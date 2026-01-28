Aktualizacja: 28.01.2026 18:39 Publikacja: 28.01.2026 12:42
Autorzy badania podkreślają, że choć wyniki były obiecujące, różnice między ćwiczeniami o niskiej i wysokiej intensywności okazały się niewielkie.
Foto: Adobe Stock
Jedną z naturalnych konsekwencji procesu starzenia jest zmiana składu ciała. Wraz z wiekiem rośnie ilość tkanki tłuszczowej, a jednocześnie dochodzi do stopniowej utraty masy mięśniowej i beztłuszczowej masy ciała. Zmiany te są niekorzystne, a przy tym wiążą się je z rozwojem chorób przewlekłych, takich jak choroby kardiometaboliczne czy nowotwory. Z tego względu coraz większe znaczenie przypisuje się odpowiednio dobranej aktywności fizycznej, którą w przypadku seniorów należy traktować jako narzędzie wspierające zdrowe starzenie.
W najnowszym badaniu australijscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak intensywność różnych ćwiczeń może wpływać na skład ciała u osób starszych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Maturitas”. W badaniu wzięło udział 123 zdrowych dorosłych. Średni wiek uczestników wynosił 72 lata, a średni wskaźnik masy ciała (BMI) 26 kg/m², co uznaje się za normalną wartość w tej grupie wiekowej. Osoby te przez 6 miesięcy uczestniczyły w trzech 45-minutowych sesjach ćwiczeń tygodniowo.
Uczestników losowo przydzielono do jednej z trzech grup. Pierwsza realizowała trening ciągły o umiarkowanej intensywności na bieżni, druga trening interwałowy o wysokiej intensywności, a trzecia (grupa kontrolna) trening o niskiej intensywności. Skład ciała oceniano na początku badania oraz po 3 i 6 miesiącach.
Czytaj więcej
Najnowsze badanie pokazuje, że aby móc cieszyć się zdrowiem i długim życiem, liczy się nie tylko...
Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że zarówno trening o wysokiej, jak i umiarkowanej intensywności prowadził do istotnego zmniejszenia masy tkanki tłuszczowej w porównaniu z grupą kontrolną. Skala redukcji była zbliżona w obu grupach treningowych i wyraźnie większa niż u osób ćwiczących z niską intensywnością. Naukowcy zaobserwowali również, że oba rodzaje treningu pozwoliły zredukować trzewną tkankę tłuszczową. Jest to istotne z punktu widzenia zdrowia, ponieważ nadmiar tłuszczu trzewnego wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób metabolicznych.
Kluczowe różnice między badanymi formami aktywności dotyczyły zmian masy mięśniowej. Okazało się, że tylko trening interwałowy o wysokiej intensywności pozwalał na jej utrzymanie. W przypadku treningu o umiarkowanej intensywności badacze zaobserwowali, że wraz z redukcją tkanki tłuszczowej dochodziło do utraty mięśni i innych tkanek beztłuszczowych, co może nasilać niekorzystne zmiany związane z wiekiem.
Czytaj więcej
Badacze z Wielkiej Brytanii opisali mechanizm genetyczny, który pozwala nowotworom jelita grubego...
„W tym badaniu trening o wysokiej intensywności obejmował powtarzające się krótkie serie lub interwały bardzo intensywnych ćwiczeń, podczas których oddech jest ciężki, a rozmowa trudna – przeplatane okresami łatwiejszej regeneracji” – wyjaśnia Mia Schaumberg, jedna z autorek badania. Dlaczego to właśnie ten rodzaj treningu okazał się najbardziej skuteczny?
„HIIT prawdopodobnie działa lepiej, ponieważ wywiera większy nacisk na mięśnie, dając organizmowi silniejszy sygnał, aby zachował tkankę mięśniową, a nie ją tracił” – tłumaczy Schaumberg.
Autorzy badania podkreślają, że choć wyniki były obiecujące, różnice między ćwiczeniami o niskiej i wysokiej intensywności okazały się niewielkie. Mimo to zalecają wykonywanie treningów HIIT z myślą o poprawie składu ciała. Tego typu ćwiczenia powinny opierać się na krótkich interwałach intensywnej pracy (około 30 sekund), przeplatanych dłuższymi przerwami (np. 60 s) na regenerację.
Źródła:
www.unisc.edu.au
www.maturitas.org
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Badania naukowców z University of Sydney pokazują, że nawet bardzo drobne modyfikacje nawyków dotyczące snu, akt...
Dr Beth Shapiro, biolog ewolucyjna i pionierka w dziedzinie nauki zwanej „antycznym DNA”, wraz z zespołem w więk...
Zaktualizowany przegląd dotychczasowych badań wskazuje, że aktywność fizyczna może w umiarkowany sposób zmniejsz...
Z wielu badań wynika, że to kobiety pełnią funkcję „domowych koordynatorek zdrowia”. Interesujące może być więc...
Dwa duże badania przeprowadzone we Francji sugerują, że wyższe spożycie niektórych konserwantów stosowanych w ży...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas