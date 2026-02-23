Reklama

„Menobiznes”. Jak rynek otwiera portfele kobiet w okresie menopauzy

Dawniej ignorowana, dziś buduje rynek wart miliardy – menopauza. Kobiety wydają fortunę na suplementy, kosmetyki i szybkie rozwiązania, a prywatne firmy i influencerzy wypełniają lukę informacyjną, zarabiając na kulturowej zmianie.

Publikacja: 23.02.2026 10:10

Coraz częściej kobiety w okresie menopauzy potrzebują przede wszystkim zrozumienia i wsparcia, które

Coraz częściej kobiety w okresie menopauzy potrzebują przede wszystkim zrozumienia i wsparcia, które nie zawsze odnajdują w gabinetach lekarskich.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Tarczyńska

Przez dekady menopauza była wstydliwym szeptem w gabinecie lekarskim i marketingową „ziemią niczyją”. Dziś to rynek wart 18,7 miliarda dolarów według Grand View Research. Kulturowa zmiana sprawiła, że kobiety mówią dziś o swoich doświadczeniach otwarcie, a giganci branży wellness uważnie ich słuchają, oferując kosmetyki, suplementy, telemedycynę i wyjazdy menopauzalne.

– Stawia się znak równości między młodością a kobiecością, przez co starsze kobiety czują się niewidoczne. Marki dostrzegają je i obiecują podtrzymać młodość – mówi prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego.

Celebrytki i influencerki stają się twarzami kampanii reklamowych, piszą książki i zakładają własne firmy. Jednocześnie obok produktów niosących realną ulgę rodzi się zjawisko menowashingu, gdy kremy i witaminy zostają przepakowane, zyskując etykietę „menopauza” i wyższą cenę.

Ile kosztuje komfort w menopauzie?

Brytyjki w okresie okołomenopauzalnym wydają średnio 1800 funtów rocznie na produkty łagodzące objawy menopauzy – wynika z danych OnePoll z 2025 r. Najwięcej kosztują zabiegi kosmetyczne i produkty do pielęgnacji skóry, łącznie średnio 423 funty rocznie. Kobiety wydają także średnio 147 funtów na suplementy, 120 funtów na witaminy i minerały oraz 105 funtów na wsparcie hormonalne.

– Menopauza jest jednym z najbardziej „eksploatowanych” marketingowo obszarów medycyny – stwierdza ginekolog-położnik, dr n. med. Anetta Karwacka.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Menopauza wiąże się m.in. z pogorszeniem jakości snu.
Nauka
Oto, co może dziać się z mózgiem po menopauzie. Nowe badanie ujawnia skalę zmian

Nowością na rynku są wyjazdy menopauzalne. Część z nich podczas pobytu w spa oferuje pakiet badań i konsultacje lekarskie, inne skupiają się na rozmowach i wspólnych aktywnościach. – Była joga, metody oddechowe, warsztaty robienia kosmetyków oraz wykład o ziołach wpływających na zmiany hormonalne – opowiada Magdalena Maria Bolesławska, uczestniczka wyjazdu. Średnia cena za dobę, na podstawie trzech losowo wybranych wyjazdów, wynosi 512 zł. Choć inicjatywy te nie są tanie, mogą przynieść realne korzyści. – Na przykład treningi jogi dla kobiet przechodzących menopauzę dają szansę na wyjście z domu, spotkania i lepsze poznanie siebie – mówi psycholog prof. dr hab. Bielawska-Batorowicz.

Magdalena Maria Bolesławska podkreśla, że z poznanymi na wyjeździe kobietami ma kontakt do dziś. – Podczas tego wyjazdu poczułam ogromne wsparcie i zrozumiałam, że menopauza nie jest czymś aż tak wykluczającym ani całkowicie zmieniającym życie – mówi.

Z czym mierzą się kobiety w okresie okołomenopauzalnym?

Dla wielu kobiet menopauza oznacza moment, w którym przestają rozpoznawać własne ciało: gorzej śpią, trudniej się koncentrują, szybciej się męczą. – Na początku miałam myśli, że coś się skończyło i że teraz będzie już tylko gorzej – mówi Magdalena Maria Bolesławska. Takie odczucia są powszechne, ale nie zawsze odpowiednio dostrzegane przez społeczeństwo i system opieki zdrowotnej.

– Cierpienie kobiet w menopauzie bywa normalizowane, a jakość życia po 50 r.ż. nie jest traktowana priorytetowo. Panuje przekonanie, że „ma boleć, ma być gorzej”, gdyby chodziło o analogiczne objawy u mężczyzn, narracja byłaby zupełnie inna – podkreśla dr Anetta Karwacka.

W Polsce żyje około 4,5 mln kobiet w wieku okołomenopauzalnym, jak wynika z danych GUS z 2024 r. Ta liczba będzie rosła wraz ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużającą się aktywnością zawodową kobiet.

Reklama
Reklama

– Mamy do czynienia z silver economy, rośnie liczba starszych osób i ich siła nabywcza, przez co pojawia się coraz więcej produktów i kampanii, w których widoczne są starsze kobiety – podkreśla prof. Bielawska-Batorowicz. Dla wielu kobiet okres okołomenopauzalny zbiega się z momentem największych sukcesów zawodowych. Mimo stabilizacji finansowej, znajdują się one pod dużą presją. 42 proc. Polek zastanawiało się nad zmianą, ograniczeniem lub zakończeniem aktywności zawodowej z powodu objawów menopauzy, jak wynika z „Białej Księgi Menopauzy” opracowanej w 2025 r. przez Kulczyk Foundation.

Presja ta wykracza jednak poza sferę zawodową. – Można mówić o „kanapkowej generacji”, kobieta w okresie menopauzy często ma nastoletnie dzieci i starzejących się rodziców wymagających opieki. Między dwoma pokoleniami z wyraźnymi potrzebami trudno jest się odnaleźć – stwierdza prof. Bielawska-Batorowicz.

Nic więc dziwnego, że wokół menopauzy wyrasta cały rynek oferujący szybkie rozwiązania. – Marki świetnie wykorzystują lęk przed menopauzą, by sprzedawać swoje produkty – zauważa prof. Bielawska-Batorowicz.

Luka informacyjna wokół menopauzy

Strach przed menopauzą wynika w dużej mierze z ogromnej luki informacyjnej. Aż 93 proc. Polek nie potrafi poprawnie wskazać definicji menopauzy, jak wynika z raportu „Menopauza bez tabu” z 2023 r., opracowanego przez Kulczyk Foundation. Co więcej, jedna trzecia kobiet nie zwróciłaby się do lekarza przy podejrzeniu menopauzy. Najczęstszym źródłem wiedzy są artykuły w internecie, podczas gdy informacje przekazywane przez lekarzy zajmują drugie miejsce. Ponadto zdarza się też, że specjaliści innych dziedzin niż ginekologia nie dysponują wystarczającą wiedzą. – Do mnie niejednokrotnie trafiają pacjentki, które od poprzednich lekarzy usłyszały: „To normalne, trzeba się przyzwyczaić” – mówi dr Karwacka.

Ponadto, jak zauważa prof. Bielawska-Batorowicz, nie ma przygotowania do menopauzy takiego, jakie dziewczęta otrzymują przed pierwszą miesiączką.

Czytaj więcej

Zwykle uważa się, że perimenopauza trwa od kilku do dziesięciu lat i najczęściej pojawia się u kobie
Zdrowie
Nadchodząca menopauza daje o sobie znać wcześniej niż sądzono. Wyniki badania
Reklama
Reklama

Brak systemowej edukacji nie oznacza jednak braku informacji. Próżnię tę wypełniły prywatne firmy i influencerzy, ale niestety w mediach społecznościowych edukacja często miesza się z dezinformacją. Zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę jest ogromne. Świadczy o tym np. otwarcie przez Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku kierunku studiów podyplomowych „Edukator menopauzalny”.

Medycyna a marketing menopauzy

Brak rzetelnej wiedzy o menopauzie kształtuje nie tylko wybory konsumenckie, ale też decyzje dotyczące zdrowia. W tym kontekście duże znaczenie ma rynek suplementów, sięga po nie aż 75 proc. Polaków, według danych PMR Market Experts by Hume’s z 2025 r.

– Suplement nie leczy i nie musi mieć badań klinicznych. Dawki bywają symboliczne lub przypadkowe, brak obowiązku wykazania skuteczności, często brak danych o długofalowym bezpieczeństwie. Może wspierać, ale nie zastępuje leczenia – ostrzega dr Anetta Karwacka.

Rejestracja leków wymaga udokumentowania działania i ujawnienia możliwych skutków ubocznych, podczas gdy suplementy diety nie wymagają rejestracji. Wystarczy jedynie powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rynek suplementów dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym rozwija się również z powodu strachu i braku wiedzy na temat Hormonalnej Terapii Zastępczej (HTZ). Według badania Mayo Clinic z 2025 r., około 87 proc. kobiet nie szukało pomocy medycznej w związku z objawami menopauzy, najczęściej tłumacząc to brakiem czasu lub świadomości dostępnych skutecznych terapii.

Reklama
Reklama

–  „HTZ zawsze powoduje raka”. To mit, który ciągle straszy pacjentki. Współczesna terapia hormonalna jest znacznie bezpieczniejsza, a korzyści u odpowiednio dobranych pacjentek często przewyższają ryzyko – wyjaśnia dr Karwacka.

Tylko 52 proc. Polek wie, że HTZ jest metodą radzenia sobie z objawami menopauzy – wynika z raportu z badania „Menopauza bez tabu”. Strach przed terapią zapoczątkowało badanie WHI z 2002 r., w którym uznano, że ryzyko HTZ przewyższa jej potencjalne korzyści. Później wskazano jednak liczne błędy metodologiczne i interpretacyjne. Mimo to wyniki badania wpłynęły nie tylko na pacjentki, ale też na lekarzy.

Czytaj więcej

Menopauza to nie koniec "kobiecej daty ważności".
Zdrowie
Żadne „przekwitanie”, tylko „drabina kobiecego rozwoju”. Mało znane fakty na temat menopauzy

– Menopauza zajmuje marginalne miejsce w programach studiów, wielu lekarzy kończyło edukację, gdy dominował lęk po WHI, HTZ bywa traktowana jak „opcja ryzykowna”, a nie narzędzie terapeutyczne – stwierdza dr Karwacka. – W praktyce kobiety często mają wybór między terapią opartą na dowodach a marketingiem ubranym w „naturalność” – dodaje.

Nowe spojrzenie na menopauzę

Mimo że rynek menopauzy coraz szczelniej wypełniają komercyjne produkty, przykład wyjazdów menopauzalnych pokazuje, że kobiety szukają czegoś więcej niż szybkich rozwiązań w postaci tabletek „na wszystko” i kremu „5w1”. Coraz częściej potrzebują przede wszystkim zrozumienia i wsparcia, które nie zawsze odnajdują w gabinetach lekarskich.

Reklama
Reklama

– Poczucie przynależności do wspólnoty, w której czujemy, że nie jesteśmy same, jest dla kobiet szczególnie ważne – mówi Magdalena Maria Bolesławska. – Brakuje spotkań, podczas których kobiety mogłyby raz w tygodniu spotkać się i porozmawiać o swoich doświadczeniach związanych z menopauzą – dodaje.

Na ten aspekt zwraca uwagę także prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz, podkreślając, że menopauza jest naturalnym etapem życia i nie powinna być postrzegana wyłącznie przez pryzmat problemów zdrowotnych ani „cudownych” rozwiązań oferowanych przez rynek.

– Długo medycyna postrzegała menopauzę głównie w kategoriach problemów zdrowotnych i strat. Dziś coraz częściej menopauzę postrzega się jako czas refleksji i przygotowania do nowego etapu życia – mówi.

Źródła:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/menopause-market
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41159992/
https://newsroom.afterpay.com/updates/managing-menopause-costs-women-1800-per-year
https://kulczykfoundation.org.pl/menopauza/badania/Menopauza_Bez_Tabu_Pierwsze_W_Polsce_Kompleksowe_Badanie_Dotyczace_Menopauzy
https://menopauzabeztabu.org.pl/wp-content/uploads/2025/11/Biala-Ksiega-Menopauzy_KF.pdf

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Styl Życia
U osób z otyłością olbrzymią, czyli przy BMI wynoszącym 40 lub więcej, ryzyko ciężkiej infekcji było
Zdrowie
Osoby otyłe gorzej przechodzą grypę i inne infekcje. Badanie pokazuje skalę ryzyka
Prof. dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych wymaga podejśc
Zdrowie
Profesor Justyna Domienik-Karłowicz: Nie jesteśmy skazani na choroby cywilizacyjne
Dolegliwości towarzyszące osobom doświadczającym bolesnego rozstania często bywają bagatelizowane i
Zdrowie
Syndrom złamanego serca. Jego objawy warto potraktować poważnie
Zdarza się, że kobiety odstawiają antydepresanty po zajściu w ciążę.
Zdrowie
Antydepresanty w ciąży? Nowe badanie pokazało, jak należy podchodzić do ich przyjmowania
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama