Nowe badanie pokazało, że poprawa równowagi bakterii w jelitach może spowolnić aktywność raka prostaty.
Zespół brytyjskich naukowców we współpracy z badaczami z University of Southern California i Australii opisał wyniki interwencji, której celem było wsparcie mikrobioty jelitowej u mężczyzn chorujących na raka prostaty. W badaniu oceniano wpływ zwiększonej podaży składników roślinnych oraz probiotycznego suplementu. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie European Urology Oncology.
W projekcie uczestniczyło 212 mężczyzn z rozpoznanym rakiem prostaty, którzy pozostawali pod obserwacją. Żaden z nich nie przechodził wcześniej terapii deprywacji androgenów, którą stosuje się jako metodę leczenia przy zaawansowanym raku gruczołu krokowego. Na początku obserwacji u wszystkich mężczyzn odnotowano wzrost poziomu swoistego antygenu sterczowego PSA – glikoproteiny produkowanej przez komórki nabłonka gruczołowego prostaty. Antygen ten jest wykorzystywany do wykrywania i śledzenia przebiegu raka prostaty oraz wykrywania łagodnego przerostu gruczołu krokowego.
Każdy uczestnik przyjmował opracowany na potrzeby badania suplement z naturalnych składników roślinnych. W jego składzie znalazły się brokuły, kurkuma, granat, zielona herbata, imbir i żurawina. Oprócz tego mężczyzn podzielono na dwie grupy – jedna otrzymywała dodatkowo suplement probiotyczny, zaś druga placebo.
Uczestnicy stosowali suplementację przez 4 miesiące. Po tym czasie zostali ponownie zbadani, m.in. pod kątem tempa progresji PSA, które uznaje się za ważny wskaźnik aktywności raka prostaty. Okazało się, że tempo to uległo znacznemu spowolnieniu w obu grupach, przy czym w grupie, która dodatkowo przyjmowała suplement probiotyczny, spadek progresji PSA wyniósł aż 44 proc. Co ciekawe, zmiany biochemiczne znalazły potwierdzenie w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego MRI, gdzie widoczne były zmiany rozmiaru guza. Według badaczy takie potwierdzenie daje większą pewność co do interpretacji wyników niż sama obserwacja markerów laboratoryjnych.
Poza wynikami dotyczącymi PSA badacze opisali zmiany, które uczestnicy odczuwali w codziennym funkcjonowaniu – poprawę przepływu moczu, rzadsze wstawanie w nocy, aby oddać mocz oraz poprawę erekcji. Ponadto dzięki poprawie zdrowia jelit uczestnicy czuli się lepiej, mieli niższy poziom stanu zapalnego w organizmie i byli silniejsi, co mierzono testem siły uścisku dłoni.
„To badanie po raz pierwszy pokazuje, że poprawa równowagi bakterii w jelitach może spowolnić aktywność raka prostaty, a jednocześnie poprawić ważne aspekty zdrowia mężczyzn, takie jak objawy ze strony układu moczowego, stan zapalny i siła fizyczna. Szczególnie uspokajające jest to, że zmiany, które zaobserwowaliśmy w PSA, zostały potwierdzone zmianami w obrazowaniu MRI, co w badaniach żywieniowych jest bardzo rzadkie i wyjątkowe. Było to starannie zaprojektowane badanie kliniczne prowadzone pod nadzorem medycznym i choć wyniki są zachęcające, planowana jest dłuższa obserwacja, aby ocenić, czy te suplementy przełożą się na to, że mniejsza liczba mężczyzn będzie potrzebować poważnych interwencji, takich jak operacja czy radioterapia”, powiedział prof. Robert Thomas, jeden z autorów badania.
W opisie badania podkreślono także szerszy kontekst. Choć powiązania między zdrowiem jelit, dietą i rakiem były wcześniej opisywane w badaniach laboratoryjnych, ten projekt przedstawiono jako pierwsze solidne badanie kliniczne u ludzi, w którym wykazano możliwość ukierunkowania mikrobiomu i wpływania na progresję oraz objawy raka. Ma ono również stanowić zachętę dla instytutów na całym świecie do rozwijania badań mikrobiomu w kontekście różnych nowotworów i terapii.
