Kolejne odkrycie naukowców. Ten rodzaj treningu jest najlepszy dla seniorów

Trening interwałowy o wysokiej intensywności może skuteczniej niż inne formy aktywności fizycznej redukować tkankę tłuszczową u osób starszych, jednocześnie pomagając zachować masę mięśniową – do takich wniosków doszli naukowcy z University of the Sunshine Coast w Australii.

Publikacja: 28.01.2026 12:42

Autorzy badania podkreślają, że choć wyniki były obiecujące, różnice między ćwiczeniami o niskiej i wysokiej intensywności okazały się niewielkie.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie formy aktywności fizycznej są najskuteczniejsze w redukcji tkanki tłuszczowej u osób starszych?
  • Jakie są kluczowe różnice w efektach treningu o wysokiej i umiarkowanej intensywności?
  • Dlaczego trening interwałowy o wysokiej intensywności jest polecany jako skuteczniejsze narzędzie wspierające zdrowe starzenie?

Jedną z naturalnych konsekwencji procesu starzenia jest zmiana składu ciała. Wraz z wiekiem rośnie ilość tkanki tłuszczowej, a jednocześnie dochodzi do stopniowej utraty masy mięśniowej i beztłuszczowej masy ciała. Zmiany te są niekorzystne, a przy tym wiążą się je z rozwojem chorób przewlekłych, takich jak choroby kardiometaboliczne czy nowotwory. Z tego względu coraz większe znaczenie przypisuje się odpowiednio dobranej aktywności fizycznej, którą w przypadku seniorów należy traktować jako narzędzie wspierające zdrowe starzenie.

Jak wyglądało badanie?

W najnowszym badaniu australijscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak intensywność różnych ćwiczeń może wpływać na skład ciała u osób starszych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Maturitas”. W badaniu wzięło udział 123 zdrowych dorosłych. Średni wiek uczestników wynosił 72 lata, a średni wskaźnik masy ciała (BMI) 26 kg/m², co uznaje się za normalną wartość w tej grupie wiekowej. Osoby te przez 6 miesięcy uczestniczyły w trzech 45-minutowych sesjach ćwiczeń tygodniowo.

Uczestników losowo przydzielono do jednej z trzech grup. Pierwsza realizowała trening ciągły o umiarkowanej intensywności na bieżni, druga trening interwałowy o wysokiej intensywności, a trzecia (grupa kontrolna) trening o niskiej intensywności. Skład ciała oceniano na początku badania oraz po 3 i 6 miesiącach.

Wpływ intensywności treningu na tkankę tłuszczową. Co udało się odkryć badaczom?

Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że zarówno trening o wysokiej, jak i umiarkowanej intensywności prowadził do istotnego zmniejszenia masy tkanki tłuszczowej w porównaniu z grupą kontrolną. Skala redukcji była zbliżona w obu grupach treningowych i wyraźnie większa niż u osób ćwiczących z niską intensywnością. Naukowcy zaobserwowali również, że oba rodzaje treningu pozwoliły zredukować trzewną tkankę tłuszczową. Jest to istotne z punktu widzenia zdrowia, ponieważ nadmiar tłuszczu trzewnego wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób metabolicznych.

Kluczowe różnice między badanymi formami aktywności dotyczyły zmian masy mięśniowej. Okazało się, że tylko trening interwałowy o wysokiej intensywności pozwalał na jej utrzymanie. W przypadku treningu o umiarkowanej intensywności badacze zaobserwowali, że wraz z redukcją tkanki tłuszczowej dochodziło do utraty mięśni i innych tkanek beztłuszczowych, co może nasilać niekorzystne zmiany związane z wiekiem.

Nowe odkrycie badaczy to zidentyfikowanie białka nukleofosminy (NPM1) jako istotnego elementu w proc
„W tym badaniu trening o wysokiej intensywności obejmował powtarzające się krótkie serie lub interwały bardzo intensywnych ćwiczeń, podczas których oddech jest ciężki, a rozmowa trudna – przeplatane okresami łatwiejszej regeneracji” – wyjaśnia Mia Schaumberg, jedna z autorek badania. Dlaczego to właśnie ten rodzaj treningu okazał się najbardziej skuteczny?

„HIIT prawdopodobnie działa lepiej, ponieważ wywiera większy nacisk na mięśnie, dając organizmowi silniejszy sygnał, aby zachował tkankę mięśniową, a nie ją tracił” – tłumaczy Schaumberg.

Autorzy badania podkreślają, że choć wyniki były obiecujące, różnice między ćwiczeniami o niskiej i wysokiej intensywności okazały się niewielkie. Mimo to zalecają wykonywanie treningów HIIT z myślą o poprawie składu ciała. Tego typu ćwiczenia powinny opierać się na krótkich interwałach intensywnej pracy (około 30 sekund), przeplatanych dłuższymi przerwami (np. 60 s) na regenerację.

Źródła:

www.unisc.edu.au

www.maturitas.org

