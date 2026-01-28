Z tego artykułu dowiesz się: Jakie formy aktywności fizycznej są najskuteczniejsze w redukcji tkanki tłuszczowej u osób starszych?

Jakie są kluczowe różnice w efektach treningu o wysokiej i umiarkowanej intensywności?

Dlaczego trening interwałowy o wysokiej intensywności jest polecany jako skuteczniejsze narzędzie wspierające zdrowe starzenie?

Jedną z naturalnych konsekwencji procesu starzenia jest zmiana składu ciała. Wraz z wiekiem rośnie ilość tkanki tłuszczowej, a jednocześnie dochodzi do stopniowej utraty masy mięśniowej i beztłuszczowej masy ciała. Zmiany te są niekorzystne, a przy tym wiążą się je z rozwojem chorób przewlekłych, takich jak choroby kardiometaboliczne czy nowotwory. Z tego względu coraz większe znaczenie przypisuje się odpowiednio dobranej aktywności fizycznej, którą w przypadku seniorów należy traktować jako narzędzie wspierające zdrowe starzenie.

Jak wyglądało badanie?

W najnowszym badaniu australijscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak intensywność różnych ćwiczeń może wpływać na skład ciała u osób starszych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Maturitas”. W badaniu wzięło udział 123 zdrowych dorosłych. Średni wiek uczestników wynosił 72 lata, a średni wskaźnik masy ciała (BMI) 26 kg/m², co uznaje się za normalną wartość w tej grupie wiekowej. Osoby te przez 6 miesięcy uczestniczyły w trzech 45-minutowych sesjach ćwiczeń tygodniowo.

Uczestników losowo przydzielono do jednej z trzech grup. Pierwsza realizowała trening ciągły o umiarkowanej intensywności na bieżni, druga trening interwałowy o wysokiej intensywności, a trzecia (grupa kontrolna) trening o niskiej intensywności. Skład ciała oceniano na początku badania oraz po 3 i 6 miesiącach.