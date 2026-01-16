Jakie były efekty suplementacji?

Uczestnicy stosowali suplementację przez 4 miesiące. Po tym czasie zostali ponownie zbadani, m.in. pod kątem tempa progresji PSA, które uznaje się za ważny wskaźnik aktywności raka prostaty. Okazało się, że tempo to uległo znacznemu spowolnieniu w obu grupach, przy czym w grupie, która dodatkowo przyjmowała suplement probiotyczny, spadek progresji PSA wyniósł aż 44 proc. Co ciekawe, zmiany biochemiczne znalazły potwierdzenie w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego MRI, gdzie widoczne były zmiany rozmiaru guza. Według badaczy takie potwierdzenie daje większą pewność co do interpretacji wyników niż sama obserwacja markerów laboratoryjnych.

Poza wynikami dotyczącymi PSA badacze opisali zmiany, które uczestnicy odczuwali w codziennym funkcjonowaniu – poprawę przepływu moczu, rzadsze wstawanie w nocy, aby oddać mocz oraz poprawę erekcji. Ponadto dzięki poprawie zdrowia jelit uczestnicy czuli się lepiej, mieli niższy poziom stanu zapalnego w organizmie i byli silniejsi, co mierzono testem siły uścisku dłoni.

„To badanie po raz pierwszy pokazuje, że poprawa równowagi bakterii w jelitach może spowolnić aktywność raka prostaty, a jednocześnie poprawić ważne aspekty zdrowia mężczyzn, takie jak objawy ze strony układu moczowego, stan zapalny i siła fizyczna. Szczególnie uspokajające jest to, że zmiany, które zaobserwowaliśmy w PSA, zostały potwierdzone zmianami w obrazowaniu MRI, co w badaniach żywieniowych jest bardzo rzadkie i wyjątkowe. Było to starannie zaprojektowane badanie kliniczne prowadzone pod nadzorem medycznym i choć wyniki są zachęcające, planowana jest dłuższa obserwacja, aby ocenić, czy te suplementy przełożą się na to, że mniejsza liczba mężczyzn będzie potrzebować poważnych interwencji, takich jak operacja czy radioterapia”, powiedział prof. Robert Thomas, jeden z autorów badania.

W opisie badania podkreślono także szerszy kontekst. Choć powiązania między zdrowiem jelit, dietą i rakiem były wcześniej opisywane w badaniach laboratoryjnych, ten projekt przedstawiono jako pierwsze solidne badanie kliniczne u ludzi, w którym wykazano możliwość ukierunkowania mikrobiomu i wpływania na progresję oraz objawy raka. Ma ono również stanowić zachętę dla instytutów na całym świecie do rozwijania badań mikrobiomu w kontekście różnych nowotworów i terapii.

