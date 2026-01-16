Reklama

Przełomowe wyniki badania. Poprawa zdrowia jelit może spowolnić rozwój tego raka

Z wielu badań wynika, że to kobiety pełnią funkcję „domowych koordynatorek zdrowia”. Interesujące może być więc dla nich nowe odkrycie dotyczące możliwości leczenia raka prostaty. Wynika z niego, że poprawa mikrobiomu jelitowego może spowolnić postęp raka prostaty i jednocześnie poprawić ogólny stan zdrowia i samopoczucie mężczyzn.

Publikacja: 16.01.2026 12:06

Nowe badanie pokazało, że poprawa równowagi bakterii w jelitach może spowolnić aktywność raka prosta

Nowe badanie pokazało, że poprawa równowagi bakterii w jelitach może spowolnić aktywność raka prostaty.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie suplementy zastosowano w badaniu i jaki był ich skład?
  • Jakie były wyniki wpływu suplementacji na progresję PSA i co to oznacza dla pacjentów?
  • Jakie korzyści zdrowotne odczuwali uczestnicy badania poza spowolnieniem raka?

Zespół brytyjskich naukowców we współpracy z badaczami z University of Southern California i Australii opisał wyniki interwencji, której celem było wsparcie mikrobioty jelitowej u mężczyzn chorujących na raka prostaty. W badaniu oceniano wpływ zwiększonej podaży składników roślinnych oraz probiotycznego suplementu. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie European Urology Oncology. 

Jak przebiegało badanie?

W projekcie uczestniczyło 212 mężczyzn z rozpoznanym rakiem prostaty, którzy pozostawali pod obserwacją. Żaden z nich nie przechodził wcześniej terapii deprywacji androgenów, którą stosuje się jako metodę leczenia przy zaawansowanym raku gruczołu krokowego. Na początku obserwacji u wszystkich mężczyzn odnotowano wzrost poziomu swoistego antygenu sterczowego PSA – glikoproteiny produkowanej przez komórki nabłonka gruczołowego prostaty. Antygen ten jest wykorzystywany do wykrywania i śledzenia przebiegu raka prostaty oraz wykrywania łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Każdy uczestnik przyjmował opracowany na potrzeby badania suplement z naturalnych składników roślinnych. W jego składzie znalazły się brokuły, kurkuma, granat, zielona herbata, imbir i żurawina. Oprócz tego mężczyzn podzielono na dwie grupy – jedna otrzymywała dodatkowo suplement probiotyczny, zaś druga placebo.

Czytaj więcej

Naukowcy przeanalizowali łącznie 17 różnych konserwantów. 11 z nich nie było związanych z zachorowal
Nauka
Uwaga na te konserwanty w żywności. Mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy typu 2
Reklama
Reklama

Jakie były efekty suplementacji?

Uczestnicy stosowali suplementację przez 4 miesiące. Po tym czasie zostali ponownie zbadani, m.in. pod kątem tempa progresji PSA, które uznaje się za ważny wskaźnik aktywności raka prostaty. Okazało się, że tempo to uległo znacznemu spowolnieniu w obu grupach, przy czym w grupie, która dodatkowo przyjmowała suplement probiotyczny, spadek progresji PSA wyniósł aż 44 proc. Co ciekawe, zmiany biochemiczne znalazły potwierdzenie w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego MRI, gdzie widoczne były zmiany rozmiaru guza. Według badaczy takie potwierdzenie daje większą pewność co do interpretacji wyników niż sama obserwacja markerów laboratoryjnych.

Poza wynikami dotyczącymi PSA badacze opisali zmiany, które uczestnicy odczuwali w codziennym funkcjonowaniu – poprawę przepływu moczu, rzadsze wstawanie w nocy, aby oddać mocz oraz poprawę erekcji. Ponadto dzięki poprawie zdrowia jelit uczestnicy czuli się lepiej, mieli niższy poziom stanu zapalnego w organizmie i byli silniejsi, co mierzono testem siły uścisku dłoni.

Czytaj więcej

Brazylijscy stulatkowie stanowią wyjątkowy model do badań nad odpornością biologiczną.
Nauka
Nie dieta i nie lekarze. Naukowcy odkrywają tajemnicę rekordowej długowieczności

„To badanie po raz pierwszy pokazuje, że poprawa równowagi bakterii w jelitach może spowolnić aktywność raka prostaty, a jednocześnie poprawić ważne aspekty zdrowia mężczyzn, takie jak objawy ze strony układu moczowego, stan zapalny i siła fizyczna. Szczególnie uspokajające jest to, że zmiany, które zaobserwowaliśmy w PSA, zostały potwierdzone zmianami w obrazowaniu MRI, co w badaniach żywieniowych jest bardzo rzadkie i wyjątkowe. Było to starannie zaprojektowane badanie kliniczne prowadzone pod nadzorem medycznym i choć wyniki są zachęcające, planowana jest dłuższa obserwacja, aby ocenić, czy te suplementy przełożą się na to, że mniejsza liczba mężczyzn będzie potrzebować poważnych interwencji, takich jak operacja czy radioterapia”, powiedział prof. Robert Thomas, jeden z autorów badania.

W opisie badania podkreślono także szerszy kontekst. Choć powiązania między zdrowiem jelit, dietą i rakiem były wcześniej opisywane w badaniach laboratoryjnych, ten projekt przedstawiono jako pierwsze solidne badanie kliniczne u ludzi, w którym wykazano  możliwość ukierunkowania mikrobiomu i wpływania na progresję oraz objawy raka. Ma ono również stanowić zachętę dla instytutów na całym świecie do rozwijania badań mikrobiomu w kontekście różnych nowotworów i terapii.

Źródła:
www.beds.ac.uk
www.sciencedirect.com

Reklama
Reklama

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Nowotwory dieta
Naukowcy przeanalizowali łącznie 17 różnych konserwantów. 11 z nich nie było związanych z zachorowal
Nauka
Uwaga na te konserwanty w żywności. Mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy typu 2
Brazylijscy stulatkowie stanowią wyjątkowy model do badań nad odpornością biologiczną.
Nauka
Nie dieta i nie lekarze. Naukowcy odkrywają tajemnicę rekordowej długowieczności
Istnieje coraz więcej dowodów na to, że bioaktywne cząsteczki uwalniane do krwi podczas wysiłku mogą
Nauka
10 minut konkretnego wysiłku fizycznego zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Nowe badanie
Spożywanie produktów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu jest rekomendowane w przypadku schorz
Nauka
Tłusty nabiał a zdrowie mózgu. Zaskakujące wyniki 25-letnich badań
Wyniki badań, zdaniem ich autorów, stanowią jeden z najsilniejszych jak dotąd dowodów na to, że mikr
Nauka
Nowe badanie sugeruje związek mikroplastiku z rozwojem miażdżycy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama