nie jadły mięsa, nie było widoczne u seniorów, którzy włączali do swojej diety ryby, nabiał lub jaja. Te produkty są cennym źródłem wysokiej jakości białka, witaminy B12, wapnia i witaminy D, które są niezbędne do utrzymania zdrowia mięśni i kości.
Badanie nie dowodzi, że mięso samo w sobie może być czynnikiem „wydłużającym życie”. Pokazuje natomiast, że w bardzo podeszłym wieku restrykcyjne ograniczenia żywieniowe mogą wiązać się z większym ryzykiem, zwłaszcza u osób z niedowagą. Jak czytamy w The Conversation, wraz z wiekiem w organizmie człowieka zachodzą zmiany fizjologiczne, które wpływają zarówno na ilość spożywanego pokarmu, jak i na zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Ponadto spada wydatek energetyczny i masa mięśniowa, może też pogorszyć się gęstość kości oraz apetyt. To z kolei zwiększa ryzyko niedożywienia i kruchości.
Wyniki badań nad chińskimi stulatkami pokazują, że związek między dietą a długowiecznością zależy od kontekstu biologicznego i etapu życia. To, co sprzyja zdrowiu i długiemu życiu w wieku średnim, nie zawsze musi być optymalne w wieku 80 czy 90 lat. W najstarszych grupach wiekowych najważniejszą kwestią jest zapobieganie niedożywieniu i utracie masy ciała.
