Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2022 r. zachorowało na niego 10,3 tys. mężczyzn i 8,5 tys. kobiet. Choć dotyczy głównie osób starszych, w ostatnich latach odnotowano wzrost zachorowań również w grupie osób poniżej 40 roku życia. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że ten rodzaj nowotworu odpowiada za około 12,5 proc. wszystkich zgonów onkologicznych. W Wielkiej Brytanii, kraju, w którym przeprowadzono omawiane badanie, rak jelita grubego jest co roku diagnozowany u około 4200 osób, a jeden z najwyższych wskaźników zachorowań występuje w Szkocji. Na raka wątroby umiera tam z kolei około 670 osób rocznie.

Naukowcy poszukują nowych sposobów walki z nowotworami

Najnowsze badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Nature Genetics”. Odpowiadał za nie zespół kierowany przez prof. Owena Sansoma z Cancer Research UK Scotland Institute i pracownika University of Glasgow. Tym razem naukowcy skoncentrowali się na defektach genetycznych, które umożliwiają nowotworom przejęcie kontroli nad jednym z kluczowych systemów sygnalizacyjnych organizmu, odpowiedzialnym za regulację wzrostu komórek. Chodzi o tzw. szlak WNT, który w prawidłowych warunkach przekazuje komórkom informację, kiedy powinny się dzielić, a kiedy zahamować wzrost.

Kluczowym odkryciem zespołu było zidentyfikowanie białka nukleofosminy (NPM1) jako istotnego elementu tego procesu. Białko to bierze udział w kontroli wzrostu komórek. Naukowcy zaobserwowali jego wysoki poziom w komórkach raka jelita grubego oraz w niektórych nowotworach wątroby, co było związane właśnie z występowaniem błędów w szlaku WNT. Badania wykazały, że dzięki zablokowaniu tego białka, możliwe jest opracowanie nowych metod leczenia konkretnych nowotworów, które przejęły kontrolę nad systemem wzrostu organizmu poprzez wspomniany błąd genetyczny.